เรื่องย่อซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer”
ผู้กำกับ : ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) และ “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) หลานชายเจ้าสัวว่าที่เจ้าของ อาณาจักรแสนล้านตระกูลจิระมงคลธนันต์ โดนสองสแกมเมอร์อย่าง “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) และ “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) หลอกแต่งงานเพื่อที่จะได้สินสมรสแบบมหาศาล “นอร์ธ” ที่ตกลงแต่งงานกับ “ยู” อย่างลับๆ ไปแล้ว เพิ่งมารู้ว่าโดนหลอก พอจะหย่าก็หย่าไม่ได้เพราะดันยกทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้ “ยู” ไปแล้ว! กระทบกับ “ทิม” ที่กำลังวางแผนจัดงานแต่งกับ “ไป๋” ในไม่ช้า แล้ว “ทิม” จะโดนจับโป๊ะว่าเป็นสแกมเมอร์มาหลอก “ไป๋” ด้วยหรือไม่ ความรักที่เริ่มต้นด้วยการหลอกครั้งนี้จะเป็นอย่างไร หลอกล่อแล้วจะได้รักกันตอนไหน ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรืองรับบท ทิม
มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์รับบท ไป๋
โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐรับบท ยู
ปูน มิตรภักดีรับบท นอร์ธ
กระปุก พลอยนิรา หิรัญทวีศิลป์รับบท นานะ
หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการรับบท เพียว
แม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์รับบท ต้าร์ซาน
อาร์ม วีรยุทธ จันทร์สุขรับบท เปรม
ไตเติ้ล กีรติ พวงมาลีรับบท เกื้อ
