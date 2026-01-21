เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You to Death” ตอนที่ 5

“จุง-ดัง” แท็กทีมเสี่ยงตายบุกถ้ำเสือ! เมื่อคดีทวีความอันตราย ความสัมพันธ์ก็ยิ่งชัดเจนขึ้น ลุ้นระทึกในซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You to Death” วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคมนี้ ทางช่อง GMM25
เมื่อการสืบคดีเริ่มอันตรายจน “เจษ” (จุง อาเชน) โดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บ งานนี้ทำให้ “สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) เป็นห่วงอย่างมาก และรีบเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดจน “เจษ” รู้สึกแปลกใจ ในขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ปมคดีก็ยิ่งทวีความรุนแรงและอันตรายยิ่งขึ้นกว่าเดิม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทั้งคู่ต้องยอมเข้าถ้ำเสือเพื่อลากตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ "Dare You To Death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย" EP.5 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 20,30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
