เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “สิงสาลาตาย” ตอนที่ 12

เมื่อผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่า ฆาตกรไม่ฆ่าสุ่มแล้ว “สารวัตรสิงหา” (พาเวล นเรศ) แท็กทีม ธูป (พูห์ กฤติน) เร่งปิดคดีก่อนมีเหยื่อรายต่อไป หรือพวกเขาอาจจะเป็นเป้าหมายรายต่อไปของพิธีสังเวย! ห้ามพลาด “สิงสาลาตาย” EP.12 วันศุกร์ที่ 23 มกราคมนี้ ทางช่องวัน 31
กระแสตอบรับยังคงครองใจแฟนๆ ในไทยและระดับสากลไปทั่วทุกมุมโลก สำหรับ “สิงสาลาตาย” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง การันตีจากการติดเทรน X (ทวิตเตอร์) ในทุก EP. จากหลายประเทศทั่วโลก ทำให้แฮชแท็ก #สิงสาลาตายEP11 ติดเทรน X (ทวิตเตอร์) อันดับ 1 ในหลายประเทศ อาทิ Argentina , Bolivia , Chile , HongKong SAR China , Singapore อันดับ 2 Thailand , China อันดับ 3 Paraguay อันดับ 4 Brazil , Vietnam อันดับ 5 Worldwide , Chile , Colombia , Malaysia , Mexico , Peru อันดับ 6 Indonesia , Turkey , New Zealand , Germany อันดับ 8 Sweden , United Kingdom , Antarctica อันดับ 9 Indonesia อันดับ 15 United States , Puerto Rico อันดับ 34 India อันดับ 48 Philippines พร้อมเสียงชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลกมากกว่า 1 ล้านโพสต์ ก่อนถึง Final EP. ความเข้มข้นยิ่งทวีคูณ เมื่อพิธีสังเวย 7 ศพ กำลังจะเกิดขึ้นอีกรอบ ความตายเริ่มคืบคลานมาสู่ทุกคนใกล้เข้ามาเรื่อยๆ สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) และ ธูป (พูห์ กฤติน) ต้องร่วมมือกันตามหาความจริงและหยุดฆาตกรก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เมื่อความรักต้องเดินเคียงคู่ไปกับเงามรณะ ที่ทุกย่างก้าวของการสืบสวนคือเส้นทางแห่งสิ่งลี้ลับและความตาย
ในขณะที่คดีฆาตกรรมยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง “สิงสาลาตาย” EP.12 เมื่อ สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) ต้องเผชิญกับบาดแผลในอดีตจากการสูญเสียน้องสาว ความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายกลับมาซ้ำเติมสภาพจิตใจให้ย่ำแย่ ท่ามกลางคดีที่ต้องแข่งกับเวลาเพื่อหยุดยั้งการฆ่าเหยื่อรายต่อไป ด้าน ธูป (พูห์ กฤติน) ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิญญาณ แต่ยังต้องเป็นที่พึ่งทางใจของสารวัตรสิงหา คอยเยียวยาหัวใจที่กำลังบอบช้ำ พร้อมร่วมกันเร่งตามหาตัว “บอม” (วิคเตอร์ ชัชชวิศ) ก่อนที่จะลงมืออีกครั้งเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไป อาจหมายถึงชีวิตที่ถูกเลือกไว้ล่วงหน้า
จากการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาของสารวัตรสิงหาได้วิเคราะห์ว่าตอนนี้ “คนร้ายเลือกเหยื่อที่มันรู้จักดี หรือคนที่ควบคุมได้ แสดงให้เห็นว่าลึกๆ แล้วคนร้ายมันอ่อนไหวและหวาดกลัวมาก” เมื่อไล่เรียงลำดับวันเกิดของเหยื่อที่ผ่านมา ทำให้ทีมสืบสวนพบว่าขณะนี้เหลือเพียง “วันพฤหัสบดี” และ “วันเสาร์” ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดและกดดัน ธูปได้เอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนเงียบงันว่า “ผม…กับพี่สิงหา เกิดวันเสาร์”
ประโยคนี้ของธูปอาจจะเปลี่ยนสถานะจากผู้ไล่ล่ากลายเป็นผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายรายต่อไปของพิธีสังเวยหรือไม่? และคำถามสำคัญ … คนร้ายกำลังวางแผนอะไรไว้ และใครจะเป็นเหยื่อรายถัดไปกันแน่? ติดตามลุ้นไปพร้อมกัน ในซีรีส์ “สิงสาลาตาย” EP.12 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมเวอร์ชั่น UNCUT ที่เข้มข้นกว่าเดิมได้เฉพาะที่ iQIYI (แอปและเว็บ iQ.com) เท่านั้น
