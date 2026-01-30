“กองทัพ พีค” ควง “เก๋ไก๋” ลงจอ “ก็รักมันปักใจ” ทายาทหมื่นล้านปะทะสาวคลั่งเงิน

“กองทัพ พีค” พลิกบทบาทเป็นทายาทหมื่นล้าน โคจรพบ "เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” นางเอกป้ายแดง ในละครรักสุดป่วน “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” เมื่อคนเกลียดเงินต้องมาปักใจรักคนงกเงิน ท่ามกลางปมฆาตกรรมปริศนาและความอลวนที่ใช้หัวใจและเงินตราเป็นเดิมพัน เริ่มวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง 3
เรื่องย่อละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
เตรียมสัมผัสความรักสุดปักใจกับละครฟอร์มดีที่ทุกคนรอคอยเรื่อง “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ผลงานจากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ โดยผู้จัด “ต้อง จุลวุฒิ ชลลัมพี” ที่ได้หนุ่มหล่อมาดเท่มาพลิกบทบาทอย่าง “กองทัพ พีค” มาประกบคู่นางเอกป้ายแดง “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา นามวงษ์” ในละครแนวโรแมนติก ดราม่า คอเมดี้ พร้อมด้วยนักแสดงคุณภาพมากฝีมือ อาทิ ป๊อป ฐากูร การทิพย์, แคร์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรหม, แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อุ๋ม อาภาศิริ นิติพน, บิ๊ก ศรุต วิจิตรานนท์, แก๊ป ชนกสุดา รักษนาเวศ, แม็ค ปวิช เวียงนนท์, แก๊ป จักริน ภูริพัฒน์, ซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย และนักแสดงอีกคับคั่ง ยกทัพกันมาถ่ายทอดเรื่องราวของทายาทหมื่นล้านที่ยอมทิ้งทุกอย่าง มาซ่อนตัวอยู่เป็นลูกจ้างรายวันที่เห็นเงินเป็นพระเจ้า จนเกิดเป็นความรักบนความหวาดระแวงเพราะเงิน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับอดีตคนรักเก่า ผลงานการกำกับโดย “นาย สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร” ร่วมลุ้นทุกความสนุกสนานว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อคนที่ไม่เชื่อใจใครเพราะเรื่องเงิน กลับต้องมาตกหลุมรักคนที่เห็นเงินสำคัญที่สุด? ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
“ก็รักมันปักใจ Money, My Love” เป็นเรื่องราวของ ตรัย (กองทัพ พีค) ลูกชายคนเดียวของ ตรีทศ (แซม ยุรนันท์) มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการสินเชื่อ เดินทางกลับเมืองไทยทันทีที่รู้ว่าพ่อกำลังแต่งงานใหม่ ซึ่งเจ้าสาวไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) หญิงสาวคนรักของเขา ตรัยอาละวาดในงานแต่งงาน ตรีทศทำให้ตรัยเห็นว่าทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงิน แม้กระทั่งความรัก ตรีทศจะจับตรัยส่งกลับต่างประเทศอีกรอบ แต่ตรัยหนีออกมาได้ ตอนนั้นเอง ตรัยถูกชายลึกลับไล่ล่าทำร้ายร่างกาย ดีที่ได้ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) สาวรากหญ้าฐานะยากจน แต่ฉลาดและงกเงินสุดๆ ช่วยเอาไว้
ผักบุ้งรู้ว่าตรัยเป็นใคร เลยให้ตรัยมาพักที่บ้านและคอยดูแล โดยผักบุ้งไม่ลืมที่จะคิดเงินจากเขาทุกเม็ด ตรัยด่าผักบุ้งว่าหน้าเลือดไม่ต่างจากพ่อและดาริณ ส่วนผักบุ้งก็มองว่าตรัยเป็นลูกคุณหนูโลกสวย ไม่เข้าใจชีวิตคนจน แต่เมื่อทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันได้เรียนรู้และสนิทกันมากขึ้น ความรักเริ่มเกิดขึ้นในใจ แต่แล้วตรัยก็ต้องกลับไปดูแลบริษัท เพราะตรีทศถูกฆาตกรรม โดยตรัยสงสัยทั้ง ราเชนทร์ (ป๊อป ฐากูร) ลูกบุญธรรมที่ตรีทศอุปการะ ซึ่งไม่ถูกกับตรัยมาตั้งแต่เด็ก แถมราเชนทร์ยังชอบผักบุ้งและเปิดศึกเป็นศัตรูหัวใจกับตรัยออกหน้าออกตา ไหนจะ มุกมณี (อุ๋ม อาภาศิริ) หุ้นส่วนบริษัทที่หวังฮุบกิจการของตรีทศ โดยมุกมณีคอยสนับสนุนให้ราเชนทร์เอาชนะตรัย ตรัยต้องดูแลบริษัทของพ่อและตามหาตัวฆาตกรที่แท้จริงให้ได้
ผักบุ้งถูกความยากจนกดดันและบีบคั้น ทำให้เธอตัดสินใจมาทำงานในบริษัทของตรัยในฐานะผู้ช่วยราเชนทร์ ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับตรัย ตรัยไม่พอใจเพราะคิดว่าผักบุ้งเห็นแก่เงิน ส่วนผักบุ้งก็เห็นว่าตรัยมีดาริณกลับมาเคียงข้าง ทำให้ตรัยและผักบุ้งห่างกันไปเรื่อยๆ แม้จะมีสถานการณ์เฉียดตายเข้ามาจากคนร้ายที่ยังลอยนวล ทำให้ตรัยกับผักบุ้งได้ใกล้ชิดและปรับความเข้าใจ แต่ความสัมพันธ์สี่เส้าระหว่างตรัย ผักบุ้ง ราเชนทร์ และดาริณ ก็ยังไม่รู้จะลงเอยอย่างไร ตรัยจะเจอตัวคนร้ายก่อนที่ฝ่ายนั้นจะลงมืออีกครั้งหรือไม่ และความรักของเขาจะเอาชนะเงินตราได้หรือเปล่า ต้องติดตามชม
ร่วมพิสูจน์ว่า “รักแท้” จะชนะ “อำนาจเงิน” ได้จริงหรือไม่? ติดตามชมความสนุกครบรสใน “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
