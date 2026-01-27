"แอปเปิ้ล" ปลื้ม "วิวาห์ปฐพี" เปิดตัวแรง ติดเทรนด์โลก เรตติ้งพุ่ง

ปังทะลุจอ! “แอปเปิ้ล ลาภิสรา” สุดปลื้ม “วิวาห์ปฐพี” ประเดิมตอนแรกแรงติดเทรนด์ X อันดับ 1 ไทย และอีก 26 ประเทศทั่วโลก เสียงชื่นชมสนั่นโซเชียลแฟนอินหนักยกให้เป็นพี่ดินแห่งชาติ ย้ำตอนต่อไปสนุกเข้มข้นห้ามพลาด
ประเดิมอีพีแรก ก็แรงทะลุโซเชียลไทย ปังไกลข้ามประเทศไปเลยจ้า สำหรับ “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 Elements บ้านวาทินวณิช” ของค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่นที่ผู้จัด ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจและผู้กำกับการแสดง ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุลสรรค์สร้างจัดเต็ม ทั้งภาพ ฉาก แสง สี เสียง
แถมสองนักแสดงนำ แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูตที่รับบท ดิน กษมาประกบคู่กับ มิ้ม ปัณฑิตา เจนเจริญธรรมในบท โรส ทิพปภารวมถึงนักแสดงหลายคน ก็โชว์อินเนอร์ตีบทแตก ทำแฟนๆ อิน จนแฮชแท็ก #วิวาห์ปฐพีตอนที่1 ติดเทรนด์ X อันดับ 1 ประเทศไทย และเทรนด์โลกอันดับ 2 ทำเรตติ้งทั่วประเทศ 4+ ได้ 1.8 ส่วน 15+ ได้ 1.9ขณะที่ภาคใต้ได้สูงถึง 3.2ด้านแฟนๆ แห่คอมเมนต์ชมว่า “แอปเปิ้ล-มิ้ม” เล่นด้วยกันครั้งแรก แต่เคมีเข้าขา หลายคนชื่นชมความสวยของ “มิ้ม” และความเท่ความอบอุ่นของ “แอปเปิ้ล” ในเรื่อง จนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “อยากมีพี่ดิน” เป็นของตัวเองกันระงมเลยทีเดียว แฟนๆ แห่ชื่นชมแบบนี้ “แอปเปิ้ล” ฝากขอบคุณและกล่าวถึงกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นว่า
“หลังจากวิวาห์ปฐพีอีพีแรกออกอากาศ มีกระแสตอบรับดีมากๆ เลยค่ะ ทั้งเทรนด์ x และเรตติ้ง ตอนนี้ยอดฟอลโล่ในโซเชียลของแอปเปิ้ลก็ขึ้นเร็วกว่าปกติมาก แล้วก็ทั้งแฟนๆ ชาวไทย ทั้งอินเตอร์แฟน เพิ่มมากขึ้น กระแสตอบรับจากที่เห็นก็เป็นในทิศทางบวก มีแต่คำชื่นชม แล้วก็มีแต่คนชื่นชอบ รู้สึกขอบคุณมากๆ เลยนะคะ ที่สำคัญ ติดเทรนด์ X 26 ประเทศทั่วโลก และติดเทรนด์ X อันดับ 1 ในประเทศไทย ดีใจมากค่ะ ตอนแรกจริงๆ ก็ไม่คาดหวังมาก เพราะว่าของเราเป็นเรื่องแรก แล้วก็เป็นอีพีแรก แฟนๆ อาจจะยังไม่ทันติดตามมากเท่าไหร่ แต่พอเห็นติดเทรนด์ แล้วแฟนๆ มาช่วยกันทำให้ติดเทรนด์ ก็รู้สึกประทับใจ และขอบคุณมากๆ จริงๆ ค่ะ กับสิ่งที่แฟนๆ ช่วย โดยเฉพาะแฟนๆ จากทุกบ้าน บ้านน้ำ บ้านลม บ้านไฟ มาช่วยกันหมด ดีใจมากจริงๆ ค่ะ
ซึ่งดูจากคอมเมนต์ในโซเชียล แฟนๆ ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากเป็นแฟนพี่ดิน อยากมีพี่ดินเป็นของตัวเอง มีชมว่าเคมี แอปเปิ้ล-มิ้ม ในบท พี่ดินกับน้องโรส ดีมาก ภาพสวย ตัดต่อดี เนื้อหาดี แล้วก็มีความเข้มข้นน่าติดตาม อยากดูอีพีต่อไปแล้ว เมื่อไหร่จะวันเสาร์ เห็นฟีดแบ็กแล้วก็ดีใจมากๆ มีกำลังใจขึ้นมากเลยค่ะ
แต่ต้องบอกว่า เรื่องเคมีนี่เอาจริงๆ ตอนแรกแอบกังวลเหมือนกันค่ะ คือส่วนตัวแอปกับน้องมิ้มเราทำงานเข้าขากันด้วยดีค่ะ แต่เราไม่รู้ว่าในสายตาของคนดู ดูแล้วเขาจะโอเคไหม แต่หลังจากวิวาห์ปฐพีออกอากาศแล้วทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน บอกว่าเคมีดีมาก ก็หายกังวล ขอบคุณมากๆ เราทั้งสองคนจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ นะคะ
ส่วนที่แฟนๆ บอกว่าอยากมีพี่ดินไปเป็นของตัวเองนี่ (ยิ้ม) อยากจะบอกว่าทุกคนอาจจะมีดินในใจได้นะคะ แต่ว่าพี่ดินขอเป็นของน้องโรสเท่านั้นค่ะ (ยิ้ม) ก็เป็นอะไรที่แฟนๆ แซวกันสนุกสนานในโซเชียลค่ะ ขอบคุณนะคะที่ดูแล้วอิน ดูแล้วสนุกกัน เดี๋ยวพี่ดินจะมีมุมน่ารักๆ และมุมเท่ๆ ให้แฟนๆ ดูอีกเยอะ ต้องไปรอดูกันในเรื่องนะคะ และที่สำคัญหลังจากนี้ปมปัญหาต่างๆ จะมีให้ลุ้นมากขึ้น แล้วก็จะมีน้องๆ บ้านวาทินวณิชมาช่วยเหลือพี่ดิน ปมสืบสวนสอบสวนต่างๆ น่าดูมากๆ แล้วก็เรื่องน่ารักๆ ของพี่ดินกับน้องโรสก็มีให้ดูอีกเยอะ ห้ามหลาดนะคะ ทุกเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เชื่อว่าถ้าดูแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน ฝากเป็นกำลังใจให้แอปเปิ้ล-มิ้มด้วยค่ะ”
ติดตามความสนุกของ “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 Elements บ้านวาทินวณิช” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
