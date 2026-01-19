“ช่องวัน31” ส่ง “อ้อม-แอฟ” ฟาดอินเนอร์เชือดเฉือน | ในละครแฟมิลี่ดราม่าเรื่องใหม่ “ศักดินาวิทยาลัย” จุดชนวนศึกแห่งชนชั้น “คนจน VS คนรวย”

ช่องวัน31 พร้อมส่งละครแฟมิลี่ดราม่าเรื่องใหม่ เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมกลางโรงเรียนชื่อดัง จุดชนวนศึกแห่งชนชั้น เมื่อฝ่ายคนรวยผู้กุมอำนาจต้องการปกปิด แต่ฝ่ายผู้ปกป้องความยุติธรรมต้องการเปิดโปง ใน “ศักดินาวิทยาลัย” ละครพรีเมียมที่คว้า 2 ตัวแม่ตัวมัม อ้อม-พิยดา และ แอฟ-ทักษอร มาฟาดอินเนอร์ ปะทะคารมใส่กันไม่ยั้งแบบไม่มีใครยอมใคร
พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือ ชาคริต แย้มนาม, กบ-ทรงสิทธิ์, เฟิร์น-นพจิรา, เฟรช-อริศรา, นิว-อัครวินท์ ร่วมด้วยนักแสดงเจนใหม่มากความสามารถ เซียงเซียง พรสรวง, ไดมอนด์ ณรกร, ตะวัน-พันวา, บูม-สหรัฐ, ปาว-ปวรดา, แฟร์รี่-กิรณา, ทีม-สุธีมนต์, ธรรศ ตันหยงมาศ, ซี-ปรัตถกร ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, มิกิ ยามาโตริ กำกับการแสดงโดย นุ่น-หลักเขต วสิกชาติ
“ศักดินาวิทยาลัย” เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน โรงเรียนสยามกาญจนา สถานศึกษาที่เป็นเหมือนสวรรค์ของเหล่าลูกหลานตระกูลดัง แต่กลับเป็นนรกของเด็กนักเรียนทุน ที่ถูกขีดเส้นแบ่งชนชั้นด้วยสิทธิพิเศษ โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งโดยตระกูลของ ชนินทร์ (ชาคริต แย้มนาม) นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล และบริหารงานโดย ผอ.ศีตรา (แอฟ ทักษอร) ภรรยาของชนินทร์ และแล้วความสงบสุขจอมปลอมก็ต้องพังลง เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญขึ้นกลางรั้วโรงเรียน! กันต์ธี (ตะวัน พันวา) เด็กนักเรียนทุน ตกเป็น “แพะรับบาป” ในคดีที่เขาไม่ได้ก่อ เพียงเพราะเขาต้อยต่ำในสมการนี้
ศศิวิมล (อ้อม พิยดา) ทนายความและเจ้าของมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรี จึงตัดสินใจเข้ามาช่วย แต่ยิ่งเธอสืบลึกลงไป กลับยิ่งพบหลักฐานที่โยงไปหาเด็ก 4 คน คือ ไบเบิ้ล (ไดมอนด์ ณรกร) กับ แบมแบม (แฟร์รี่ กิรณา) สองพี่น้องทายาทของชนินทร์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์และลูกของ “อดีตเพื่อนรัก” อย่างศีตรา และยังมี ทอย (ธรรศ ตันหยงมาศ) ลูกชาย เจ้าสัวโกสินทร์ (กบ-ทรงสิทธิ์) ผู้ทรงอิทธิพล เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง กับ ต้นโอ๊ค (ซี-ปรัตถกร) ลูกเมียเก็บของเจ้าสัว
การห้ำหั่นระหว่างศศิวิมลกับศีตราจึงเริ่มต้นขึ้น! ฝ่ายหนึ่งทำทุกทางเพื่อ "ปกป้องลูกและอำนาจ" ในขณะที่อีกฝ่ายต้องทำทุกอย่างเพื่อเปิดโปง "กระชากหน้ากากคนร้าย"
ภายใต้การกดดันจากอำนาจเงินและอิทธิพลที่เปลี่ยนผิดให้เป็นถูก ศศิวิมลจะทลายกำแพงศักดินา เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมได้หรือไม่? เด็กๆ ทุกคนจะพบกับชะตากรรมอย่างไร? ติดตามได้ใน “ศักดินาวิทยาลัย” ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 21 มกราคมนี้ ดูทีวี ทางช่องวัน31 ดูออนไลน์ แอป oneD ที่เดียว