เรื่องย่อตอน ละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ตอนที่ 1 - 2 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ตรัย (กองทัพ พีค) ลูกชายคนเดียวของ ตรีทศ (แซม ยุรนันท์) เจ้าของกิจการสินเชื่อ เดินทางกลับเมืองไทยทันทีที่รู้ว่าพ่อกำลังแต่งงานใหม่กับ ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) แฟนสาวของเขาที่เลือกแต่งงานกับตรีทศเผื่อความมั่นคงในชีวิต ตรัยมาอาละวาดในงานแต่ง ตรีทศจะจับตรัยส่งกลับต่างประเทศอีกรอบ แต่ตรัยหนีออกมาได้ ตรัยถูกชายลึกลับไล่ล่าทำร้ายร่างกาย ดีที่ได้ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) สาวรากหญ้าฐานะยากจนแต่ฉลาดและงกเงินสุดๆ ช่วยเอาไว้ ผักบุ้งให้ตรัยมาพักที่บ้านและคอยดูแล ทว่า ความห่วงใยนี้ไม่มีคำว่า “ฟรี” เพราะผักบุ้งพร้อมคิดเงินเขาทุกเม็ด ทุกย่างก้าว
ตอนที่ 2 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ตรัย (กองทัพ พีค) ถูก เฮียซ้ง (ติ๊ก กลิ่นสี) หลอกว่าถูก ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) เบี้ยวเงิน ตรัย เลยเอาเงินที่ผักบุ้งเก็บไว้จ่ายค่าเทอมให้ คะน้า (แก๊ป จักริน) ไปให้ เฮียซ้ง เมื่อผักบุ้งกลับมาพบว่าเงินหายก็รีบไปทวงคืนจากเฮียซ้ง แต่กลับถูกลูกน้องเฮียซ้งทำร้าย ตรัยเข้าไปช่วย ในขณะที่ทางบ้านตรัยก็พยายามตามหาตัวตรัย โดยมี ลี (ปาล์ม ศุภชัย) กับ ปรารภ (เชน อัฒรุต) ผู้ช่วย ตรีทศ (แซม ยุรนันท์) ออกตามหา ปรารภให้ข้อเสนอกับผู้ที่พบเจอเป็นเงินรางวัล 100,000 บาท ผักบุ้งรู้เรื่องนี้เข้าก็คิดหนักว่าจะเอายังไง เธอจะเลือกตรัยหรือเลือกเงิน ?
