“เจมส์ เพรสคอท” อ้อนแฟนซีรีส์อย่าเพิ่งเทผม ยก “กาด พลอยสุภา” พาร์ทเนอร์คนสำคัญ

“เจมส์ เพรสคอท” อ้อนแฟนซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” อย่าเพิ่งเทผม หลังบทจิมมี่โดนติดธงแดง พร้อมเปิดใจถึงความผูกพันต่อ “กาด พลอยสุภา” พาร์ทเนอร์คนสำคัญ ถ้าไม่มีเขาอาจทำไม่สำเร็จ
ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนซีรีส์กำลังพูดถึงในตอนนี้ สำหรับบท “จิมมี่” หรือ “เจมส์ เพรสคอท” จากซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จนโลกโซเชียลเต็มไปด้วยคอมเมนต์ทั้งเอ็นดู ทั้งหมั่นไส้ อาทิ พระเอกเรื่องนี้ด่าได้ฉ่ำๆ เลย, ขึ้นแท่นลูกเขยคนโปรดแล้ว 1, นาทีนี้ธงแดงหรือธงดำ, สงสารโต๋เลยฉากนี้, อยากเห็นบักจิมมี่โบ้จัง เมื่อฟีดแบ็กแรงขนาดนี้ ด้านเจมส์ถึงกับขอเปิดใจถึงตัวละครและกระแสตอบรับที่แรงเกินคาด
“ในมุมจิมมี่ ตอนแรกที่ได้บทมา เราแอบถามตัวเองเลยนะ ทำไมใจร้ายขนาดนี้ ทำได้ยังไง คิดได้ยังไงที่จะเอาพี่ชายของเพื่อนมาเป็นสะพานข้ามเพื่อจีบอีกคน แต่ลึกๆ มันก็มีความสะใจนิดนึง เพราะสุดท้ายจิมมี่กลับเป็นฝ่ายโดนพี่โต๋ตกซะเอง จริงๆ ความสนุกของตัวละครคือความมั่น ความปากเก่ง แต่สุดท้ายกลับไปตกหลุมรักเขาเอง ผมเข้าไปอ่านฟีดแบ็กตลอดครับ ไม่แปลกใจที่หลายซีนทำเอาแฟนซีรีส์อินหนัก ถึงขั้นคอมเมนต์แซวว่า “ต้นเรื่องโบ้ ท้ายเรื่องกินอาหารเม็ด” ซึ่งเจมส์มองว่านี่คือเสน่ห์ของ Love Alert ที่มีความสนุกชวนติดตามอยู่ตลอดเวลา”
นอกจากกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนซีรีส์แล้ว เจมส์ยังเผยถึงความรู้สึกส่วนตัวกับ กาด พาร์ทเนอร์คนสำคัญ และผลงานชิ้นนี้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในฐานะนักแสดง
“อยากบอกตัวเองว่า ดีใจมากที่ได้มารับบทนี้ รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะ โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ที่ค่อนข้างเข้มข้น ขอบคุณตัวเองกับผลงานที่ออกมา ขอบคุณแฟนซีรีส์ทุกคนที่ติดตาม ทั้งไทย และอินเตอร์แฟน และที่ลืมไม่ได้ ขอบคุณพี่กาดมากๆ ที่คอยสอน คอยอยู่ข้างๆ ผม เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่ดีมาก กล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มีพี่กาดผมอาจทำออกมาไม่สำเร็จ พี่เขาเป็นคนที่ผมปรึกษาทุกเรื่อง สบายใจมาก และความรู้สึกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จริงๆ ครับ”
งานนี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อว่า เส้นทางความรักของ “จิมมี่ - โต๋” จะพาแฟนๆ ไปฟินหรือไปเจ็บกันอีกแค่ไหน ติดตามชมซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์