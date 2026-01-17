“ภณ ณวัสน์” ติวเข้ม! “อแมนด้า” โชว์สกิลปามีดขั้นเทพใน “ยิหวาดาตัง”

โชว์ความหวานกันไม่หยุดสำหรับคู่พระนาง “ภณ ณวัสน์” และ “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” จากละคร “ยิหวาดาตัง” ล่าสุดหวานกรุบกริบพากันไปเที่ยวตลาดเมืองท่าคีรี แต่ดันเจอเหตุการณ์ทาสถูกจับมาเป็นเป้าให้ชาวบ้านเอาปางนูยิงใส่ งานนี้สาวอแมนด้าจึงขอโชว์สกิลปามีดช่วยซื้อชีวิตทาส โดยมีหนุ่มภณให้กำลังใจอยู่ข้างๆ
ฉากนี้เป็นฉากที่ ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) ออกมาหาซื้อของที่ตลาด และได้พบว่ามีทาสกำลังถูกทารุณจากการถูกสั่งเป็นเป้านิ่งให้ชาวบ้านนำปางนูมายิ่งใส่ ยิหวาทนไม่ได้เอ่ยปากขอร้องให้ปล่อยตัวทาส โดยขอลองปาเป้าด้วยมีดเพื่อไถ่ตัวทาส แต่เจ้าของทาสกลับไม่สนใจและเย้ยยิหวาว่าตัวเองเป็นเจ้าของทาสจะทำอะไรก็ได้ ในขณะนั้น เยี่ยม (ภณ ณวัสน์)ผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงได้เข้าไปสมทบกับยิหวา และยุให้พ่อค้าทาสยอมรับข้อตกลงของยิหวาจนได้ กลายเป็นอีกหนึ่งฉากที่จะได้เห็นนางเอกสาวอแมนด้าโชว์สกิลการปามีดที่ได้ฝึกเรียนมาในช่วงก่อนเปิดกล้อง ซึ่งสาวอแมนด้าก็ได้ออกสเต็ปปามีดได้อย่างสวยงาม แถมยังได้มีการเพิ่มท่าปามีดให้ดูเท่ขึ้น โดยได้พระเอกภณ ณวัสน์เป็นคนคิดท่าปามีดเพิ่มเติมและสอนเทคนิคการปามีดเพิ่มขึ้นอีก จนสาวอแมนด้าเอ่ยปากบอกว่า “วันนี้ได้ท่าปามีดเท่ๆ เพิ่มขึ้นเพราะอาจารย์ภณเลยทีเดียว” ด้านพระเอกภณตอบรับว่า “เพราะลูกศิษย์เก่งด้วย สอนไม่นานก็ได้ท่าปามีดเท่ๆ แล้ว” เรียกว่าอวยกันไปมาไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆ
ติดตามชมฉากการปามีดเท่ๆ ของอแมนด้าเพื่อไถ่ชีวิตทาสฉากนี้ พร้อมกับเคมีความฟินของ “ภณ-อแมนด้า” ได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569 ทางช่อง 3 ห้ามพลาด ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์