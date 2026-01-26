“เฟิร์ส” จากเจ้าหนี้สู่พ่อแมว ตัดสินใจช่วย “ข้าวตัง” ดูแลคาเฟ่

“เฟิร์ส" ทนดูไม่ไหว พลิกบทจากเจ้าหนี้กลายเป็นพ่อแมว ยื่นข้อเสนอช่วย “ข้าวตัง” กอบกู้วิกฤตคาเฟ่ที่กำลังวุ่นวาย แลกกับการได้ดูแลน้องแมว งานนี้ลิงซ์จะยอมหรือไม่ ลุ้นกันในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.2
หลังจากที่ “เจ๊เหมียว” (เฟรช อริศรา)แม่ของ “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์)จากไป ทำให้ “ลิงซ์”ที่ไม่อินกับการเลี้ยงแมวต้องมารับผิดชอบดูแลคาเฟ่แมวด้วยความไม่เต็มใจ จนเกิดปัญหามากมาย ทั้งเปลี่ยนอาหาร เปลี่ยนทรายแมว หนักสุดถึงขั้นแมวหนีหายออกไปจากคาเฟ่ “ลิงซ์”ทำอะไรไม่ถูกได้แต่โทษตัวเอง ส่วน “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์)ถึงแม้จะเป็นเจ้าหนี้แต่ก็เฝ้าดูอยู่ด้วยความเป็นห่วง ช่วยกันออกตามหาแมวที่หนีหายไป สุดท้ายเลยตัดสินใจเข้ามาช่วยดูแลคาเฟ่ แลกกับสิทธิ์ในการเป็นพ่อแมว “ลิงซ์”จะยอมหรือไม่ แฟนๆ รอลุ้นในสัปดาห์นี้
ติดตามชมซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.2 ออกอากาศวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOWอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์