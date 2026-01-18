“จูเนียร์-มาร์ค” & “โอห์ม-ปูน” กับรักสุดฟินหลอกสุดเจ็บ! ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง”

เปิดแผนลวงครั้งใหญ่! “จูเนียร์ - มาร์ค” และ “โอห์ม - ปูน” กับภารกิจรักสุดฟินที่แฝงเกมหลอกสุดเจ็บ ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” เมื่อความรักเริ่มจากการโกหก บทสรุปจะเป็นอย่างไร? เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้ ทาง GMM25
เตรียมตัวเตรียมใจพบกับการหลอกครั้งใหญ่ กับซีรีส์โรแมนติก คอเมดี้ อารมณ์ดีรักกันทั้งเรื่อง “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” เข้าหาเพื่อหลอกล่อ อยู่ต่อเพราะรักแล้ว จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย โดยฝีมือการแสดงของคู่ฮอตเคมีสุดปัง “จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง” และ “มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” พร้อมกอดคอ 2 หนุ่มมาแรง “โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” และ “ปูน มิตรภักดี” ที่จะมาหลอกล่อให้รักจนหัวปักหัวปำ กับโมเมนต์เบื้องหน้าทำไม่สนใจ แต่เบื้องหลังรักกันมาก ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมืออย่าง “กระปุก พลอยนิรา หิรัญทวีศิลป์, หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ, แม็ค ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์, อาร์ม วีรยุทธ จันทร์สุข, ไตเติ้ล กีรติ พวงมาลี ฯลฯ” ผลงานการกำกับฯ ของ “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” คอนเฟิร์มสนุกครบรส ฟินและอินตลอดเรื่องแบบเกินบรรยายอย่างแน่นอน
เรื่องราวของ “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) และ “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) หลานชายเจ้าสัวว่าที่เจ้าของ อาณาจักรแสนล้านตระกูลจิระมงคลธนันต์ โดนสองสแกมเมอร์อย่าง “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) และ “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) หลอกแต่งงานเพื่อที่จะได้สินสมรสแบบมหาศาล “นอร์ธ” ที่ตกลงแต่งงานกับ “ยู” อย่างลับๆ ไปแล้ว เพิ่งมารู้ว่าโดนหลอก พอจะหย่าก็หย่าไม่ได้เพราะดันยกทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้ “ยู” ไปแล้ว! กระทบกับ “ทิม” ที่กำลังวางแผนจัดงานแต่งกับ “ไป๋” ในไม่ช้า แล้ว “ทิม” จะโดนจับโป๊ะว่าเป็นสแกมเมอร์มาหลอก “ไป๋” ด้วยหรือไม่ ความรักที่เริ่มต้นด้วยการหลอกครั้งนี้จะเป็นอย่างไร มาร่วมจับโป๊ะแก๊งสแกมเมอร์ และลุ้นกันว่าหลอกล่อแล้วจะรักกันตอนไหน
ติดตามชมความสนุกครบรสได้ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังได้ที่ WeTV ที่เดียวเท่านั้น เวลา 21.30 น. เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
