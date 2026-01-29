สงครามซีรีส์แนวตั้งแข่งกันเดือด Viu ส่ง “เกาหลีแนวตั้งพากย์ไทย” ฟาด!! การันตี "พีกทุกช็อต ฟินทุกโมเมนต์" ในไม่กี่นาที

ท่ามกลางกระแสความนิยมของซีรีส์แนวตั้งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันตลาดส่วนใหญ่ถูกนำด้วยคอนเทนต์จากฝั่งจีน ล่าสุด Viu (วิว) ในฐานะผู้นำด้านซีรีส์เกาหลีระดับพรีเมียม ได้กระโจนเข้าสู่สงครามนี้แล้ว
แต่ที่น่าจับตามากนั่นคือการตัดสินใจยกระดับวงการอีกครั้งด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ Viu Shorts (วิว ชอร์ต) เพื่อเปลี่ยนโฉมการรับชมคอนเทนต์ขนาดสั้นให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยชูจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์นั่นคือการส่ง "ซีรีส์เกาหลีแนวตั้ง" ลงสู่สนามเพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมเพิ่มความพิเศษด้วยการจัดเต็ม "พากย์ไทย" ที่จะทยอยปล่อยออกมาให้แฟนซีรีส์ชาวไทยได้ฟินกันแบบไม่มีขาดสาย
ความโดดเด่นของ Viu Shorts คือการนำ DNA ความเข้มข้นสไตล์ K-Drama มาย่อส่วนให้อยู่ในรูปแบบที่ดูง่ายและฉับไว ซึ่งยังคงคุณภาพทั้งด้านการแสดงและบทละครที่ลึกซึ้งไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นแนวแก้แค้นชิงไหวชิงพริบที่ดุดัน หรือดราม่าโรแมนติกที่เข้าถึงอารมณ์ ซึ่งการที่ Viu เลือกเน้นซีรีส์เกาหลีในรูปแบบแนวตั้งนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยตอกย้ำภาพจำของแบรนดิ้ง (Branding) ที่แข็งแกร่ง ในฐานะศูนย์รวมความบันเทิงเกาหลีเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้คนดูได้สัมผัสความ "พีกทุกช็อต ฟินทุกโมเมนต์" ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่เวลาน้อยแต่ต้องการความสนุกที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ Viu ยังมุ่งเน้นการเพิ่มอรรถรสด้วยการเสิร์ฟคอนเทนต์พากย์ไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของซีรีส์เกาหลีและซีรีส์จีนคุณภาพ โดยมีไฮไลต์เรื่องเด่นที่กำลังเป็นกระแสอย่าง "The Most Painful Kiss in the World - จูบรักบาดลึก" ซีรีส์แฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวการรับความเจ็บปวดผ่านการจูบ หรือจะเป็นดราม่า ล้างแค้น สุดระทึกใน "My Husband Murdered Me - สามีฉันเป็นฆาตกร" และ "The Beauty Billionaire - มายาซ่อนรัก" ที่จะพาผู้ชมไปพบกับการสวมรอยทวงคืนชีวิตอย่างมีชั้นเชิง รวมไปถึงความรักที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม อย่าง "Seduce My Husband - ยั่วรักหักสวาท" และ "Revenge Is Served Hot - แค้นต้องเสิร์ฟ" ที่ให้นางเอกปลอมตัวเป็นเชฟเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรี
สำหรับสายโรแมนติก Viu Shorts ก็จัดเต็มด้วยเรื่องราวที่หลากหลาย ตั้งแต่ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนใน "No Way Out One Night Stand - หนึ่งคืน ไม่ลืมรัก" รักต้องห้ามใน "The Matchmaker’s Secret Romance - รักไม่ลับของนักจัดหารัก" ไปจนถึงความรักสุดร้อนแรงใน "Love Magic at Hongsi Bar - ไวน์เสกรัก" และยังมีแนวรักต่างวัยอย่าง "My Lover is Two Decades Younger - เผลอใจไปรักหมาเด็ก" รวมถึงโรแมนติกคอมเมดี้รสชาติแปลกใหม่อย่าง "19+ First Love - รักติดเรท" ที่จะทำให้การปัดหน้าจอของคุณหยุดไม่ได้อย่างแน่นอน
ทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ว่า Viu พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมซีรีส์แนวตั้งคุณภาพเยี่ยมที่ครบเครื่องที่สุด ทั้งความสนุกในแบบเกาหลีและจีนที่มาพร้อมพากย์ไทยเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ดูได้แล้ววันนี้ที่ Viu