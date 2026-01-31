“กาด” จุกอก “เจมส์” ปาร์ตี้ฉ่ำกับคนเก่าในวันเกิด

“กาด พลอยสุภา” เจอภาพบาดตา "เจมส์ เพรสคอท” ปาร์ตี้ฉ่ำกับคนรักเก่าในวันเกิด ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอนเดินทางมาถึงจุดแตกหักที่อาจไม่มีทางให้กลับไปอีก ร่วมลุ้นบทสรุปความรักที่เดิมพันด้วยน้ำตา ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert”EP.6
สัปดาห์นี้แฟนซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เตรียมรับมือความเจ็บปวดที่ค่อยๆ บีบหัวใจ ใน EP.6 เมื่อความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลของ โต๋ (กาด พลอยสุภา) และ จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท) เดินทางมาถึงจุดสั่นคลอนที่สุด จากรักที่เหมือนสามวันดีสี่วันไข้มาโดยตลอด ถึงตอนนี้กำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญที่อาจไม่มีพื้นที่ให้ถอยกลับ
จุดเริ่มต้นของความจุกอกเกิดขึ้นเมื่อโต๋ตั้งใจทำเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดจิมมี่ที่บ้าน แต่การรอคอยกลับไร้คำตอบ จนต้องโทรถาม เต๋ (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) และตัดสินใจออกตามหา ก่อนจะได้เห็นภาพที่หัวใจแทบแตกสลาย เมื่อจิมมี่กำลังปาร์ตี้อย่างสนุกสนานอยู่ในผับ พร้อมแก๊งเพื่อน และ รัน (ดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง) อดีตคนรักเก่าที่ยังคงมีตัวตนในชีวิตจิมมี่ เสียงหัวเราะ การหยอกล้อ การถือเค้กเล่น และคำพูดกระทบใจจากคนรอบข้าง กลายเป็นแรงกระแทกซ้ำที่ทำให้โต๋แทบทนไม่ไหว ก่อนจะเดินออกมาจากร้าน ทิ้งคำถามคาใจไว้กลางอากาศว่า ความรักครั้งนี้ควรเดินหน้าต่อ หรือถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริง
เบื้องหลังฉากดราม่าพีคนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีนหินของเรื่อง เพราะเป็นฉากอารมณ์ยาว บทหนักเกือบเต็มหน้ากระดาษ และต้องไต่ระดับความรู้สึกตั้งแต่ความคาดหวัง ความผิดหวัง ไปจนถึงการแตกสลายทางใจ ซึ่งทั้งเจมส์และกาดต่างทำการบ้านมาอย่างละเอียด ซักซ้อมจังหวะอารมณ์ และถ่ายทอดความเจ็บปวดออกมาแบบไม่กั๊กน้ำตา สายตาและน้ำเสียงที่สั่นไหวถูกส่งตรงไปถึงคนดูแบบถึงใจ จนทีมงานยกให้เป็นหนึ่งในฉากอารมณ์พีคของซีรีส์ และอาจจะยกให้เป็นเดอะเบสซีนความดราม่าก็เป็นได้
งานนี้แฟนซีรีส์เตรียมโบกธงให้จิมมี่กันได้เลย แต่จะเป็นธงสีอะไรต้องมาช่วยกันตัดสิน เพราะเพียงแค่ประโยคเด็ดประโยคเดียวในฉากนี้ก็อาจทำให้หลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ร่วมลุ้นบทสรุปของคืนที่หัวใจอาจแตกสลายพร้อมกันในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert"EP.6 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.15 น.ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu/ inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
