“กันตนา” บุกตลาดละครแนวตั้ง สร้างปรากฏการณ์ยอดวิวทะลุ 100 ล้าน

สุดปัง! กันตนาบุกตลาดละครแนวตั้ง กวาด 100 ล้านวิว แจ้งเกิด 6 นางเอกใหม่จาก The Face ประกบพระเอกสุดฮอต “อินดี้ อินทัช” และ “ฟิล์ม จิรายุ” เดินหน้าลุยผลิตต่อเนื่อง ตอกย้ำความสำเร็จคอนเทนต์ยุคใหม่
เรียกได้ว่าเป็นบริษัทไทย บุกเบิกละคร Micro Drama หรือละครแนวตั้ง สำหรับกันตนา ที่ตอนนี้ตั้งเป้าการผลิตกว่า 100 เรื่อง และได้เผยแพร่ผ่านคนดูไปแล้วกว่า 10 เรื่อง โดยมียอดเข้าถึงผู้ชมพุ่งสูงถึง 100 ล้านวิวในทุกแพลตฟอร์ม เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้น
ขณะเดียวกัน บรรยากาศในกองถ่ายละครแนวตั้งของกันตนาก็เต็มไปด้วยความเข้มข้นไม่แพ้ผลงานที่ออกสู่สายตาผู้ชม โดยมีทั้งช่วงเวลาที่เคร่งเครียดจากการทำงานแข่งกับเวลา และช่วงเวลาสนุกสนานเป็นกันเองของทีมงานและนักแสดง ที่ต้องปรับตัวกับรูปแบบการถ่ายทำใหม่ซึ่งต้องเน้นอารมณ์และจังหวะที่แม่นยำในเวลาจำกัด หนึ่งในไฮไลต์ที่ถูกจับตามองคือการแจ้งเกิดของนางเอกน้องใหม่จากรายการ The Face Thailand อาทิ บีบี บียังคา ณฐมน, มิ้ว ธัญญาเรศ, กวาง กฤษฎา, เมล่าเม เมลิณี, ไฮดี้ อแมนด้า และ เอมี่ ศิรดา ที่ก้าวเข้าสู่โลกการแสดงอย่างเต็มตัว โดยเจ้าตัวทุ่มเทตั้งใจทำการบ้านอย่างหนักเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครให้เข้าถึงคนดู แม้จะเป็นการแสดงในรูปแบบไมโครดราม่าที่ท้าทายกว่าละครทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มกระแสแรง อินดี้ อินทัช เจ้าของผลงานที่มียอดวิวรวมแตะระดับ 100 ล้านวิว และหนุ่ม ฟิล์ม จิรายุ ที่ไม่เพียงถ่ายทอดบทบาทหน้าจออย่างมืออาชีพ แต่ยังคอยติวเข้มและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการแสดงให้กับน้องๆ เดอะเฟสหลังกล้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานแสดงออกมาสมบูรณ์ เข้าถึงอารมณ์ และยกระดับคุณภาพผลงานให้ดีที่สุด
ด้าน ตุ๊กตา ผู้บริหารกันตนา ได้เปิดเผยว่า ละครแนวตั้งถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าสนใจ เพราะต้องเล่าเรื่องให้จบและเข้มข้นภายในเวลาสั้นๆ แต่ยังคงคุณภาพการผลิตและอรรถรสทางอารมณ์แบบละครไทยไว้ครบถ้วน ซึ่งผลตอบรับที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าคนดูเปิดใจและพร้อมสนับสนุนคอนเทนต์รูปแบบใหม่นี้ พร้อมเดินหน้าผลิตคอนเทนต์คุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ และขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะ
นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่ากันตนายังคงปรับตัวได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้ทันยุค ทันใจผู้ชม และขยายตลาดละครไทยสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามและรับชมฟรี! ได้ทาง TikTok: https://www.tiktok.com/@kshortsdrama / FB: https://www.facebook.com/kshortsdrama
