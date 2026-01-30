CHANGE2561 เปิดจักรวาลคอนเทนต์ปี 2026 ยกทัพซีรีส์คุณภาพบุกตลาดโลก

CHANGE2561 เปิดจักรวาลคอนเทนต์ CHANGEVERSE 2026 จัดเต็มไลน์อัปซีรีส์และคอนเสิร์ตคุณภาพ พร้อมเซอร์ไพรส์มากมาย ตอกย้ำกลยุทธ์ผู้นำด้านคอนเทนต์ มุ่งขยายตลาดสู่ระดับสากล
CHANGE2561 เปิดตัวจักรวาลความบันเทิง อัดแน่นไปด้วยผลงานคุณภาพและเซอร์ไพรส์ตลอดงาน “CHANGEVERSE” งาน LINE UP ปี 2026 ของ CHANGE2561 ด้วยการเปิดไลน์อัปซีรีส์ใหม่จำนวน 6 เรื่อง ควบคู่กับ Signature Content ทั้งคอนเสิร์ตและรายการ ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์คุณภาพที่ออกแบบมาเพื่อตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวจักรวาลคอนเทนต์รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาคุณภาพสูง หลากหลายแนว และออกแบบเพื่อรองรับการรับชมในตลาดทั่วทุกมุมโลก โดยผลงานทั้งหมดของ CHANGE2561 จะทยอยออกอากาศตั้งแต่ปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้า ทุกผลงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ซึ่งยึดแนวทางการบริหารการผลิตแบบควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาโครงเรื่อง การคัดเลือกนักแสดง ไปจนถึงกระบวนการถ่ายทำและโพสต์โปรดักชั่น เพื่อให้ได้ผลงานที่สามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล
แนวคิดของ “CHANGEVERSE” คือการสร้างระบบนิเวศของคอนเทนต์ (Content Ecosystem) ที่แต่ละเรื่องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เชื่อมโยงกันด้วยมาตรฐานการเล่าเรื่องและคุณภาพการผลิตระดับเดียวกัน สำหรับคอนเทนต์ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อต่อยอดการรับรู้แบรนด์ CHANGE2561 ในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์พรีเมียม และเพิ่มศักยภาพในการขยายลิขสิทธิ์สู่แพลตฟอร์มต่างประเทศกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่กำลังขยายตัวในตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่มซีรีส์เอเชียที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง CHANGE2561 จึงวางตำแหน่งทางการตลาดให้ผลงานสามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ชมในประเทศ กลุ่มแฟนคลับต่างชาติ และความต้องการของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระดับนานาชาติ จากผลงานที่ผ่านมา CHANGE2561 สามารถสร้างกระแสตอบรับสูงทั้งในเชิงเรตติ้ง การรับชมออนไลน์ และกระแสโซเชียลมีเดียในหลายประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของคอนเทนต์ไทยในการแข่งขันในเวทีโลก และเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดสู่การลงทุนด้านการผลิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคต
โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ณ สถานที่จัดงาน CONSIAM Hall ในงาน “CHANGEVERSE” งาน LINE UP ปี 2026 ของ CHANGE2561 บรรยากาศภายในครั้งนี้อบอุ่นไปด้วยทัพนักแสดง 70 กว่าชีวิต อาทิ นักแสดง Change Artist พูห์ กฤติน, พาเวล นเรศ, สายลับ เหมวิช, ภณ ธนภณ, ปิง โอบนิธิ, เบนซ์ อัทธ์ธนิน, กาฟิวส์ พันธุ์ธัช, ไมเคิล เกียรติศักดิ์, ท๊อปเทน ศุภกรณ์, ป๊อป ภัทรพล, ลี อัสรี, มิ้ล ณัฐชนน, อ็อตโต้ พชร, เอตั้น ธนกร, อ้น กษมา, ไทเกอร์ ธนวัต, บีเจ ณัฐนนท์, นิวเยียร์ นวพรรษ, ไตเติ้ล ธนธร, มาสเตอร์ พีรณัฐ, ยูจีน อัยภณ, ยูจีน ญาณวัฒน์, ฮีโร่ อาชวิน, วีโน่ ชวิศ, ไอเดีย บัฟเฟตต์, บีบอส ศศกฤช, บอสสึ ศุภณัฐ, เล็ก ธีรเวช, ใหญ่ ธีรพงศ์, กัส สัจจกุล และ เรน อิษฏา
และทางด้านสาวๆ อาทิ ลูกหมี ปัญญาพัชร, ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์, ลิลลี่ ลฎาภา, เบลเล่ จิรัชญา, กิ๊ฟ สิรินาถ, ออมสิน ณัฐรัตน์, จูน พรปวีณ์, นารา นาราริน, ออมทอง ณัฎฐา, เฟย์ อภิสรา, จีนี่ อรนลิน, อิ้ม ธัญญาเรศ, ไนล์ ชนิดาภา, น้ำหวาน ณัฐชยา, บิว บุษยา, ยูริน นวินตา, ฟัง นันท์นภัสร์ และ แบมแบม ฐิตารีย์
พร้อมทัพนักแสดงและศิลปินรับเชิญ แม่อี๊ด ดวงใจ, อาดวงดาว, คริส หอวัง, พิม พิมประภา, กอล์ฟ อนุวัฒน์, ตุ๊ก ชนกวนัน, บอย พิษณุ, กระแต ศุภักษร, แจ๊บ เพ็ญเพ็ชร, แพรว ส้มส้ม, ครีม เปรมสินี, ดุจดิว, จิ๋ว ปิยนุช, แก้ม วิชญาณี, ป๊อบ ปองกูล, อ๊อฟ ปองศักดิ์, ว่าน ธนกฤต, ซานิ นิภาภรณ์, ไอซ์ ศรัณยู ท่ามกลางแขกรับเชิญผู้ให้การสนับสนุน กองทัพสื่อมวลชน และเหล่า FC ทุกด้อมกว่าพันคน ที่ต่างพร้อมใจกันมาให้กำลังใจร่วมฉลองให้กับช่วงเวลาสุดพิเศษในวันนี้ทำให้ #CHANGEVERSE2026 พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 ประเทศไทย พร้อมกับอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก
ในงานนี้นับว่าเป็นการตอกย้ำถึงกระแสความแรงของซีรีส์แนว Boys' Love และ Girl's love ที่ CHANGE2561 ประสบความสำเร็จจากซีรีส์หลากเรื่อง และรายการหลายอรรถรสที่ CHANGE2561 พร้อมจัดเต็ม ตั้งแต่เริ่มต้นงานก็ได้เปิดตัวทัพนักแสดงภายใต้สังกัด CHANGE ARTIST ทั้ง 49 คน เดินเข้างานอย่างเฉิดฉายเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น จากนั้นพิธีกร ดีเจอั๋น ภูวนาท และ ดีเจอ้อย นภาพร ได้กล่าวต้อนรับผู้ชมจากทั่วโลก ที่รับชมอยู่ภายในฮอลล์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ของ CHANGE2561 ก่อนเชิญ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยทิศทางการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนคอนเทนต์คุณภาพสู่ผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย เริ่มต้นด้วย Content Signature ของ CHANGE2561 จักรวาล “พี่อ้อย พี่ฉอด” มานำเสนออย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น พี่อ้อยพี่ฉอดตัวต่อตัว, พี่อ้อยพี่ฉอด Podcast, พี่อ้อยพี่ฉอด On Tour, พี่อ้อยพี่ฉอด TikTok และ Club Friday The Series ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการรับฟัง ปรึกษา และส่งต่อมุมมองการใช้ชีวิตแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย พี่อ้อยพี่ฉอดยังเน้นย้ำถึงบทบาทของคอนเทนต์ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการสะท้อนปัญหาความรักและความสัมพันธ์ ซึ่งในสังคมปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสังคมในหลายมิติ CHANGE2561 จึงมุ่งมั่นที่จะใช้พลังของสื่อและการเล่าเรื่องเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของความเข้าใจ การเยียวยา และการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับสังคม ก่อนจะส่งต่อบรรยากาศความประทับใจด้วยโชว์พิเศษจาก WonderFrame ที่ขึ้นมาถ่ายทอดบทเพลง ไม่รักก็แค่ไม่รัก (NO STATUS)
