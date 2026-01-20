เรื่องย่อละคร “ศักดินาวิทยาลัย”
บทโทรทัศน์ : พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, มิกิ ยามาโตริ
กำกับการแสดง : นุ่น หลักเขต วสิกชาติ
แนวละคร : ดราม่า
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 21 มกราคม 2569
เรื่องย่อ
โรงเรียนสยามกาญจนา สถานศึกษาที่เป็นเหมือนสวรรค์ของเหล่าลูกหลานตระกูลดัง แต่กลับเป็นนรกของเด็กนักเรียนทุนที่ถูกขีดเส้นแบ่งชนชั้นด้วยสิทธิพิเศษ โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยตระกูลของ ชนินทร์ (ชาคริต แย้มนาม) นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล และบริหารงานโดย ผอ.ศีตรา (แอฟ ทักษอร) ภรรยาของชนินทร์ และแล้วความสงบสุขจอมปลอมก็ต้องพังลง เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญขึ้นกลางรั้วโรงเรียน! กันต์ธี (ตะวัน พันวา) เด็กนักเรียนทุนตกเป็น “แพะรับบาป” ในคดีที่เขาไม่ได้ก่อ เพียงเพราะเขาต้อยต่ำในสมการนี้ ศศิวิมล (อ้อม พิยดา) ทนายความและเจ้าของมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีจึงตัดสินใจเข้ามาช่วย แต่ยิ่งเธอสืบลึกลงไปกลับยิ่งพบหลักฐานที่โยงไปหาเด็ก 4 คน คือ ไบเบิ้ล (ไดมอนด์ ณรกร) กับ แบมแบม (แฟร์รี่ กิรณา) สองพี่น้องทายาทของชนินทร์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์และลูกของ “อดีตเพื่อนรัก” อย่างศีตรา และยังมี ทอย (ธรรศ ตันหยงมาศ) ลูกชาย เจ้าสัวโกสินทร์ (กบ ทรงสิทธิ์) ผู้ทรงอิทธิพล เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง กับ ต้นโอ๊ค (ซี ปรัตถกร) ลูกเมียเก็บของเจ้าสัว
การห้ำหั่นระหว่างศศิวิมลกับศีตราจึงเริ่มต้นขึ้น! ฝ่ายหนึ่งทำทุกทางเพื่อ “ปกป้องลูกและอำนาจ" ในขณะที่อีกฝ่ายต้องทำทุกอย่างเพื่อเปิดโปง "กระชากหน้ากากคนร้าย" ภายใต้การกดดันจากอำนาจเงินและอิทธิพลที่เปลี่ยนผิดให้เป็นถูก ศศิวิมลจะทลายกำแพงศักดินาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมได้หรือไม่? เด็กๆ ทุกคนจะพบกับชะตากรรมอย่างไร? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ทักษอรภักดิ์สุขเจริญแสดงเป็นศีตรา
2. พิยดาอัครเศรณีแสดงเป็นศศิวิมล
3. ชาคริตแย้มนามแสดงเป็นชนินทร์
4. ทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีแสดงเป็นเจ้าสัวโกสินทร์
5. อัครวินท์นันทิพัฒน์แสดงเป็นครูคีย์
6. นพจิราฤกษ์ขจรนามกุลแสดงเป็นครูช่อกานล์
7. ณรกร ณิชกุลธนโชติแสดงเป็นไบเบิ้ล
8. พรสรวง รวยรื่นแสดงเป็นเจนเนตร
9. พันวาพรหมเทพแสดงเป็นกันต์ธี
10. ปวรดาวีรวรรณแสดงเป็นเพิร์ธ
11. กิรณาพิพิธยากรแสดงเป็นแบมแบม
12. สหรัฐเทียมปานแสดงเป็นนาวา
13. ปรัตถกรคัยนันทน์แสดงเป็นต้นโอ๊ค
14. อัจฉราพรรณไพบูลย์สุวรรณแสดงเป็นแม่ครูบุญผัน
15. อริศราวงษ์ชาลีแสดงเป็นแม่เรียม
16. เบญจศิริวัฒนาแสดงเป็นเหมือนเดิม
17. ตี๋ดอกสะเดาแสดงเป็นยามสมนึก
18. อนิสสุวิทย์แสดงเป็นครูเคท
ขอแนะนำ
19. สุธีมนต์วรารัศมีนิธิกุลแสดงเป็นบูมมิ่ง
20. ธรรศตันหยงมาศแสดงเป็นทอย
นักแสดงรับเชิญ
21. ดวงใจหิรัญศรีแสดงเป็นเพียงใจ
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์