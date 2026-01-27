“แมทธิว - แฟ้ม” ร่วมงานครั้งแรกสุดแฮปปี้ “เต๋ - ปลายฟ้า” เคมีอบอุ่น แฟนซีรีส์ตกหลุมรัก

“แมทธิว - แฟ้ม” เปิดใจ ร่วมงานกันครั้งแรกสุดแฮปปี้ เคมีอบอุ่น แฟนๆ ยกให้เป็นคู่รักไม่ท็อกซิก พลังบวกที่ทำให้ยิ้มตามทุกฉาก ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert”
หลังจากซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ออกอากาศมาถึงครึ่งทาง โดยสัปดาห์ที่จะถึงนี้เดินทางมาถึง EP.6 (อาทิตย์ที่ 1 ก.พ.) เมื่อเคมีของ “เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส”ในบท เต๋ และ “แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ” ในบท ปลายฟ้า กลายเป็นหนึ่งในเส้นเรื่องที่แฟนซีรีส์พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเคมีที่ไม่หวือหวา แต่เต็มไปด้วยความสบายใจจนฟีดแบ็กจากคนดูมองตรงกันว่าคู่นี้คือแสงสว่างของเรื่อง เป็นความรักที่ไม่เร่ง ไม่ท็อกซิก และทำให้หลายโมเมนต์บนจอกลายเป็นช่วงพักหัวใจท่ามกลางความเข้มข้นของคู่ จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท) และ โต๋ (กาด พลอยสุภา) งานนี้เมื่อฟีดแบ็กตะโกนออกมาว่าปังขนาดนี้ ทั้งแมทธิวและแฟ้มออกอาการปลื้มไม่น้อย พร้อมขอบคุณกันและกันและแฟนซีรีส์ที่ติดตามซัพพอร์ต
แมทธิว ผู้รับบท “เต๋” เปิดใจถึงการโคจรมาพบกับแฟ้มเป็นครั้งแรกว่า “ความสัมพันธ์ของตัวละครค่อยๆ เติบโตจากความไม่มั่นใจ สู่ความสบายใจเมื่อได้เรียนรู้กัน พอเต๋พูดถึงปลายฟ้า เขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนดาว เป็นคนที่ป๊อปปูล่าอยู่แล้ว เราก็แอบคิดว่า จริงไหมเนี่ย เรามีอะไรดีที่เขาจะมาชอบเรา แต่พออยู่ด้วยกันไปมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้ ผมมองว่าความรักของคู่นี้คือสัญญาณเตือนในแง่บวกของความสัมพันธ์ เป็นความรักที่ดี ไม่ได้ท็อกซิกต่อกัน ในมุมของการทำงาน ผมยอมรับว่าการได้ร่วมงานกับแฟ้มทำให้ตัวเองเติบโตขึ้น เพราะผมเป็นคนค่อนข้างอินโทรเวิร์ต แต่พอมีแฟ้มที่เป็นเอกซ์โทรเวิร์ต มันเหมือนเป็นชาเลนจ์ ทำให้ผมกล้าเปิดมากขึ้น ได้เข้าหาคนอื่นมากขึ้น ซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายและดีมากครับ”
ด้านแฟ้ม ผู้รับบท “ปลายฟ้า” เผยความรู้สึกผูกพันกับตัวละครและพาร์ตเนอร์ว่า การได้เจอกันคือโอกาสที่มีคุณค่า “ปลายฟ้าเป็นตัวละครที่มีความผูกพันในเรื่องของความรัก รู้สึกดีมากที่ได้มาเจอกัน ขอบคุณที่เข้ามาเป็นความรักดีๆ ให้เห็นว่าสัญญาณเตือนของหัวใจมันไม่จำเป็นต้องเจ็บเสมอไป ผมต้องขอบคุณพี่แมทธิวในฐานะพี่ เพื่อน และพาร์ตเนอร์ในการทำงาน พี่แมทพาผมเดินไปข้างหน้า ก้าวไปทีละสเต็ป จากจุดที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในเรื่องการทำงาน เขาแชร์ประสบการณ์ให้กัน ขอบคุณที่เป็นพี่ที่ดี เป็นพาร์ตเนอร์ที่ดี และเป็นเพื่อนที่ดีในเวลาเดียวกัน ฟีดแบ็กจากแฟนซีรีส์เองก็อบอุ่นไม่แพ้กัน หลายเสียงชื่นชมว่า “เต๋ - ปลายฟ้า” คือคู่ที่ดูแล้วสบายใจ ทำให้คนดูยิ้มตามทุกครั้งที่เราเข้าฉาก จนกลายเป็นอีกหนึ่งพลังบวกของเรื่อง ท้ายที่สุด แมทธิวและแฟ้มขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยซัพพอร์ต และให้คำมั่นว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไป อยากให้แฟนๆ เชื่อว่าการมารักพวกเราจะไม่สูญเปล่า เพราะซีรีส์เรื่องนี้พวกเรานักแสดงทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆครับ”
เตรียมรับสัญญาณเตือนของหัวใจที่ชัดขึ้นไปอีกขั้น ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น.ทางช่อง 8 กดเลข27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu/ inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