อีกหนึ่ง Content Signature สำคัญของ CHANGE2561 คือการสร้างสรรค์คอนเสิร์ตคุณภาพภายใต้การดูแลของ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา จนได้รับฉายาในวงการว่าเป็น “เจ้าแม่คอนเสิร์ต” ล่าสุดกับคอนเสิร์ต 20th THE ENDORPHINE EFFECT ของ ดา เอ็นโดรฟิน ก็สามารถสร้างปรากฏการณ์บัตร Sold Out ทั้ง 2 รอบอย่างรวดเร็ว จนเกิดกระแสเรียกร้องจากแฟนเพลงให้มีการ Restage อีกครั้ง และในปีนี้พี่ฉอดก็จัดให้ตามคำเรียกร้องแฟนเพลงของดาจะได้กลับมาร้องเพลงไปด้วยกันอีกครั้งใน DA-UPSTAGE CONCERT กับเวทีใหม่ แขกรับเชิญใหม่ และโชว์ใหม่ที่สนุกและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ตอกย้ำความเป็นคอนเสิร์ตคุณภาพที่แฟนๆ ตั้งตารอ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษกับการพาทุกคนนั่งไทม์แมชชีนย้อนความทรงจำ รวมศิลปินจากหลายเวทีประกวดชื่อดังมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งไว้ในคอนเสิร์ต THE DREAM CHASERS CONCERT นำโดย จิ๋ว ปิยนุช, แก้ม วิชญาณี, ว่าน ธนกฤต, ป๊อบ ปองกูล, อ๊อฟ ปองศักดิ์, ซานิ นิภาภรณ์ และ ไอซ์ ศรัณยู พร้อมโชว์พลังเสียงสุดประทับใจในเพลง “ตะกายดาว” และ “นาทีที่ยิ่งใหญ่” เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมทั้งฮอลล์ เรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยให้แฟนเพลงได้ตั้งตารอคอย 2 คอนเสิร์ตคุณภาพระดับมาสเตอร์พีซของ CHANGE2561 ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทีเดียว
ภายในงาน CHANGEVERSE ความน่าสนใจถูกยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยไฮไลต์การเนรมิตพื้นที่ฮอลล์ให้กลายเป็นรันเวย์สำหรับทัพนักแสดง CHANGE ARTIST ทั้ง 49 คน ได้เดินทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิดทั่วทั้งฮอลล์ จากนั้นพิธีกร ดีเจอั๋น ภูวนาท และ ดีเจอ้อย นภาพร ได้กล่าวเชิญ ฉอด สายทิพย์ และ เอส วรฤทธิ์ กลับขึ้นสู่เวทีอีกครั้ง เพื่อร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและโปรเจกต์ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้คือ “เด็ก CHANGE = เด็กดี” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนตัวตนของ CHANGE2561 ในการปลูกฝังคุณค่าที่ดีและการเติบโตอย่างมีคุณภาพให้กับนักแสดง CHANGE ARTIST ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงและการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างมีคุณภาพ
