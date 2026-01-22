“แอปเปิ้ล - มิ้ม” ชวนแฟนๆ เปิดจักรวาล “4 Elements บ้านวาทินวณิช” ประเดิมเรื่องแรก "วิวาห์ปฐพี" เริ่ม 24 ม.ค.นี้

“แอปเปิ้ล ลาภิสรา” ควง “มิ้ม ปัณฑิตา” เดิมพันหัวใจ ปกป้องไร่ชมจันทร์จากเกมแย่งชิงใน “วิวาห์ปฐพี” ประเดิมซีรีส์ชุด “4 Elements บ้านวาทินวณิช” จากรักหลอกๆ จะกลายเป็นรักแท้ได้หรือไม่ เริ่มตอนแรก 24 มกราคมนี้ ทางช่อง 7HD
พร้อมลงจอช่อง 7HD ให้ได้ชมกันแล้ว สำหรับซีรีส์ชุด “4 Elements บ้านวาทินวณิช” จากค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่นของผู้จัด ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจที่กำกับการแสดงโดย ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
โดยประเดิมเรื่องแรกด้วย “วิวาห์ปฐพี” มี แอปเปิ้ล ลาภิสรา อินทรสูตมารับบท ดิน กษมาประกบคู่กับ มิ้ม ปัณฑิตา เจนเจริญธรรมในบท โรส ทิพปภาทั้งคู่จะมาเปิดจักรวาลรักแห่งตระกูล วาทินวณิช กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางพิธีกรรมแห่งพันธสัญญาในวัยเยาว์ "ดอกกุหลาบ" ถูกยื่นแทนคำมั่นของเจ้าหญิงว่าหากเจ้าชายยอมรับ นั่นคือการเริ่มต้นของชะตาที่ไม่อาจย้อนกลับ เกมอำนาจ ความโลภ และแผนการแย่งชิง “ไร่ชมจันทร์” ที่อาจเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาล
เมื่อคำสั่งเสียของผู้ใหญ่ กลายเป็นเงื่อนไขบีบบังคับหัวใจ เมื่อการแต่งงานถูกใช้เป็นเครื่องมือปิดทางศัตรู และเมื่อการสมรสปลอมๆ ที่ต้องสมจริงทั้ง นิตินัย และพฤตินัย ดีลอันตรายจึงถือกำเนิด การแต่งงานที่เริ่มจากแผนลวง แต่ต้องเดิมพันด้วยหัวใจของคนสองคน ท่ามกลางคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบ นี่คือการแต่งงานเพื่อปกป้อง…หรือจุดเริ่มต้นของรักแท้?
และเมื่อวิวาห์ที่เดิมพันด้วยหัวใจ กำลังจะกลายเป็นรักแท้ตลอดกาล … งานนี้ “แอปเปิ้ล มิ้ม” 2 นักแสดงนำจากเรื่องนี้ เลยควงกันมาชวนแฟนๆ ติดตามว่า
แอปเปิ้ล“พวกเราตื่นเต้นมากที่วิวาห์ปฐพีของพวกเราจะได้ออกอากาศให้ได้ชมกันแล้ว เป็นเรื่องแรกของซีรีส์ 4 Elements บ้านวาทินวณิช แล้วก็เป็นเรื่องแรกของแอปเปิ้ลที่ได้ร่วมงานกับช่อง 7HD ด้วยนะคะ รู้สึกกดดันนิดๆ ด้วย แต่ก็ทำเต็มที่ และทำให้ดีที่สุดค่ะ อยากให้ซีรีส์ของพวกเรา เข้าไปนั่งในใจผู้ชมนะคะ อยากให้ทุกคนได้รับชมความสนุกกันเต็มที่ กับเรื่องราวของพวกเราในวิวาห์ปฐพี ที่เป็นเรื่องราวของคนสองคนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก แล้วจู่ๆ ต้องมาแต่งงานกัน โดยเป็นการแต่งงานหลอกๆ ค่ะ แต่ว่าการแต่งงานนี้มันจะกลายเป็นความรักได้ยังไง อันนี้ก็ต้องมารอติดตามในเรื่องค่ะ”
มิ้ม“ตื่นเต้นมากๆ ค่ะที่ซีรีส์ จะออกอากาศแล้ว และเรื่องของพวกเราก็นำทีมออกอากาศเป็นเรื่องแรกด้วย ลุ้นมาก แล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของมิ้มด้วย รู้สึกกดดันมากๆ ค่ะ แต่ก็เป็นเกียรติมากๆ ด้วย ที่ได้รับโอกาสนี้ อยากให้ทุกคนมารับชมความสนุกไปด้วยกัน มาติดตามว่าเรื่องราวของพวกเรา ที่จู่ๆ ต้องมาแต่งงานหลอกๆ กัน เพราะต้องปกป้องไร่ชมจันทร์มันจะเป็นยังไง ในเรื่องนี้อยากจะบอกว่าบทบาท พี่ดิน (แอปเปิ้ล) อบอุ่นมาก คอยปกป้องน้องโรส รวมถึงปกป้องทุกคนรอบตัวตลอดเวลา แล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานมากๆ อยากให้มวลความอบอุ่นของพวกเราสื่อไปถึงใจของทุกคนที่ได้ดู มารอติดตามกันนะคะว่าเรื่องนี้พวกเราจะเป็นยังไง จะน่ารักหรือซึ้งแค่ไหน ฝากติดตามกันนะคะ”
ปักหมุดรอชมเรื่องราวของวิวาห์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อหลอกใคร แต่มีไว้เพื่อปกป้องหัวใจของกันและกันใน “วิวาห์ปฐพี” จากซีรีส์ชุด “4 Elements บ้านวาทินวณิช” ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์ และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
