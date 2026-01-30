เรื่องย่อละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” มีคลิป

เรื่องย่อละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
บทประพันธ์ : ไม้พาย
บทโทรทัศน์ :นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์ / ปลายสี
กำกับการแสดง : นาย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร
ผลิต : ชลลัมพี บราเธอร์
ผู้จัด : ต้อง จุลวุฒิ ชลลัมพี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
เมื่อคนที่ไม่เชื่อใจใครเพราะเรื่องเงิน กลับต้องมาตกหลุมรักคนที่เห็นเงินสำคัญที่สุด?
ตรัย (กองทัพ พีค) ลูกชายคนเดียวของ ตรีทศ (แซม ยุรนันท์) มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการสินเชื่อ เดินทางกลับเมืองไทยทันทีที่รู้ว่าพ่อกำลังแต่งงานใหม่ ซึ่งเจ้าสาวไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) หญิงสาวคนรักของเขา ตรัยอาละวาดในงานแต่งงาน ตรีทศทำให้ตรัยเห็นว่าทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงิน แม้กระทั่งความรัก ตรีทศจะจับตรัยส่งกลับต่างประเทศอีกรอบ แต่ตรัยหนีออกมาได้ ตอนนั้นเอง ตรัยถูกชายลึกลับไล่ล่าทำร้ายร่างกาย ดีที่ได้ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) สาวรากหญ้าฐานะยากจน แต่ฉลาดและงกเงินสุดๆ ช่วยเอาไว้
ผักบุ้งรู้ว่าตรัยเป็นใคร เลยให้ตรัยมาพักที่บ้านและคอยดูแล โดยผักบุ้งไม่ลืมที่จะคิดเงินจากเขาทุกเม็ด ตรัยด่าผักบุ้งว่าหน้าเลือดไม่ต่างจากพ่อและดาริณ ส่วนผักบุ้งก็มองว่าตรัยเป็นลูกคุณหนูโลกสวย ไม่เข้าใจชีวิตคนจน แต่เมื่อทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันได้เรียนรู้และสนิทกันมากขึ้น ความรักเริ่มเกิดขึ้นในใจ แต่แล้วตรัยก็ต้องกลับไปดูแลบริษัท เพราะตรีทศถูกฆาตกรรม โดยตรัยสงสัยทั้ง ราเชนทร์ (ป๊อป ฐากูร) ลูกบุญธรรมที่ตรีทศอุปการะ ซึ่งไม่ถูกกับตรัยมาตั้งแต่เด็ก แถมราเชนทร์ยังชอบผักบุ้งและเปิดศึกเป็นศัตรูหัวใจกับตรัยออกหน้าออกตา ไหนจะ มุกมณี (อุ๋ม อาภาศิริ) หุ้นส่วนบริษัทที่หวังฮุบกิจการของตรีทศ โดยมุกมณีคอยสนับสนุนให้ราเชนทร์เอาชนะตรัย ตรัยต้องดูแลบริษัทของพ่อและตามหาตัวฆาตกรที่แท้จริงให้ได้
ผักบุ้งถูกความยากจนกดดันและบีบคั้น ทำให้เธอตัดสินใจมาทำงานในบริษัทของตรัยในฐานะผู้ช่วยราเชนทร์ ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตรัย ตรัยไม่พอใจเพราะคิดว่าผักบุ้งเห็นแก่เงิน ส่วนผักบุ้งก็เห็นว่าตรัยมีดาริณกลับมาเคียงข้าง ทำให้ตรัยและผักบุ้งห่างกันไปเรื่อยๆ แม้จะมีสถานการณ์เฉียดตายเข้ามาจากคนร้ายที่ยังลอยนวล ทำให้ตรัยกับผักบุ้งได้ใกล้ชิดและปรับความเข้าใจ แต่ความสัมพันธ์สี่เส้าระหว่างตรัย ผักบุ้ง ราเชนทร์ และดาริณ ก็ยังไม่รู้จะลงเอยอย่างไร ตรัยจะเจอตัวคนร้ายก่อนที่ฝ่ายนั้นจะลงมืออีกครั้งหรือไม่ และความรักของเขาจะชนะใจเงินตราได้หรือเปล่า ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
กองทัพ พีค รับบท ตรัย
เก๋ไก๋ ณัฐธิชา นามวงษ์ รับบท ผักบุ้ง
ป๊อป ฐากูร การทิพย์ รับบท ราเชนทร์
แคร์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรมรับบท ดาริณ
แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี รับบทตรีทศ
อุ๋ม อาภาศิริ นิติพน รับบทมุกมณี
บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์รับบทยงยุทธ
แม็ค ปวิช เวียงนนท์ รับบท รุจน์
แก๊ป จักริน ภูริพัฒน์ รับบทคะน้า
จ๊ะจ๋า จ๊ะจ๋า-แดนดาว ยมาภัย รับบท สำลี
ซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดีรับบท หนิวหนิว
แก๊ป ชนกสุดา รักษนาเวศรับบทมิก้า
ปาล์ม ศุภชัย สุวรรณอ่อนรับบทลี
เชน อัฒรุต คงราศรี รับบท ปรารภ
ลิฟท์ สุพจน์ จันทร์เจริญ รับบท เพชร
ติ๊ก กลิ่นสี รับบท เฮียซ้ง