ต่อด้วยช่วงไฮไลต์ของซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “สิงสาลาตาย” ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากแฟนๆ ทั่วโลก ทั้งในด้านการแสดง บทซีรีส์ โปรดักชัน จนกระทั่งเพลงประกอบซีรีส์ โดยการันตีจากการเปิดขายบัตรงาน สิงสาลาตาย ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีก็ SOLD OUT ภายในงาน พูห์ กฤติน - พาเวล นเรศ ได้ขึ้นมาถ่ายทอดอารมณ์หวานผ่านเพลงประกอบซีรีส์ ภาวนา (PRAY) ก่อนส่งต่อเวทีให้ ไมเคิล เกียรติศักดิ์ - ท๊อปเทน ศุภกรณ์ ถ่ายทอดเพลง อีกกี่ครั้งก็เป็นเธอ (LOOP) สร้างบรรยากาศอบอวลไปด้วยความประทับใจ ก่อนที่ พูห์ - พาเวล จะกลับขึ้นเวทีอีกครั้งกับเพลง ผู้ต้องสงสัย (MY CRIME) จากนั้นพิธีกรได้เชิญนักแสดงนำทั้ง 6 คน ได้แก่ พูห์ กฤติน, พาเวล นเรศ, ไมเคิล เกียรติศักดิ์, ท๊อปเทน ศุภกรณ์, อ็อตโต้ พชร และ ลี อัสรี ขึ้นร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นตลอดการออกอากาศ ก่อนที่จะส่งตัวละครทุกตัวกลับคืนสู่นิยายในวันที่ 30 มกราคมนี้
CHANGE2561 ORIGINAL ยังขอส่งซีรีส์แนว Girls' Love มาเอาใจแฟนๆ เพียงเปิดตัวก็โชว์ความน่ารักแบบเต็มแม็กซ์ในเพลง อยากเป็นคนสำคัญของเธอ (VIP) กลับการมาประกบคู่กันอีกครั้งกับบทนำเป็นครั้งแรกของ “ลิลลี่ ลฎาภา” และ “เบลเล่ จิรัชญา” ตามคำเรียกร้องของแฟนๆ ร่วมด้วย เฟย์ อภิสรา , จีนี่ อรนลิน , เบนซ์ อัทธ์ธนิน, ดุจดิว ธีรวิวัฒน์ และ แบมแบม ฐิตารีย์ ใน “ I WANNA BE SUP’TAR” วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ จากซีรีส์โรแมนติกกุ๊กกิ๊กน่ารักที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูงถูกนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้ง ในรูปแบบ Girl's Love เตรียมนับถอยหลังสู่ความสัมพันธ์ของสองสาวต่างขั้วในโลกของซุปตาร์ระหว่างหนึ่งสาวที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการแสดง กับหนึ่งสาวที่เคยเป็นซุปตาร์ แต่ผิดหวังจากความใจร้ายของวงการบันเทิงจนอยากจะหนีไปให้ไกล จำเป็นต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมบ้านกันอย่างไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามายังบ้านหลังนี้ แต่อีกคนกลับไม่ยอมย้ายออก เรื่องราวสุดป่วนชวนอมยิ้มจึงเริ่มขึ้น ปักหมุดรอชมความน่ารักแบบจัดเต็มใน “I WANNA BE SUP’TAR วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์” ออกอากาศตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 พร้อมรับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ทางแอป oneD ที่เดียว!
CHANGE2561 ORIGINAL ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวซีรีส์ Girls’ Love เรื่องใหม่ “CHASING LOVE” (พี่เองก็ลำบาก) สร้างเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วินาทีแรกกับการเปิดตัว 6 นักแสดงนำ Girls’ Love สามคู่ใหม่แบบแกะกล่อง ได้แก่ ไนล์ ชนิดาภา – น้ำหวาน ณัฐชยา, เฟย์ อภิสรา – จีนี่ อรนลิน และ กิ๊ฟ สิรินาถ – ออมสิน ณัฐรัตน์ พร้อมโชว์พิเศษในเพลง กลัวความรักไม่เท่ากลัวเสียเธอ (TOO AFRAID) ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ อย่างต่อเนื่อง “CHASING LOVE” ถ่ายทอดเรื่องราวของสามสาวที่เลือกจะวิ่งหนีจากความรัก เพราะบาดแผลและความกลัวในอดีต ขณะที่อีกสามสาวเลือกจะวิ่งไล่ตามหัวใจอย่างไม่ยอมแพ้ เพื่อพิสูจน์ว่าความรักยังคงเป็นพลังสำคัญที่หล่อเลี้ยงหัวใจมนุษย์ พร้อมยังได้แขกรับกิตติมศักดิ์ แม่อี๊ด ดวงใจ และ อาดวงดาว มาร่วมแสดงกับทั้ง 6 สาว ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่น่าจับตามอง ด้วยเคมีที่แตกต่างและคาแร็กเตอร์ที่ชัดเจน ผสานกับงานโปรดักชั่นและการเล่าเรื่องในสไตล์ CHANGE2561 ที่เน้นอารมณ์ ความสัมพันธ์ “CHASING LOVE” จึงไม่ใช่เพียงซีรีส์โรแมนติกดราม่า แต่คือการสำรวจหัวใจของคนที่กลัวความรัก และคนที่เชื่อในพลังของความรัก ที่จะพาผู้ชมร่วมลุ้นไปกับการไล่ตามหัวใจครั้งสำคัญของทั้งหกตัวละคร
จากนั้นเสียงกรี๊ดก็ดังกระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์อีกครั้ง เมื่อทีมนักแสดง “แก๊งค์นมผง” จาก CHANGE ARTIST นำโดย ยูจีน อัยภณ, ยูจีน ญาณวัฒน์, ฮีโร่ อาชวิน, วีโน่ ชวิศ, ไอเดีย บัฟเฟตต์ และ นารา นาราริน ออกมาเปิดตัวอย่างสดใสมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดในเพลง PUPPY LOVE เพลงประกอบซีรีส์ “CLASS CRUSH CRISIS เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ” เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ ได้อย่างล้นหลาม สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทั้งเรื่องของความรัก มิตรภาพ และการค้นหาตัวตนของตัวเอง ภายใต้บรรยากาศของโรงเรียนหญิงล้วนที่เพิ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสหศึกษา จนเกิดเป็น Culture Shock ของกลุ่มนักเรียนชายที่เพิ่งก้าวเข้ามา พร้อมเส้นบางๆ ระหว่าง “เพื่อนสนิท” ที่อาจพัฒนาเป็น “คนรัก” และบททดสอบสำคัญว่า เมื่อความสัมพันธ์จบลงแล้ว จะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมหรือไม่ต้องห้ามพลาด
อัปเลเวลความสนุกต่อเนื่องด้วยซีรีส์ “THE CROW CLUB” (อีกาสมาคม) ที่เพียงแค่เปิดตัวก็จุดกระแสความฟินให้แฟนๆ ใจฟูกับเคมีเคใจกับ 8 หนุ่ม 4 คู่ สายลับ เหมวิช – ภณ ธนภณ , มิ้ล ณัฐชนน – นิวเยียร์ นวพรรษ , อ็อตโต้ พชร – บีเจ ณัฐนนท์ และ ป๊อป ภัทรพล – ไตเติ้ล ธนธร ที่แท็กทีมส่งโมเมนต์ชวนกรี๊ดผ่านเพลงประกอบซีรีส์ LOSER พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของ “สมาคมคนแปลก” ที่รวมตัวของผู้คนซึ่งเคยผิดหวังจากหลากหลายมุมของชีวิต คนที่สังคมมองข้าม และดูเหมือนไม่มีใครต้องการ ก่อนจะมารวมตัวกันรับจ้างทำ “ภารกิจประหลาด” ที่ไม่มีใครกล้ารับ แม้แต่ลูกค้าที่มาจ้างก็ยังเต็มไปด้วยความลับและความแปลกไม่แพ้กัน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดเข้มข้น ผสมทั้งดราม่า ความสัมพันธ์ ความรักและมิตรภาพในแบบที่คาดไม่ถึง นอกจากนั้นยังเสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ คริส หอวัง , พิม พิมประภา และ กอล์ฟ อนุวัฒน์ เข้ามาเพิ่มมิติให้กับจักรวาลของ “THE CROW CLUB” (อีกาสมาคม) ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เต็มไปด้วยเคมีชวนจิ้น แต่ยังอัดแน่นด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและตัวละครที่มีปมชวนติดตาม
