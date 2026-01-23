“ชาย สมชาย" ปลื้มฟีดแบ็ก “แผนรักฉบับร้าย” ยก “พิ้งค์พลอย” พี่สาวทั้งในและนอกจอ

“ชาย สมชาย" ปลื้มฟีดแบ็กละคร “แผนรักฉบับร้าย” เผยเบื้องหลังบท “สารัช” สุดเกร็งเพราะเป็นเรื่องแรก แต่ทำงานแล้วอุ่นใจ ยก “พิ้งค์พลอย ปภาวดี” เป็นพี่สาวทั้งในและนอกจอคอยแนะนำและให้กำลังใจตลอดการถ่ายทำ
ละคร “แผนรักฉบับร้าย” โดยค่าย ปรากฏการณ์ดี นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้า ประกบคู่ พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน กำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย หนี่งตัวละครที่ทุกคนติดตามและพูดถึงคือ สารัช รับบทโดย ชาย สมชาย เจริญสุข หนุ่มที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นน้องชายของ สรา (พิ้งค์พลอย)
โดยชายเปิดใจถึงฟีดแบ็ก พร้อมเบื้องหลังการทำงานว่า “ก่อนอื่นผมขอขอบคุณแฟนละครก่อนนะครับ ที่ติดตามชมแผนรักฉบับร้าย มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมาก ขอบคุณจริงๆ ครับที่ชอบละครเรื่องนี้
ซึ่งในละครเรื่องนี้ ผมรับบท สารัช ตัวละครนี้มีทั้งความเหมือนและแตกต่างไปจากตัวตนของผม สิ่งที่เหมือนก็คือครอบครัวของสารัช ทำเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งครอบครัวของผมก็ทำเกี่ยวกับเกษตรเหมือนกัน สารัชมีพี่สาว ตัวผมชีวิตจริงผมก็มีพี่สาวเหมือนกัน แต่ความต่างที่ไกลตัวเลยคือ สารัชเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับทุกๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การใช้ชีวิต เพราะเขาอยากพิสูจน์ตนเอง อยากที่จะดูแลพี่ ดูแลครอบครัวให้ได้เร็วๆ ไม่อยากเป็นภาระกับพี่สาวกับพ่อ ดังนั้นทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นในละคร คือความที่สารัชอยากพิสูจน์ตัวเอง เป็นความตั้งใจดีครับ
ตอนที่ถ่ายทำ ผมยอมรับเลยว่าช่วงแรกนี่คือเกร็งไปหมดครับ เพราะนี่คือละครเรื่องแรกของผมด้วย ตื่นเต้นมากๆ โชคดีที่มีพี่ๆ ทีมงาน และพี่ๆ นักแสดงทุกท่าน รวมถึงซัน (ก้องภพ บรรณทอง) ด้วยที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดี ทุกคนจะคอยให้กำลังใจ ทำให้เราค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อย ทำให้ทำงานผ่านมาได้ด้วยดีครับ และที่ต้องขอบคุณมากๆ คือพี่พิ้งค์พลอยครับ ซึ่งจะแนะนำผมทั้งเรื่องการพูด ทั้งทริกการแสดง การอยู่ในฉาก หรือแม้กระทั่งเบื้องหลังฉาก พี่พิ้งค์พลอยเป็นคนที่จะคอยกระตุ้นให้กำลังใจ จะพูดเสมอว่าชายทำได้อยู่แล้ว อย่ากังวลนะ ให้ใจเย็นๆ พูดช้าๆ ให้ทำความเข้าใจกับบท แล้วพูดออกเสียงให้ชัดเจน เวลาอยู่กับพี่พิ้งค์พลอยเหมือนได้อยู่กับพี่สาวจริงๆ เลยครับเวลาที่เข้าฉากด้วยกัน ทำให้ผมลดความตื่นเต้นไปได้เยอะมากๆ เลยครับ เข้าด้วยกัน ถึงจะเป็นฉากดราม่าหนักๆ แต่เราก็อุ่นใจครับ
ตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นมากๆ แล้ว ผมอยากฝากทุกคนรอติดตามให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนรอลุ้นบทสรุปของละครไปพร้อมกันนะครับ”
ติดตามชมละคร “แผนรักฉบับร้าย” ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
