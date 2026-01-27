xs
“ชินฮเยซอน & อีจุนฮยอก” หวนเจอกันรอบ 9 ปี ในซีรีส์ระทึกขวัญ “ซาราห์ เริ่ดลวงโลก” เน็ตฟลิกซ์ พร้อมเปิดโปง 13 กุมภาพันธ์ นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


เน็ตฟลิกซ์ พร้อมแฉเรื่องราวอันน่าตกใจของ ซาราห์ คิม ผู้สร้างตัวตนใหม่จากการลวงโลก 13 ก.พ. นี้
เน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ประเทศไทย ปล่อยตัวอย่างเต็ม ออริจินัลซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ “ซาราห์ เริ่ดลวงโลก” (The Art of Sarah) ออกมากระตุ้นต่อมเผือกแฟนซีรีส์เกา เมื่อร่างไร้วิญญาณของ ผู้บริหารคนดัง ‘ซาราห์ คิม’ ถูกพบกลางย่านหรูหราหมาเห่าของกรุงโซล อันนำมาสู่การเปิดเผยตัวตนแท้จริงที่น่าตกใจของไอคอนคนดัง ความลับที่ถูกปกปิดไว้จะเป็นอะไร? รู้พร้อมกันใน “ซาราห์ เริ่ดลวงโลก” 13 กุมภาฯ นี้ ที่ เน็ตฟลิกซ์ เท่านั้น

“The Art of Sarah” หรือชื่อไทยว่า “ซาราห์ เริ่ดลวงโลก” เป็นเรื่องราวของ “ซาราห์ คิม” (รับบทโดย ชินฮเยซอน) หญิงสาวผู้มุ่งมั่นที่จะเป็นไอคอนแห่งแวดวงสินค้าไฮเอนสุดหรูหรา จนสร้างตัวตนใหม่จากการโกหกลวงโลก และกลายเป็นคนดังสมใจ โดยที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของ ซาราห์ คิม เลยซักคน แต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนไปพบร่างไร้วิญญาณของเธอในย่านหรูของกรุงโซล เจ้าหน้าที่สืบสวน “พัคมูกยอง” (รับบทโดย อีจุนฮยอก)เจ้าของคดี จึงต้องพยายามไล่ลาหาความจริง สาวไส้ตัวตนของ ซาราห์ คิม แบบไม่ลดราวาศอก ว่าเธอเป็นไผ และตัวตนที่แท้ทรูของเธอใต้คำโกหกเป็นคนอย่างไรกันแน่

ผลงานแนว ตื่นเต้น ระทึกขวัญ โดยฝีมือผู้กำกับ คิมจินมิน (Kim Jin-min) จากผลงานเรื่อง My Name (2021) ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นการหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง ในรอบ 9 ปี ของสองนักแสดงจอมบทบาท ชินฮเยซอน และ อีจุนฮยอก ที่เคยฝากฝีมือแสดงด้วยกันจากเรื่องซีรีส์ “Stranger” (Secret Forest) ในปี 2017

“เมื่อคำโกหกที่ไม่ถูกเฉลยตอนเป็น อาจปรากฏให้เห็นตอนตาย” ซาราห์ เริ่ดลวงโลก (The Art of Sarah) มีกำหนดสตรีม 13 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งซับไทยและพากย์ไทย ที่ เน็ตฟลิกซ์ เท่านั้น

























