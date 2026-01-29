“ภูมิ เกียรติภูมิ” ชวนลุ้นบทสรุป “แผนรักฉบับร้าย” เฉลยทุกปมสำคัญที่รอคอย

ความเข้มข้นเดินทางสู่โค้งสุดท้าย “ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์” เปิดใจหลงรักตัวละคร “อาโป” พร้อมขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ชวนร่วมลุ้นบทสรุป 2 ตอนสุดท้ายละคร “แผนรักฉบับร้าย” การันตีความสนุกเข้มข้น เฉลยทุกปมสำคัญ
เดินทางมาถึง 2 ตอนสุดท้ายแล้ว สำหรับละคร “แผนรักฉบับร้าย” โดยค่าย ปรากฏการณ์ดี นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้าประกบคู่ พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอนที่ตอนนี้กำลังเข้มข้นขั้นสุด เพราะ ดิน (มิกค์) พระเอกของเรื่องกำลังโดนปรักปรำว่าทำร้ายร่างกายของ ประภพ (เวนช์ ฟอลโคเนอร์) งานนี้ อาโปน้องชายของดินมีหรือจะยอม จึงต้องเข้ามาช่วยสืบเพื่อคลายปมที่เกิดขึ้น
ด้าน ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ ผู้รับบท “อาโป” เปิดใจถึงการทำงานและความรู้สึกที่มีต่อตัวละครนี้ พร้อมขอบคุณแฟนๆ ที่ติดตามละครมาอย่างต่อเนื่อง ชวนลุ้นบทสรุป 2 ตอนสุดท้ายว่า
“ภูมิอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนนะครับ ที่ติดตามแผนรักฉบับร้ายมาตลอด ตอนนี้ละครเข้าสู่ 2 ตอนสุดท้าย หลายปมในละครก็ถูกเฉลยออกมาบ้างแล้ว อย่างคู่ของผม อาโป กับ ใบชา (เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ) ก็เข้าใจกันแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายปมเลยที่รอให้ทุกคนมาลุ้นในบทสรุป โดยเฉพาะเรื่องของพี่ดินที่ทุกคนยังต้องเอาใจช่วย”
พร้อมเผยความรู้สึกที่มีต่อตัวละคร “อาโป” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบทบาทที่เจ้าตัวรักมากที่สุด
“สำหรับการทำงานละครเรื่องนี้ อยากบอกกับทุกคนว่า ผมชอบตัวละคร อาโป แบบชอบมากๆ ครับ แว๊บแรกที่เราเล่นเป็นตัวละครนี้ เราไม่รู้เลยว่าทำไมอาโปเป็นคนแบบนี้ ทำไมทำสิ่งเหล่านี้ คือบางทีก็ดูไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ แต่ลึกๆ แล้วเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง มีความชอบไม่ชอบ แต่ไม่ได้สื่อความรู้สึกทุกอย่างให้ทุกคนรู้ ถ้าเจอกันครั้งแรกอาจจะเดาไม่ถูกว่าเป็นคนอย่างไร ผมคิดว่าอาโปคือตัวละครหนึ่งที่ผมรอเจอเขาอยู่ วันนี้พอได้มาสวมบทเป็นเขา ผมรู้สึกว่าอาโปคือคนที่น่าสนใจมาก การเป็นอาโปได้สอนทักษะชีวิตเราหลายอย่างนะ อาโปเป็นคนที่ไม่ได้ไปตามกระแสของโลก แต่ศึกษากระแสของโลก เขามีความมั่นใจในสิ่งที่ทำ แต่อาจจะแสดงออกมาในแบบที่ไม่ได้เป็นแบบสังคมนิยมเสมอไป
อย่างเรื่องของการบริหารงานในบริษัท ช่วงแรกทุกคนจะเห็นอาโปเป็นเหมือนเพลย์บอย ดูเหมือนคนไม่เป็นงาน แต่เมื่อถึงเวลาเขาก็สามารถทำได้อย่างดี โดยที่เขาไม่ต้องขอความรู้จากใคร เขาศึกษาด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ได้ไปประกาศบอกกับใคร ผมชอบความเป็นอาโปที่เรียนรู้และลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง แม้กระทั่งการแก้ปัญหาเรื่องความรัก เขารับผิดชอบในทุกการกระทำ ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ พร้อมจะแก้ไขทำทุกอย่างให้ถูกต้อง เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดีมากๆ ตัวละครนี้สอนผมในหลายๆ เรื่องนะ ซึ่งตัวละครนี้จะยังอยู่ในความทรงจำของผม เพราะผมชอบคาแร็กเตอร์เขาจริงๆ”
ก่อนจะฝากถึงแฟนละครให้ร่วมลุ้นบทสรุปว่า
“ผมอยากฝากแฟนๆ นะครับ ตอนนี้เดินทางมาถึง 2 ตอนสุดท้ายแล้ว อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยทุกตัวละครเลยครับ บทสรุปของแผนรักฉบับร้ายจะเป็นอย่างไร พี่ดินจะแก้สถานการณ์การถูกปรักปรำได้ไหม คนร้ายที่แท้จริงคือใคร มาร่วมลุ้นไปด้วยกันครับ”
ติดตามความสนุกของละคร “แผนรักฉบับร้าย”2 ตอนสุดท้ายใน วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ และตอนจบ ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
