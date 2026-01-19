สิ้นสุดทางปากแข็ง “ออฟ” สารภาพชอบ “กัน”

สิ้นสุดทางปากแข็ง “ออฟ จุมพล” เปิดใจสารภาพชอบ “กัน อรรถพันธ์” ทำสถานะสั่นคลอน ด้าน “ดิว จิรวรรตน์” ก็รุกหนักไม่ถอย ศึกรักครั้งนี้จิระจะเลือกใคร ในซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ -Burnout Syndrome” EP.8 ห้ามพลาดพุธที่ 21 ม.ค.นี้ ทางช่อง GMM25
“ก่อ กรวิก” (ออฟ จุมพล) เริ่มแสดงความอ่อนโยนและยอมเผยตัวตนอีกด้านให้ “จิระ” (กัน อรรถพันธ์)สัมผัสได้ ด้วยการชวน “จิระ” ไปบ้านเก่าของตัวเองที่มีแค่ไม่กี่คนได้ไป ทำให้ “จิระ”ไม่เข้าใจการกระทำที่ย้อนแย้งของ “ก่อ”
ส่วน “ภีม” (ดิว จิรวรรตน์)ที่ยึดติดกับ “จิระ”ก็คิดวิธีจะเข้าหา “จิระ”ด้วยความทรมานใจ และเมื่อ “ก่อ” เลิกปากแข็งยอมรับแบบไม่อ้อมค้อมว่าชอบ “จิระ” เข้าแล้ว “จิระ” จะรับมือกับสถานการณ์ชวนสับสนนี้อย่างไร ห้ามพลาดชม
ซีรีส์ “ภาวะรักคนหมดไฟ - Burnout Syndrome” EP.8 ออกอากาศวันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
