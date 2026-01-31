“ป๋อ ณัฐวุฒิ” ผนึกกำลัง “ตี๋ ดอกสะเดา” โชว์ลีลาบู๊ปกป้องชุมเสือ

“ป๋อ ณัฐวุฒิ” ควง “ตี๋ ดอกสะเดา” ผนึกกำลังโชว์ลีลาบู๊เดือดสนั่นจอ ในละคร “ยิหวาดาตัง” หลังชุมเสือถูกบุกถล่มไม่เหลือชิ้นดี
รุ่นใหญ่ขอออกลีลาบู๊เสียหน่อย เมื่อ “ป๋อ ณัฐวุฒิ”และ “ตี๋ ดอกสะเดา” โดนถล่มชุมเสือแบบไม่เหลือชิ้นดี มีหรือจะอยู่เฉยได้ ผนึกกำลังโชว์คิวบู๊ให้เด็กมันดูเป็นขวัญตาในละคร “ยิหวาดาตัง” เรียกว่าบู๊เดือดสนั่นชุมเสือกันเลยทีเดียว!
เป็นอีกหนึ่งฉากใหญ่ของเรื่องเลยก็ว่าได้ เมื่อชุมเสือแตกทำให้ถูกพวกของ ทิม (วุตม์ สุรินทร) เข้ามาเล่นงาน เพราะมนต์บังตาที่ เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ)ได้ร่ายคาถาเอาไว้ที่หน้าปากทางเข้าชุมเสือได้เสื่อมลง งานนี้รุ่นใหญ่เลยขอโชว์สกิลบู๊ให้สมกับฉายาพระเอกคิวบู๊เสียหน่อย แท็กทีม ตี๋ ดอกสะเดา บู๊ปะทะกับทีมสตั๊นรุ่นน้อง ฉากนี้ใช้เวลาในรายการซ้อมและถ่ายทำไปถึง 4 ชั่วโมงเต็ม ด้วยความที่เป็นฉากบู๊ นักแสดงหลักทีมสตั๊นและนักแสดงสมทบทุกคนต้องซักซ้อมเพื่อความแม่นยำ แถมยังมีการถ่ายทำด้วยกล้องตัวเดียวเป็นระยะเวลานานเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริง งานนี้ 2 นักแสดงรุ่นใหญ่ ป๋อ - ตี๋ ทุ่มสุดตัว ซักซ้อมคิวบู๊เข้าออกกันแบบเป๊ะๆ จนผู้กำกับคุ้ยยกนิ้วให้ แถมยังเผยอีกว่า ถ้าฉากนี้ออกไป ต้องเกิดคู่จิ้นคิวบู๊คู่ใหม่แน่นอน
ติดตามชมฉากบู๊เท่ๆ ของ 2 เสือ “ป๋อ - ตี๋” ได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus”
