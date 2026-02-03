“วี วีรภาพ” ปลื้ม “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” เรตติ้งพุ่ง “บอม - จีน” เคมีลงตัว

กระแสแรงต่อเนื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” เรตติ้งพุ่ง 3.6 ผู้กำกับ “วี วีรภาพ” ขอบคุณทุกการตอบรับ ชม “บอม - จีน” เคมีเข้ากันสุดๆเผยตั้งใจเสิร์ฟละครฟีลกู้ดดูเพลิน ชูเสน่ห์วิถีชีวิตต่างจังหวัดที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นหัวใจ
เดินหน้ากวาดคำชมอย่างต่อเนื่อง สำหรับละครโรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล”จากค่าย มากกว่าฝันที่ได้พระเอกหนุ่ม บอม พงศกร โตสุวรรณกลับมาประกบคู่นางเอกสาว จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดชอีกครั้ง กับเรื่องราวชวนยิ้มที่ผสมผสานครบทั้งความรัก อารมณ์ขัน และดราม่าเบาๆ ล่าสุดกระแสความนิยมแรงต่อเนื่อง โดย EP.5 ทำเรตติ้งทั่วประเทศ 15+ สูงถึง 3.6 (ข้อมูลวันที่ 30 มกราคม 2569) สะท้อนเสียงตอบรับจากผู้ชมที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นละครดูสนุก ดูเพลิน และดูแล้วมีความสุข
งานนี้ผู้ผลิตและผู้กำกับ วี วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ เผยความรู้สึก ขอบคุณแฟนละครทุกคนที่ติดตามชมและชื่นชอบ พร้อมเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานที่ทุกคนต่างตั้งใจเต็มที่
“ผมขอขอบคุณแฟนละครทุกคนนะครับ ดีใจที่ทุกคนชอบ และติดตามชมละครเลดี้ทุ่งกระบือบาล ละครเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติก คอเมดี้ ที่ใส่ความเป็นดราม่าเข้าไปด้วย ทำให้เป็นละครที่กลมกล่อมยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยครับ พระนางคือบอมและจีน เคมีทั้งคู่เข้ากันได้ดีมากๆ บอมเองเคยร่วมงานกับค่ายเรามาก่อนในละครเรื่องเจ้าสัวมั่วนิ่ม ส่วนเรื่องนี้เขามารับบท จอมทัพ ทายาทนักธุรกิจ ที่หันมารับราชการ มาเป็นนายอำเภอคนใหม่ ส่วนจีนรับบท พลอย เป็นไอ้แสบของทุ่งกระบือบาล ที่มีเหตุให้ทั้งคู่ต้องแต่งงานกันโดยไม่ทันตั้งตัว จากนั้นก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมาย
สำหรับจีน น้องมาร่วมงานกับเราเป็นครั้งแรก ผมบอกได้เลยครับว่า จีนเป็นน้องที่มีความสามารถรอบด้านนะ คือทั้งทางตลกและดราม่า จีนทำได้ดีทั้ง 2 ทาง เป็นสาวพลังเยอะ ที่เวลามากองเขาก็จะส่งต่อพลังให้กับทุกคนในกองด้วย ซึ่งเรื่องนี้จีนต้องทำการบ้านหนัก เพราะเขาจะต้องเข้าฉากกับควายตลอด ซึ่งก็ทำได้ดีนะ เขาไม่กลัวเลย เอาจริงๆ ตัวผมเองก็กลัวควายนะ แรกๆ คือเราไม่กล้าเข้าใกล้เขาเลย จะยืนห่างๆ แต่ก็ค่อยๆ เรียนรู้การเข้าหาควายจากเจ้าของควาย จนเราคุ้นกับเขามากขึ้น รวมถึงควายที่เราใช้ในการถ่ายทำเป็นควายเลี้ยงที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดี ตอนหลังนี่ก็เข้าใกล้กันได้แล้วครับ
ผมว่าเสน่ห์โดยรวมของละครเรื่องนี้คือความเป็นธรรมชาติ ทั้งเรื่องราวของตัวละคร และโลเคชั่นที่เราไปถ่ายทำ ในละครมีการพูดถึงวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด ผมเชื่อว่าวิถีชีวิตเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม และยังมีนักแสดงอีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น พี่ลูกน้ำ(พาเมล่า เบาว์เด้น) รวมถึงคู่ของ โตส (อัครัช จิตตะศิริ) กับ จาด้า (จาด้า อินโตร์เร) มีพี่ต้น (ตระการ พันธุมเลิศรุจี) พี่เตอร์ (ปริยะ วิมลโนช) พี่เอก โอรี พี่แวร์ โซว ทุกคนคือตั้งใจทำงานกันเต็มที่มากๆ ใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครเลย ผมขอฝากทุกคนนะครับ ชมละครไปด้วยกัน ตอนนี้เพิ่งเปิดเรื่องเท่านั้น หลังจากนี้ยังมีอีกหลายไฮไลท์ให้ติดตาม อย่างประเพณีวิ่งควาย ซึ่งเราไปถ่ายทำกันในสถานที่จริงในวันแข่งจริงด้วยครับ”
ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2569 มาร่วมสนุกกับละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ด้วยการตอบคำถามประจำวัน โดย Scan QR Code ที่ขึ้นหน้าจอขณะชมละครทางช่อง 7HD ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปติดตามกติกา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.CH7.COM
ติดตามชมละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ได้ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น.ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
