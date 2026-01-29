“จีน” ปลื้ม “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” กระแสดี กลั้นขำตลอดเรื่อง ฉากขี่ควายไม่ง่าย

“จีน เฌอตินท์นารา" แฮปปี้กระแสตอบรับ “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ดีเกินคาด เปิดใจเบื้องหลังบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกสุดท้าทาย จัดเต็มทั้งบู๊ ดราม่า คอเมดี้ ต้องกลั้นขำตลอดเรื่อง แถมต้องเข้าฉากกับน้องควายยักษ์คู่ใจ
ออกอากาศตอนแรกก็เรียกรอยยิ้มทันที สำหรับละครโรแมนติก คอเมดี้ “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” งานนี้ “จีน เฌอตินท์นารา” แฮปปี้กระแสตอบรับดีเกินคาด เปิดใจเบื้องหลังการทำงานสุดท้าทาย ทั้งบู๊ ดราม่า คอเมดี้ และการเข้าฉากกับควายตัวเป็นๆ
สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตั้งแต่ออกอากาศตอนแรก สำหรับละครโรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล”จากค่าย มากกว่าฝันที่ได้พระเอกหนุ่ม บอม พงศกร โตสุวรรณ กลับมาประกบคู่นางเอกสาว จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช อีกครั้ง โดยกระแสตอบรับจากแฟนละครเป็นไปอย่างอบอุ่น
โดย จีน เปิดใจถึงความรู้สึกหลังละครออกอากาศว่า “ตื่นเต้นมากเลยค่ะ เมื่อวานจีนได้ชมละครตอนแรกพร้อมกับทุกคนเลย ไม่คิดว่าละครจะเดินเรื่องเร็วขนาดนี้ คือตัดต่อออกมาเดินเรื่องได้เร็วมาก เป็นการดูละครที่ไม่น่าเบื่อเลย อยากบอกว่า พี่วี (วีรภาพ สุภาพไพบูลย์) ผู้กำกับ ทำงานละเอียดมากๆ ค่ะ พอวันนี้ได้เห็นฟีดแบ็กที่ทุกคนชอบละคร บอกว่าสนุก ทุกคนต้อนรับเราอย่างอบอุ่นคือดีใจมากจริงๆ และเชื่อว่าทีมงานนักแสดงทุกคนก็ดีใจมาก เพราะทุกคนตั้งใจกันมากๆ ค่ะ เรื่องนี้จีนได้กลับมาคู่กับพี่บอมอีกครั้ง การได้กลับมาเจอกันเป็นอะไรที่ดีมากๆ พี่บอมเป็นพี่ที่เราทำงานแล้วสบายใจ พี่บอมยังน่ารักกับเรา ดูแลเราเหมือนเดิม เข้าฉากกันแล้วก็สบายใจ ไม่เกร็งกัน มาเจอเรื่องนี้คือสบายมาก ๆ
ในเลดี้ทุ่งกระบือบาล บทของจีนคือ พลอยหรือ พิชญา ตัวละครนี้มีความเป็นธรรมชาติมาก พลอยเป็นสาวชาวบ้านที่ใช้ชีวิตตามวิถีเลย คืออยู่กับควาย ขี่ควายอยู่ทุ่งทุกวัน เล่นเรื่องนี้คือแต่งหน้าแค่ช่วงเช้า ระหว่างวันจะมีแค่ซับเหงื่อ ไม่ได้แต่งเพิ่มเลยเพื่อให้ออกมาดูเป็นธรรมชาติที่สุด จีนชอบมากค่ะ ทุกคนจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติจริงๆ
การแสดงเรื่องนี้สำหรับจีนถือว่ายิ่งใหญ่มากนะคะ เพราะเป็นเรื่องแรกที่จีนได้รับโอกาสให้เป็นนางเอกเต็มตัวด้วย ต้องบอกว่าการแสดงเรื่องนี้ไม่ง่ายเลย ในเรื่องมีทั้งบู๊ ดราม่า คอเมดี้ ซึ่งคอเมดี้นี่ยากมากสำหรับจีน ที่เป็นคนเส้นตื้น เราต้องคอยกลั้นขำเอาไว้ตลอด แล้วที่สำคัญที่สุดในเรื่องคือเราต้องเล่นกับ น้องนวล คือน้องควายด้วย น้องเขาตัวใหญ่มากๆ ตัวสูงกว่าจีนอีก ตอนที่จะขึ้นขี่เขาคือต้องขึ้นบันไดก่อนเพราะเขาสูงจริงๆ ค่ะ ช่วงแรกแอบกลัว แต่ว่าพี่เจ้าของที่ดูแลน้องก็จะบอกกับเราว่าน้องใจดี น้องเป็นมิตร ถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ดีกับเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเรา พอเราได้ฟังเราก็สบายใจค่ะ เวลาเจอเขาหรือเข้าฉากกันจีนจะสวัสดีเขาทุกครั้ง เวลาจะขึ้นหลังเขาก็จะต้องขอเขาทุกครั้ง เอาจริงๆ เขาฉลาดมากนะคะ ใครที่บอกว่าควายไม่ฉลาดจีนบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะ เขาเป็นสัตว์ที่ซื่อและจริงใจมาก เขารู้สึกอย่างไรก็แสดงอย่างนั้น จีนยังคิดเลยเวลาคุยกับเขาเหมือนเขาจะฟังเราออกเพียงแต่เขาโต้ตอบกลับมาไม่ได้ เราสวัสดีเขา เขาก็รู้เรื่องมากๆ ค่ะ
จีนอยากชวนทุกคนให้ติดตามชมไปเรื่อยๆ นะคะ เพราะนี่แค่เพิ่งออกสตาร์ท เพิ่งเริ่มเลย จากนี้ไปจะมีเรื่องสนุกกว่านี้แน่นอนค่ะ จีนเชื่อว่าทุกคนจะต้องรักทุกตัวละคร รักละครเรื่องนี้ เลดี้ทุ่งกระบือบาลน่าจะเป็นละครที่อยู่ในใจของทุกคนอีกเรื่องค่ะ”
ติดตามชมละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ได้ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น.ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังบนแอป TrueVisions NOW
