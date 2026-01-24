เรื่องย่อละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล”
บทประพันธ์ : มีนมีนา
บทโทรทัศน์ : ชมนาด
กำกับการแสดง : วีรภาพ สุภาพไพบูลย์
แนวละคร : โรแมนติก คอเมดี้
ผลิต : บริษัท มากกว่าฝัน จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569
เรื่องย่อ
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้น เมื่อ คุณหญิงพริ้งเพริศ ศิลาพงศ์ (พาเมล่า เบาว์เด้น) นักธุรกิจหญิงเก่ง เจ้าของ “เครือศิลาพงศ์” รู้ข่าวว่า จอมทัพ (พงศกร โตสุวรรณ) ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนได้เป็นนายอําเภอทั้งที่อายุยังไม่ถึง 30 ปี เรียกได้ว่าเป็นนายอําเภอหนุ่มที่สุดของประเทศ แต่พริ้งเพริศไม่ได้ยินดีปรีดาด้วย เพราะเธอต้องการให้ลูกชายเข้ามาสืบทอดกิจการบริษัทที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้าน ตอนแรกเธอยอมปล่อยให้เขาไปเป็นปลัดอําเภอตามต้องการ เพราะเชื่อว่าสักวันจอมทัพจะเบื่อชีวิตที่ต่างจังหวัดแล้วกลับมาสู่ชีวิตศิวิไลซ์ในกรุงเทพฯ ไปเอง แต่นี่จอมทัพถึงกับมุ่งมั่นสอบจนได้เป็นนายอําเภอ ซึ่งเป็นสิ่งที่พริ้งเพริศยอมไม่ได้
จอมทัพไม่ยอมให้แม่บงการชีวิตเขาเหมือนพ่อ และ จอมขวัญ (จาด้า อินโตร์เร) น้องสาวของเขา สองแม่ลูกทะเลาะกันอย่างรุนแรง จนในที่สุดพริ้งเพริศยื่นข้อเสนอกับจอมทัพว่า ถ้าภายใน 1 ปีจอมทัพทนแบกภาระหน้าที่ของการเป็นนายอําเภอไม่ได้ จอมทัพจะต้องกลับมาบริหารงานบริษัท และต้องแต่งงานกับ นุชนารถ (อนิสา นูกราฮา) ลูกสาวของ ตรีนุช (แวร์ โซว) รุ่นน้องคนสนิทของพริ้งเพริศ แต่สิ่งที่จอมทัพไม่รู้ก็คือ พริ้งเพริศใช้เส้นสายย้ายให้จอมทัพมาเป็นนายอําเภออยู่ที่ทุ่งกระบือบาล ซึ่งมีสิ่งที่จอมทัพกลัวมากที่สุด นั่นก็คือควาย!
ที่ทุ่งกระบือบาล มีการเตรียมจัดงานต้อนรับนายอําเภอคนใหม่ ที่สาวโสดอายุยังน้อยและอายุเหลือน้อยทั้งอําเภอต่างมาช่วยกันจัดงาน แต่มีผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ได้ตื่นเต้นไปด้วยเลยก็คือ พลอย พิชญา (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) หรือที่คนในทุ่งกระบือบาลรู้จักกันในนาม “ไอ้แสบ” สาวหน้าใสแต่ใจนักเลง ไม่เคยเกรงกลัวใคร โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่มีหัวใจรักควาย
พลอยมีพี่ชายชื่อ เพชร (ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล) ติดการพนัน ชอบทำตัวเกเร และ ต๊อกแต๊ก (ปาณิสรา ชุ่มมะโน) สก๊อยกลับใจเมียของพี่ชาย เพชรทําเรื่องไม่ดีจึงหาทางปลดหนี้ แต่เรื่องดันผิดพลาดมีเหตุให้จอมทัพกับพิชญาตื่นขึ้นมาพบว่าพวกเขานอนอยู่บนเตียงเดียวกัน
นายบุญมาก (เอก โอรี) กับ บุญหลอย (น้ำทิพย์ เสียมทอง) พ่อแม่ของพิชญา รีบรุดไปเอาเรื่องจอมทัพ สั่งให้เขารับผิดชอบพิชญาด้วยการแต่งงานให้เร็วที่สุด ซึ่งจอมทัพก็ตกปากรับคําอย่างง่ายดาย เพราะเขานึกถึงสิ่งที่แม่ทํากับเขา ถึงเวลาแล้วที่เขาจะเอาคืนบ้าง
ทางด้านของพิชญาจัดการแก๊งของพี่ชายตัวแสบ ด้วยการขี่อีนวล (ควายคู่ใจ) ไล่ขวิดเขาไปทั่วทุ่งนา หลังจากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้น พิชญาประกาศว่าจะไม่ยอมแต่งงานกับจอมทัพอย่างแน่นอน จนกระทั่งพิชญาได้ข่าวจาก กระทิง (อัครัช จิตตะศิริ) สัตวแพทย์หนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาสัตว์ใหญ่เพื่อนสนิทของพิชญาว่า มีข่าวลือมาว่า เฮียย้ง (ปริยะ วิมลโนช) ผู้มีอิทธิพลติดต่อเสนอที่ดินของทุ่งกระบือบาลให้กับบริษัทศิลาพงศ์ซึ่งเป็นของครอบครัวนายอําเภอจอมทัพ พิชญาเข้าใจไปว่าการที่จอมทัพมาเป็นนายอําเภออยู่ที่นี่เพราะจะมาหว่านล้อมให้ชาวบ้านขายที่ดินให้กับบริษัทของครอบครัวตัวเองหรือเปล่า และไหนๆ ครอบครัวของเธอก็ไม่ยอมให้เรื่องที่เธอกับจอมทัพผ่านไปง่ายๆ แล้ว พิชญาจึงยอมจดทะเบียนสมรสกับจอมทัพเพื่อให้ครอบครัวสบายใจ และจะใช้ความเป็นภรรยาคอยสืบว่าจอมทัพมาที่นี่เพราะหวังจะเอาที่ดินของทุ่งกระบือบาลไปให้บริษัทของครอบครัวตัวเองจริงหรือไม่
ศึกระหว่างสะใภ้บ้านทุ่งกับแม่ผัวจอมยุ่งสุดแสนไฮโซ โดยมี “ลูกชาย” และ “ฝูงควาย” เป็นเดิมพัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. พงศกร โตสุวรรณรับบทจอมทัพ / จอม
2. เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดชรับบทพิชญา / พลอย
3. อัครัช จิตตะศิริรับบทกรกฎ / กระทิง
4. จาด้า อินโตร์เรรับบทจอมขวัญ / ขวัญ
5. อนิสา นูกราฮารับบทนุชนารถ / แพรว
6. พาเมล่า เบาว์เด้นรับบทคุณพริ้งเพริศ
7. ตระการ พันธุมเลิศรุจีรับบทธีระ
8. ปริยะ วิมลโนชรับบทเสี่ยย้ง
9. ชณภัส รุ่งหิรัญประภากรรับบทศักดิ์
10. น้ำทิพย์ เสียมทองรับบทนางบุญหลอย
11. เอก โอรีรับบทนายบุญมาก
12. ปาณิสรา ชุ่มมะโนรับบทต๊อกแต๊ก
13. ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุลรับบทสมชาติ / เพชร
14. แวร์ โซวรับบทตรีนุช
15. ชนุชตรา สุขสันต์รับบทกานดา
16. นพรุจ แย้มขะมังรับบทนายเข็ม
17. ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์รับบทนังแตน
นักแสดงรับเชิญ
18. พอล เดอบ๊อดรับบทปีเตอร์
