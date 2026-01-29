“ภณ - อแมนด้า” แท็กทีม “ป๋อ - ชาย” ยิ้มปลื้ม “ยิหวาดาตัง” ครองแชมป์เรตติ้งละครหลังข่าว

“ยิหวาดาตัง” กระแสแรงไม่หยุด ฉากพ่อเดือดบุกช่วยลูกสาวจุดชนวนความแค้นครั้งใหญ่ ด้าน “ภณ - อแมนด้า” นำทีมบู๊สนั่นจอผสานไสยเวทแดนใต้ถูกใจแฟนละคร ดันเรตติ้งนิวไฮครองแชมป์ไพรม์ไทม์สำเร็จ
เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับละครพีเรียดศึกไสยเวทแดนใต้ “ยิหวาดาตัง” ที่แฟนๆ ต่างยกให้เป็นอีกหนึ่งละครบู๊สุดมันสนั่นป่า! เคมีความน่ารักของคู่พระนาง “ภณ ณวัสน์” กับนางเอกสาว “อแมนด้า ชาลิสา” ก็เข้ากันอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังชื่นชมในเนื้อเรื่องที่สอดแทรกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้มาได้อย่างกลมกลืน เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ ที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูละครให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย!
กระแสความแรงของ “ยิหวาดาตัง” ยังพุ่งไม่หยุด ล่าสุดกับซีนกระชากใจ ทำเอาหัวอกของคนเป็นพ่ออย่าง ขุนยอด (ชาย ชาตโยดม) แทบขาดใจ ระเบิดอารมณ์โกรธบุกไปช่วย แย้ม (แคนดี้ สุภาภัสสร์) ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนซึ่งถูกจับตัวไปขายซ่อง อะไรก็ขวางไม่อยู่ จัดการยิงปืนใส่ลูกชายเจ้าสัวทองอยู่จนบาดเจ็บ ด้าน เยี่ยม (ภณ ณวัสน์)ก็ร่วมมือกับ ยิหวา(อแมนด้า ชาลิสา)เข้ามาช่วยสมทบ โชว์สกิลปามีดใส่ลูกน้องของ เสือผุด (หนึ่ง ชลัฏ) จนหนีเตลิดไปคนละทิศ ทำเอาคนดูปรบมือเฮลั่นไปตามๆ กัน แถมยังชื่นชมฉากบู๊ที่เดือดถึงใจมาก! ส่ง #ยิหวาดาตังEP5 ครองแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ช่วงเวลา Prime Time ได้สำเร็จ โดยเรตติ้งกลุ่มผู้ชมกรุงเทพฯ ฟาดไปถึง 3.16 ทางด้านกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือกลุ่ม 15 BU+ (Bangkok and Urban) ได้ไป 3.32 และเรตติ้งทั่วประเทศนิวไฮสูงสุด 2.58
ด้วยเหตุการณ์ช่วยแย้มที่อุกอาจของขุนยอดครั้งนี้ กลายเป็นตัวจุดชนวนความเดือดยิ่งขึ้นไปอีก งานนี้ครอบครัวของเยี่ยมจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่ ด้านครอบครัว เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) ก็วุ่นวายไม่ต่างกัน ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) สร้างเรื่องไม่หยุด ไปได้คัมภีร์ผีภูเขากลับมา ทำเอาเสือหวัดสุดห่วงกลัวจะเกิดเรื่องร้าย ๆ ขึ้นอีก!
ติดตามชมความสนุกและร่วมลุ้นไปพร้อมๆ กันได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาดเด็ดขาด! “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
