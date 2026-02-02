“หน่อย บุษกร” ปะทะเดือด “จอย ศิริลักษณ์” กับปมแม่อุ้มบุญเถื่อนใน “พลอยน้ำเพชร”

ช่องวัน 31 เปิดศึกตัวแม่! จับ “หน่อย บุษกร” ปะทะเดือด “จอย ศิริลักษณ์” กับสงครามขัดแย้งปมอุ้มบุญเถื่อน ในละครดราม่าเข้มข้น “พลอยน้ำเพชร” จัดเต็มนักแสดงรุ่นใหญ่ - เล็กแน่นจอ เริ่ม 9 ก.พ.นี้
ช่องวัน 31 เปิดศึกนักแสดงระดับเพชร ในละครครบรสเรื่องใหม่ “พลอยน้ำเพชร” กับเรื่องราวการอุ้มบุญเถื่อน ที่กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างแม่แท้ๆ กับแม่ผู้อุ้มบุญ โดยได้ 2 ตัวแม่ระดับตำนาน หน่อย บุษกร และ จอย ศิริลักษณ์ มาเชือดเฉือนบทบาท ชิงไหว ชิงพริบ ระหว่าง “แม่แท้ๆ ผู้ต้องเก็บงำความจริง” และ “แม่อุ้มบุญที่ต้องกุมความลับ” พร้อมด้วยนักแสดงระดับแม่เหล็ก แท่ง ศักดิ์สิทธิ์, พลพล พลกองเส็ง ร่วมด้วยพระนางเคมีใหม่ ตงตง กฤษกร, เบลล์ นิภาดา, เตียวหุย เพชรปรัชญา, คิมมี่ เฌอมารินท์ เสริมทัพด้วย เปิ้ล จารุณี, แหม่ม วิชุดา, หยา จรรยา, ซี ปรัตถกร, ตี๋ ดอกสะเดา ฯลฯ เค้าโครงเรื่องโดย บุตรรัตน์ บุตรพรม บทโทรทัศน์โดย บุตรรัตน์ บุตรพรม, พิไลพร เทพศิริ, ณัฐธชัย พุ่มฉัตร กำกับการแสดงโดย พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ และ คมกริช สุวรรณเวียง 2 ผู้กำกับที่เคยฝากผลงานเอาไว้อย่าง นางฟ้ากรรมกร, ผู้ใหญ่สันต์กำนันศรี
“พลอยน้ำเพชร” เป็นเรื่องราวของ นงนุช (จอย ศิริลักษณ์) แม่ค้าปากตลาดฐานะยากจนที่กำลังหลังชนฝา เพราะ สมเดช (พลพล พลกองเส็ง) สามีป่วยหนัก เธอจึงทำทุกทางเพื่อหาเงินมารักษา รวมถึงการรับจ้าง “อุ้มบุญเถื่อน” ให้กับ น้ำเพชร (หน่อย บุษกร) หญิงวัยกลางคนที่อยากมีลูกแต่มีไม่ได้ แต่โชคชะตากลับพลิกผัน ทำให้แม่ลูกต้องพลัดพรากกันในที่สุด! ส่งผลให้ พลอย (เบลล์ นิภาดา) เด็กสาวที่เกิดจากการอุ้มบุญต้องเติบโตมาในสลัมกับนงนุช โดยไม่รู้ว่าแม่ที่เลี้ยงเธอมาไม่ใช่แม่ที่แท้จริง พลอยเป็นเด็กกตัญญู สู้ทุกงานเพื่อครอบครัว โดยมี กล้าตะวัน (ตงตง กฤษกร) ชายหนุ่มที่อุทิศตนเพื่อเด็กด้อยโอกาสคอยให้การช่วยเหลือ ในขณะที่น้ำเพชรพยายามสืบหาลูกสาวที่พลัดพราก จนรู้ว่าพลอยคือลูกแท้ๆ ของเธอ น้ำเพชรจึงคอยให้การช่วยเหลือพลอยเท่าที่จะช่วยได้ โดยไม่ได้เปิดเผยความจริงให้พลอยรู้ เมื่อนงนุชรู้ว่าน้ำเพชรร่ำรวย สัญชาตญาณของคนที่เจอความลำบากมาทั้งชีวิตและเห็นเงินเป็นพระเจ้า เธอบวกลบคูณหารถึงผลประโยชน์ นงนุชจึงตัดสินใจใช้พลอยเป็นเครื่องมือเรียกร้องผลประโยชน์ ศึกระหว่างแม่แท้ๆ กับแม่อุ้มบุญที่เลี้ยงดูพลอยมาตั้งแต่เกิดจึงเริ่มต้นขึ้น โดยมีพลอยเป็นตัวกลางของความขัดแย้ง
ศึกครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไร? ติดตามชมได้ในละคร “พลอยน้ำเพชร” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น oneD
