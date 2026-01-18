“ดั่งตะวันฉายฉาน - Shine On Me” ซีรีส์โรแมนติกเคมีสุดละมุนของ “ซ่งเวยหลง - จ้าวจินม่าย”

เคมีสุดละมุน “ซ่งเวยหลง” ประกบ “จ้าวจินม่าย” ใน “ดั่งตะวันฉายฉาน - Shine On Me” ซีรีส์รักอบอุ่นหัวใจ จากปลายปากกานักเขียนดัง “กู้ม่าน” ที่จะพาคุณไปสัมผัสความรักที่ช่วยเยียวยาบาดแผลและเติบโตไปด้วยกัน รับชมได้ทาง WeTV
กลับมาสร้างความฟินให้แฟนๆ อีกครั้ง เมื่อสองนักแสดงนำเคมีแรงอย่าง “ซ่งเวยหลง” และ “จ้าวจินม่าย” โคจรมาพบกันในซีรีส์จีนแนวโรแมนติก-ดราม่า อบอุ่นหัวใจ “ดั่งตะวันฉายฉาน - Shine On Me” ผลงานดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ชื่อดังของนักเขียนระดับตำนาน “กู้ม่าน” ที่ครั้งนี้เจ้าตัวยังมานั่งแท่นเขียนบทด้วยตัวเอง การันตีความละมุนและการเล่าเรื่องที่กินใจ
โดยซีรีส์ถ่ายทอดเรื่องราวของ “เนี่ยซีกวง” (รับบทโดย จ้าวจินม่าย) หญิงสาวธรรมดา เรียบง่าย และจริงใจ ผู้เคยมีรักข้างเดียวที่จบลงอย่างเงียบงันก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงาน และได้พบกับ “หลินอวี่เซิน” (รับบทโดย ซ่งเวยหลง) หัวหน้าหนุ่มผู้เย็นชา เข้าถึงยาก ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความไม่เข้าใจค่อยๆ เปลี่ยนเป็นความผูกพัน เมื่อทั้งสองได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน
เสน่ห์ของซีรีส์ไม่ได้มีแค่ความหวาน แต่ยังพาไปสัมผัสการเติบโตของตัวละคร โดยเฉพาะเส้นทางชีวิตของพระเอก อดีตศัลยแพทย์หนุ่มที่ต้องละทิ้งอาชีพในฝันเพราะบาดแผลในใจ ก่อนจะกลับมายืนหยัดอีกครั้งด้วยแรงสนับสนุนจากนางเอก ความรักในเรื่องจึงไม่ใช่แค่การตกหลุมรัก แต่คือการ “พยุงกันให้ลุกขึ้นใหม่”
ด้านเคมีนักแสดงต้องยกให้เป็นไฮไลต์ เพราะซ่งเวยหลงในบทเจ้านายหนุ่มสุดขรึม หล่อทะลุจอ ประกบคู่กับจ้าวจินม่ายนางเอกหน้าหวาน ฝีมือการแสดงจัดจ้าน เคมีเข้ากันแบบละสายตาไม่ได้
เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ครบทั้งความโรแมนติก - ดราม่า และการเยียวยาหัวใจ ใครที่ชอบซีรีส์แนวรักอบอุ่น ฟีลกู๊ด ค่อยๆ เติบโต และเต็มไปด้วยความหมาย ห้ามพลาดเด็ดขาด!
“ดั่งตะวันฉายฉาน - Shine On Me” รับชมได้ที่ >> https://bit.ly/ShineonMeWeTV และพากย์ไทย >> https://bit.ly/ShineOnMeTH บนแอปพลิเคชัน WeTV หรือ www.WeTV.vip เท่านั้น พิเศษ! สมาชิก VIP รับชมตอนใหม่ได้ก่อนใคร อินต่อเนื่องไม่มีสะดุดแน่นอน
