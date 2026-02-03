“เฟิร์ส” ฝากตัว “ข้าวตัง” พร้อมเป็นพนักงานคาเฟ่แมว

“เฟิร์ส คณพันธ์” เดินหน้ารุกหนักสวมบทพนักงานคาเฟ่แมวหวังพิชิตใจ “ข้าวตัง ธนวัฒน์” แต่กลับต้องเจออุปสรรค เมื่อ “เกรท สพล” ปรากฏตัวในฐานะศัตรูหัวใจคนใหม่ ในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.3
ความรู้สึกดีๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์)ใกล้ชิดกับ “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์)ล่าสุดฝากเนื้อฝากตัวกับ “ลิงซ์” ใส่ชุดยูนิฟอร์มพร้อมเป็นพนักงานคาเฟ่แมว และงานแรกที่เริ่มทำด้วยกันก็คือการไปคลินิกสัตวแพทย์ด้วยกัน ซึ่งสัตวแพทย์ที่ “ลิงซ์” บอกว่ากลัวและไม่ชอบกลับกลายเป็นคนที่รู้ตัวเองรู้จักเป็นอย่างดี นั่นคือ “หมอปอม” (เกรท สพล)หมอที่แม่ของ “ลิงซ์”พาแมวมารักษาเป็นประจำ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นอุปสรรคความรักของ “ไทเกอร์” เพราะ “หมอปอม” เพราะขยันส่งยิ้มหวานให้ “ลิงซ์” ตลอดเวลา หรือศัตรูหัวใจของ “ไทเกอร์”จะเกิดขึ้นแล้ว แฟนๆ ต้องร่วมเอาใจช่วยในสัปดาห์นี้
ซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.3 ออกอากาศวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOWอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