จากนั้นเสียงชัตเตอร์ก็ดังรัวสนั่นฮอลล์ เมื่อสองสาวคู่หวาน “ลูกหมี ปัญญาพัชร” และ “ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์” ปรากฏตัวพร้อมพาผู้ชมทั้งฮอลล์ม่วนจอยสุดๆ กับเพลง สาวสวนแตง และเพลง อย่า อย่า อย่า (DON'T TOUCH) ก่อนจะเปิดตัวซีรีส์ Girls’ Love แนวโรแมนติก คอเมดี้สุดสดใส “คุณแฟนบ้านนอก” Hometown Romance อย่างเป็นทางการกับเรื่องราวเริ่มต้นจากคุณหนูทายาทเจ้าของห้างดังกลางกรุง ผู้ต้องเผชิญกับเงื่อนไขสุดพิสดารอย่าง “ขอแต่งงานเพื่อแลกกับการต่อสัญญาเช่าที่ดิน” ทำให้เธอต้องยอมสลัดชีวิตหรูหรา มาใช้ชีวิตกลางทุ่งนา และได้พบกับเจ้าของที่ดินสาวสายกรีนผู้รักธรรมชาติและเห็นคุณค่าของการทำเกษตร จากจุดเริ่มต้นที่ไม่เป็นมิตรค่อยๆ พัฒนาเป็นความผูกพันที่อบอุ่น ละมุนหัวใจ และเต็มไปด้วยโมเมนต์ชวนอมยิ้ม ซีรีส์ไม่ได้ถ่ายทอดเพียงความรักต่างขั้วระหว่างสาวเมืองกรุงกับสาวบ้านนาเท่านั้น แต่ยังสะท้อนคุณค่าของการทำการเกษตร ความหมายของครอบครัว และการยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ทำให้เป็นเรื่องราวที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะกับการเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดที่ดูแล้วหัวใจพองโต การกลับมาประกบคู่กันเป็นครั้งที่ 3 ของ “ลูกหมี - ซอนญ่า” ถือเป็นการตอบรับเสียงเรียกร้องจากแฟนๆ ทั่วโลกที่อยากเห็นทั้งสองคนกลับมาสร้างรอยยิ้มบนหน้าจออีกครั้ง ภายใต้การดูแลการผลิตของ ฉอด สายทิพย์ และ เอส วรฤทธิ์ ที่ตั้งใจสร้าง “คุณแฟนบ้านนอก” ให้เป็นอีกหนึ่งผลงานฟีลกู๊ดของ CHANGE2561
CHANGE2561 ORIGINAL ยังเอาใจแฟนๆ สานต่อกระแสความนิยมของสองหนุ่ม ‘พูห์ กฤติน’ และ ‘พาเวล นเรศ’ จาก “PITBABE THE SERIES”, “สิงสาลาตาย” ด้วยซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง THE GRIM LOVER (รักลืมตาย) ที่เพิ่มความแปลกใหม่ด้วยการผสมผสานแนวบอยเลิฟกับแนวแฟนตาซี และโรแมนติกดราม่า ไว้รวมกันได้อย่างลงตัว กับเรื่องราวของโชคชะตาที่พาให้วิสัญญีแพทย์หนุ่มต้องเผชิญหน้ากับ รีปเปอร์ ยมทูตปริศนาที่มีใบหน้าเหมือนรักเก่าที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปของเขาราวกับคนเดียวกัน ในวันที่เขาต้องสูญเสียทุกอย่าง ยมทูตปริศนายังคอยสนับสนุนให้เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และยมทูตจะจบลงแบบใด มาร่วมเดินทางผ่านความเป็นความตายไปกับพวกเขาได้ใน THE GRIM LOVER (รักลืมตาย)
ปิดท้ายงานด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์กับ 2 โปรเจกต์ใหญ่ FAN CON ของ พูห์ กฤติน - พาเวล นเรศ และ ลูกหมี ปัญญาพัชร - ซอนญ่า ศรัณย์ภัทร์ ซึ่งครั้งนี้จะ Show กันแบบ 2 วัน 2 SHOW ที่ ICONSIAM HALL โดย ลูกหมี - ซอนญ่า จะขึ้นโชว์ในวันที่ 6 มิถุนายน ในชื่อ LMSY “BE MY ROMANCE” ส่วน พูห์ - พาเวล จะขึ้นโชว์ในวันที่ 7 มิถุนายน ในชื่อ POOH-PAVEL “SECOND DATE”
เรียกได้ว่าเป็นการผลิตงานแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเต็มที่และจัดเต็มจริงๆ สำหรับ “CHANGEVERSE” งาน LINE UP ปี 2026 ของ CHANGE2561 เป็นไลน์อัปที่หลากหลายครบทุกรสและอารมณ์ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ชมได้มีความสุขและเต็มอิ่ม กับคอนเทนต์ที่ CHANGE2561 เสิร์ฟให้อย่างแน่นอน
