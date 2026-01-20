จัดใหญ่ทันกระแส “Viu” เสิร์ฟจุก 10 ซีรีส์แนวตั้ง ทั้ง จีน&เกาหลี สั้น สนุก สะใจ ฮุกทุกอารมณ์

กำสมาร์ทโฟนของคุณไว้ให้แน่น เพราะ วิว (Viu) จัดใหญ่ทันกระแส ส่งซีรีส์แนวตั้ง หรือ Short Drama มาให้ชมกันแบบจุใจ จัดเต็มจุก ๆ ทั้งจากฝั่งจีนและเกาหลี เรียกว่าเอาใจคอซีรีส์เอเชียนแบบเต็มอิ่ม ในโปรเจกต์ “Viu Shorts” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ติดใจซีรีส์แนวตั้ง ที่ทั้งสั้นกระชับ เล่าเข้าฮุก (Hook) กันตั้งแต่ฉากแรก ไม่ปล่อยให้ผู้ชมต้องบิลด์อารมณ์นาน เสิร์ฟความสนุกกันตั้งแต่นาทีแรกเลยทันที
เริ่มจากฝั่งเกาหลี กับ 5 ซีรีส์แนวตั้งแบบครบแนวครบรสชาติ การันตีความติดหนึบ ประเดิมด้วยซีรีส์ล้างแค้นอย่าง “My Husband Murdered Me – สามีฉันเป็นฆาตกร” แผนแก้แค้นสุดคลั่งของภรรยา ที่พบความจริงสุดช็อกว่า สามีคือผู้วางแผนฆ่าเธอและลูกสาว เพื่อแต่งงานใหม่กับบอสหญิงของเขา, “Revenge Is Hot Served - แค้นต้องเสิร์ฟ” ภรรยาสาวที่ปลอมตัวเป็นผู้ชาย เพื่อกลับมาแก้แค้นสามี ที่วางแผนฆาตกรรมเธอเพื่อชิงสมบัติ นอกจากนี้ยังมี ซีรีส์พล็อตเข้มข้นอย่าง “The Beauty Billionaire - มายาซ่อนรัก” เมื่อหญิงสาวฐานะธรรมดา ฟื้นขึ้นมาหลังอุบัติเหตุและพบว่า เธอถูกศัลยกรรมใบหน้า จนกลายเป็นทายาทสาวตระกูลมหาเศรษฐี เธอจึงปลอมเป็นคนใหม่เพื่อเอาคืนคนที่ทำลายชีวิตของเธอ รวมถึงซีรีส์แฟนตาซีอย่าง “The Most Painful Kiss In The World - จูบรักบาดลึก” หญิงสาวที่สามารถโอบรับความเจ็บปวดของคนอื่นผ่านการจูบ รวมถึงซีรีส์โรแมนติกจิกกัดอย่าง “No Way Out One Night Stand - หนึ่งคืน ไม่ลืมรัก” เรื่องราวสาวโสดวัยใกล้เลข 4 ที่ดันมาบังเอิญเจอกับหนุ่มคนหนึ่งที่ดูไม่ค่อยถูกชะตา แต่โชคชะตากลับพาพวกเขาให้ใกล้ชิดกันซะงั้น
ฟากของพี่ใหญ่อย่างซีรีส์จีน ก็จัดเต็มมากับอีก 5 ซีรีส์แนวตั้ง ที่ทั้งสนุกเข้มข้นทุกเรื่อง เริ่มต้นด้วย “Don’t Be A Good Girl - อย่าเป็นคนดีที่ไม่มีความสุข” ซีรีส์ดราม่าที่ตรึงผู้ชมตั้งแต่ฉากแรก เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากครอบครัว จนกระทั่งพบชายคนหนึ่งที่เธอตัดสินใจใช้เขาเป็นเครื่องมือหนีตายจากขุมนรกนี้ จาก 10 ปีแห่งความเจ็บปวด นำไปสู่ชีวิตที่พร้อมทวงคืนอิสระ ต่อด้วยแนวล้างแค้นสุดเผ็ดร้อนอย่าง “Passion in The Spring Night - เสน่หาใต้เงาแค้น” เมื่อนางเอกถูกพี่สาวทำร้ายและบังคับให้มีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มที่เธอไม่รู้จัก เธอจึงกลับมาในตัวตนใหม่ แฝงตัวเข้าไปในคาสิโนเพื่อแก้แค้นพี่สาวและทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างของเธอคืนมา, ซีรีส์ดราม่าสุดระทึกอย่าง “She Loved My Brother, So I Became Him - รักนี้..ฉันเป็นแค่ตัวแทน” เรื่องราวของหญิงสาวที่สูญเสียสามีอย่างกะทันหัน แต่ไม่นานน้องชายสามีกลับปรากฏตัว พร้อมกับสิ่งที่ช็อกเธอ ทั้งหน้าตาที่เหมือนกันอย่างกับฝาแฝด พร้อมคำกล่าวอ้างที่เขาบอกเธอว่า คือ วิญญาณอดีตสามีของเธอที่กลับชาติมาเกิดใหม่
จัดหนักกันต่อด้วยซีรีส์โรแมนซ์สุดเชือดเฉือนอย่าง “The Reserved CEO Is Captivated - ท่านประธานจอมบงการ” เล่าถึงหญิงสาวที่ต้องยอมจำนนต่อข้อเสนอของชายผู้มีอำนาจ เพื่อแลกกับการช่วยชีวิตน้องสาวของเธอ เรื่องราวเกมความรักและสงครามประสาท ที่มีลมหายใจของน้องสาวเป็นเดิมพัน และปิดท้ายด้วย ซีรีส์โรแมนติกดราม่าอย่าง “The Sixth Attempt - รักครั้งที่หก ขอให้เป็นเธอ” เรื่องราวของหญิงสาวที่พยายามเอาชนะใจชายที่เธอชอบกว่า 5 ครั้ง แต่กลับคว้าน้ำเหลวทุกครั้ง เธอจึงตัดสินใจเบนเข็มมาหา เพื่อนสนิทของชายที่เธอชอบ และค้นพบความรักที่ซ่อนเร้นในตัวเขามานาน
เตรียมสนุกเต็มตาแบบไม่ต้องหมุนจอ พร้อมความสนุกจัดจ้าน เสิร์ฟให้คุณแบบรวดเร็วทันใจ กับ “Viu Shorts” สามารถดูได้ที่ วิว (Viu) แล้ววันนี้
หมายเหตุ : ฟีเจอร์ดาวน์โหลดวิดีโอ ไม่สามารถใช้ได้กับคอนเทนต์ประเภท Viu Shorts นะจ๊ะ