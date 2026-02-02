“ปิ่น ชรินพร” ติดใจละครพื้นบ้านอยากลองบทร้าย ชวนลุ้นตอนจบ “เดชอสูรขันแก้วนพเก้า”

“ปิ่น ชรินพร” ติดใจละครพื้นบ้าน แย้มอยากลองบทร้าย พร้อมชวนแฟนๆ ลุ้น 2 ตอนสุดท้าย “เดชอสูรขันแก้วนพเก้า” ย้ำมีเซอร์ไพรส์จนนาทีสุดท้ายที่แฟนละครต้องห้ามพลาด
เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับละครพื้นบ้าน ทางช่อง 7HDเรื่อง เดชอสูรขันแก้วนพเก้าแม้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากเทพนิยายวัดเกาะโดย บุราณที่ยังไม่เคยถูกหยิบทำมาก่อน แต่ก็สนุกถูกใจแฟนๆ สุดๆ เพราะซีจีอลังการ เสื้อผ้า หน้าผม ค่าย สามเศียรจัดเต็มตั้งแต่ต้นจนจบ แถมตัวแสดงยังแน่นจอ โดยเฉพาะการจับนางเอกสาว ปิ่น ชรินพร เงินเจริญมาลงละครพื้นบ้านครั้งแรก ละครใกล้จบทั้งที งานนี้ “ปิ่น” เลยมาชวนแฟนๆ ติดตามโค้งสุดท้าย พร้อมเปิดใจทิ้งท้าย ว่ารู้สึกติดใจเข้าให้แล้ว
“อยากชวนดูตอนจบค่ะ บอกเลยว่าเดาทางไม่ได้เลย เพราะปิ่นเป็นเทพอัญมณีคนสุดท้าย คือถ้าได้ดูกันมาตั้งแต่ต้น เทพทุกคนจะต้องไปต่อสู้กับอสูรตัวร้ายตามเมืองต่างๆ เพื่อชิงอัญมณีคืนมาให้ครบ 9 หลายคนอาจจะคิดว่าต้องมีการล้มหายตายจาก แต่อยากจะบอกว่าโค้งสุดท้ายจนถึงตอนจบ ปิ่นอาจจะไม่ได้เหลือรอดอยู่เป็นคนสุดท้ายก็ได้ คืออยากให้มารอดูกันว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไร ยังไง เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่ ที่ยังไม่เคยทำออกมาเป็นละครมาก่อน ฉะนั้นคนดูที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องนี้ อาจจะไม่รู้เรื่องเหมือนเรื่องอื่นๆ ที่ผ่านมา แถมซีจีเรื่องนี้ก็อลังการมาก สวยมาก เลยไม่อยากให้พลาด
บอกได้เลยว่า ปิ่นรู้สึกติดใจกับละครพื้นบ้าน มันสนุกนะ จากตอนแรกที่กลัวว่าจะพูดบทได้ไหม เพราะเป็นภาษาพูดที่ยาก เพราะว่าพื้นบ้านเป็นละครไทยๆ ก็จะมีเป็นคำพูดภาษาโบราณ คำราชาศัพท์ หรือคำสร้อย พูดไม่เหมือนละครปกติ แต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆ มันสนุกมากค่ะ ไม่เครียดเลย บรรยากาศการถ่ายทำในกองถ่ายค่าย สามเศียร คือผ่อนคลายมาก ถึงบางครั้งบทอาจจะยาวไปบ้าง แต่อาจจะเพราะปิ่นผ่านละคร รอยรักรอยบาป ที่บทค่อนข้างเป็นภาษาพีเรียดมาแล้ว เลยรู้สึกว่าเรื่องบทไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดตอนแรก แล้วเวลาเข้าฉากแสดงก็ไม่ได้ยาก มันสนุก อาจจะมีแค่ตอนเวลาที่เราจะต้องปล่อยพลัง และยังไม่รู้ว่ามันจะต้องทำท่าทางแบบไหนให้ดูสวย เพราะเราเล่นกับฉากกรีน สกรีน เล่นกับ CG ที่ต้องใช้จินตนาการ ปิ่นจะคอยถามผู้กำกับตลอด แต่ก็สนุกดีค่ะ ถ้าให้เล่นอีกก็เล่น ถ้ามีบทที่น่าสนใจ แต่จริงๆ ก็อยากลองแบบเป็นบทร้ายๆ ดูนะ หรืออาจจะเป็นนางเอกสู้คน ถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะ เพราะปิ่นรู้สึกว่ามันคือโอกาสที่ได้ลองบทบาทใหม่ๆ มีฐานแฟนคลับกลุ่มที่ดูละครพื้นบ้านเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
ยังไงก็ฝากติดตามกันนะคะ เดชอสูรขันแก้วนพเก้า โค้งสุดท้าย เหลืออีกสองตอนเท่านั้น มาลุ้นเป็นกำลังใจให้กันจนถึงตอนจบเลยนะคะ”
อย่าพลาดชม 2 ตอนสุดท้ายละคร “เดชอสูรขันแก้วนพเก้า” ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ และเสนอตอนจบในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV
