สืบไปจิ้นไป! “จุง - ดัง" ทำพิรุธจนเพื่อนจับโป๊ะ ลุ้นระทึกหาฆาตกรคนใกล้ตัว พร้อมไขความลับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ในซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death” EP.6
“เจษ” (จุง อาเชน) เริ่มสงสัยว่าคนร้ายจะเป็นคนใกล้ชิด จึงพยายามหาหลักฐานอย่างรัดกุม ในขณะที่ความสัมพันธ์ของเขากับ “สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) ก็เป็นประเด็นน่าสนใจไม่แพ้กัน เมื่อความใกล้ชิดที่มากเกินปกติเริ่มสะดุดตาเพื่อนร่วมทีมอย่าง “ยูกิ” (บูม ธราธร) และ “ลีโอ” (อู๋ ธนบูรณ์) ก็แอบจับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างระหว่างประชุมทีม ท่ามกลางคดีที่ตึงเครียดนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ของพวกเขากันแน่? ไปร่วมลุ้นพร้อมกันใน EP.6
ซีรีส์ "ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death" EP.6 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์