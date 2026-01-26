“กัน” จัดโปรตามใจ “ออฟ” ทำ “ดิว” ปวดร้าวหนัก

“กัน อรรถพันธ์” ใจดีจัดโปรตามใจ “ออฟ จุมพล” ทุกอย่าง หลังรู้ใจเป็นแฟนกันแล้ว แต่ความรักครั้งนี้จะราบรื่นหรือไม่ เมื่อ “ดิว จิรวรรตน์” อกหักปวดร้าว ลุ้นพร้อมกันในซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” EP.9
ต่างคนต่างก็รู้แก่ใจว่าเป็นแฟนกันแล้ว “จิระ” (กัน อรรถพันธ์)แสดงความอ่อนไหวจัดโปรโมชั่นตามใจ “ก่อ กรวิก” (ออฟ จุมพล)ทุกอย่าง “ก่อ” เองก็อ่อนโยนมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งกับ “จิระ” ตลอดเวลา ส่วน “ภีม” (ดิว จิรวรรตน์)หลังจากพยายามทำทุกทางที่จะเข้าหา “จิระ”ก็ผิดหวังและปวดร้าวอย่างแรง เรื่องราวจะเดินหน้าไปอย่างไร ความสัมพันธ์ของ “จิระ”และ “ก่อ”จะราบรื่นหรือไม่ รอชมในสัปดาห์นี้
ติดตามชมซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” EP.9 ออกอากาศวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
