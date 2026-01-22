"ดิว - เจมี่" กับพันธะที่ตัดไม่ขาด ลุ้นทางออกปมรัก

พันธะรัก “ดิว-เจมี่” ที่ตัดไม่ขาด อาจไม่ใช่เพราะคำสาป แต่เป็นเพราะหัวใจที่ลืมไม่ลง! เมื่อเขาต้องเลือกระหว่าง "ลบ" ความทรงจำ หรือ "ยอมรับ" ความจริง ตามลุ้นได้ใน “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” EP.3 วันจันทร์ที่ 26 มกราคมนี้ 2569 ทางช่อง GMM25
ระหว่างที่ “พายุ” (ดิว จิรวรรตน์) กับ “ซัทซึกิ” (Kucci) กำลังพยายามตามหา “ป้ายเอมะ”เพื่อทำลายพันธะและลบคำสาปจากอดีต พายุก็ได้รับรู้เรื่องราวความรักที่เจ็บปวดของ “ซัทซึกิ”ของเธอเช่นกัน ความเจ็บปวดที่คล้ายคลึงกันทำให้ทั้งคู่เริ่มเปิดใจและเข้าใจกันมากขึ้น แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้น เมื่อ “ซัทซึกิ”ตั้งคำถามที่แทงใจพายุว่าถ้าภาพหลอนของ “เมย์” (เจมี่ จุฑาพิชญ์) ไม่ได้เกิดจากป้ายเอมะที่ญี่ปุ่น แต่เกิดจากการที่พายุยังไม่ยอมรับความจริงและปฏิเสธเสียงหัวใจตัวเองล่ะ คำถามนี้กลายเป็นปมใหม่ที่ทำให้พายุต้องกลับมาเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งอาจยากกว่าการตามหาป้ายไม้ใบเดียว สุดท้ายแล้วพายุจะเลือก "ลบ" หรือ "ยอมรับ" ความทรงจำนี้ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” EP.3 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์