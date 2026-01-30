ช่อง 3 ปักวันฉายแล้ว ซีรีส์แซฟฟิก เรื่องใหม่ “Play Park – รักไม่คาดฝัน” ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. เริ่ม 20 ก.พ. นี้

ซีรีส์แชฟฟิกเรื่องใหม่ “Play Park – รักไม่คาดฝัน” นำแสดงโดย “ญดา - นริลญา กุลมงคลเพชร” จับคู่ “แทน - ดวงแก้ว ปิยะอุย” เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นคู่ยูริ เกิร์ลเลิฟ คู่ที่ 3 ในจักรวาลแซฟฟิก ช่อง 3
โดยล่าสุดมีคีย์เวิร์ด น่าลุ้น และ ชวนดู บนโปสเตอร์ใหม่ ออกมาสปอยล์เรื่องราวเบา ๆ ว่า “เคยไหม… ตกหลุมรักคนที่เราไม่เคยรู้จัก” พร้อมประกาศวันฉายแล้ว ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 20.30 น. เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ทำเอาแฟนๆ ซีรีส์เกิร์ลเลิฟโล่งอกทั้งประเทศ ที่ไม่ชนกับ ยูริทาง ช่อง 7 HD ให้ปวดหัว
“Play Park – รักไม่คาดฝัน” เล่าเรื่องราวความรักของ “ลิน” (รับบทโดย แทน ดวงแก้ว) ซีอีโอสาวเท่คนเก่ง ที่ตัดสินใจซื้อกิจการสวนสนุกเพราะต้องการที่ดินผืนนี้ และนั่นทำให้เธอได้พบกับ ผู้จัดการสวนสนุกคนสวย “อิง” (รับบทโดย ญดา นริญญา) ทั้งคู่ตกหลุมรักกันและกันโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่แล้วทั้งสองสาวที่แตกต่างกันสุดขั้วก็มีเรื่องบาดหมางเข้าใจผิดกัน และอิงเป็นฝ่ายตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้พร้อมกับลูกน้อยของเธอ?? นอกจากนี้อิงก็ยังประกาศชัดและพยายามขัดขวางการเข้ามาครอบครองที่ดินผืนนี้ของรินสุดกำลังเช่นกัน!!
เรื่องราวของสองสาวที่มีทารกน้อยเป็นกาวใจ! จะละมุนแอนด์ชวนฟินเบอร์ไหน ปักหมุดรอเบิ่งได้เลย ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 20:30 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus และโปรดทราบว่า รับชมย้อนหลังทาง 3Plus Premium เท่านั้น