เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ตอนที่ 5

ความสัมพันธ์ถึงจุดแตกหัก ทุกคู่ถูกบีบให้ต้องเลือกบนทางแยกระหว่างความจริงกับความรู้สึก บททดสอบหัวใจครั้งนี้ใครจะเจ็บที่สุด และใครที่กำลังติดกับดักของตัวเอง ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.5 วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคมนี้ ทางช่อง 8
สัปดาห์นี้ ความสัมพันธ์ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เดินทางมาถึงจุดที่ไม่อาจมองข้ามใน EP.5 เมื่อทุกตัวละครเริ่มถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างความจริง ความรู้สึก และความสัมพันธ์ที่กำลังสั่นคลอน ฝั่งของ ปลายฟ้า (แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ) เริ่มขยับเกมอย่างระมัดระวัง เมื่อความเปลี่ยนไปของ เต๋ (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไป การสืบหาความจริงจึงเริ่มขึ้น พร้อมกับการยื่นโอกาสสุดท้ายให้กับเต๋ ที่อาจเป็นทั้งจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของความสัมพันธ์นี้ ขณะเดียวกัน เส้นเรื่องของ จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท) และ โต๋ (กาด พลอยสุภา) ก็เดินมาถึงบททดสอบหัวใจ เมื่อความรู้สึกของเต๋ที่ทุ่มเทให้จิมมี่ อาจไม่ได้นำมาซึ่งคำตอบที่ชัดเจน น้ำตา ความลังเล และการพยายามรั้งใครบางคนไว้ กลายเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด
เบื้องหลังการถ่ายทำ EP.5 ถือเป็นอีกหนึ่งตอนที่นักแสดงต้องทำการบ้านด้านอารมณ์อย่างหนัก เพราะเป็น EP. ที่ตัวละครทุกคนเริ่มรู้สึกตัวกับความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ ฝั่งของแฟ้มและแมทธิวต้องถ่ายทอดความกดดันที่ซ่อนอยู่ภายใต้บทสนทนาที่ดูเรียบง่าย ทั้งคู่มีการซักซ้อมบทและจังหวะอารมณ์กันอย่างละเอียด เพื่อให้สายตา ท่าทาง และน้ำเสียง สามารถสื่อสารความรู้สึกของตัวละครออกมาได้ ขณะที่คู่ของเจมส์และกาด ต้องรับมือกับอารมณ์ที่สวิงมากกว่าเดิม จากความหวาน ความคาดหวัง ไปจนถึงความเจ็บปวดที่ค่อยๆ ก่อตัว โดยเฉพาะฝั่งของกาดที่ต้องเก็บซ่อนความอึดอัดของตัวละครไว้ภายใต้รอยยิ้ม และค่อยๆ ปล่อยอารมณ์ออกมา ซึ่งเป็นโจทย์ที่ต้องใช้สมาธิและการควบคุมอินเนอร์อย่างมาก
งานนี้ เมื่อความสัมพันธ์เริ่มเดินมาถึงทางแยก คำถามเดียวที่แฟนซีรีส์ต้องลุ้นคือใครกันแน่ที่กำลังติดกับดักหัวใจ ใครจะเป็นคนเจ็บที่สุดใน EP. นี้ และสัปดาห์นี้จะมีคนโดนธงแดงอีกหรือไม่ ห้ามพลาดชม ซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.5 ออกอากาสวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
