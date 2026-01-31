“ดิว” เตรียมปิดจ๊อบหัวใจ รีเทิร์น “เจมี่" หรือเดินหน้ากับ “Kucci”

ถึงบทสรุปที่ต้องเลือก “ดิว” เตรียมปิดจ๊อบหัวใจ จะรีเทิร์นรักเก่ากับ “เจมี่” หรือเปิดทางให้รักใหม่กับ “Kucci” ลุ้นคำตอบสุดท้ายพร้อมกันในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” ตอนจบ
“พายุ” (ดิว จิรวรรตน์) ตัดสินใจอย่างกะทันหันที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อกลับไปเคลียร์ความรู้สึกที่ยังมีต่อ “เมย์” (เจมี่ จุฑาพิชญ์) อีกครั้ง ซึ่งทำให้ “ซัทซึกิ” (Kucci) ใจหายเพราะกลัวจะไม่ได้เจอ “พายุ” อีกด้านเพื่อนสนิท “แจ๊บ” (เอเจ ชยพล)พอรู้ว่าแรงผลักดันที่ทำให้ “พายุ”ตัดสินใจเช่นนี้ อาจมาจาก "ป้ายเอมะ"ที่เขาไปตามหาและทำให้ความรู้สึกเก่าๆ กลับมามีอิทธิพลมากขึ้น สุดท้ายแล้ว “พายุ”จะเลือกเดินหน้าต่อกับรักครั้งเก่า หรือจะเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับ “ซัทซึกิ” ไปลุ้นพร้อมกันตอนจบ!
ติดตามชมซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” EP.4 (ตอนจบ) ออกอากาศวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์