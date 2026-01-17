xs
xsm
sm
md
lg

“ภณ ณวัสน์” ติวเข้ม! “อแมนด้า” โชว์สกิลปามีดขั้นเทพใน “ยิหวาดาตัง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โชว์ความหวานกันไม่หยุดสำหรับคู่พระนาง “ภณ ณวัสน์” และ “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” จากละคร “ยิหวาดาตัง” ล่าสุดหวานกรุบกริบพากันไปเที่ยวตลาดเมืองท่าคีรี แต่ดันเจอเหตุการณ์ทาสถูกจับมาเป็นเป้าให้ชาวบ้านเอาปางนูยิงใส่ งานนี้สาวอแมนด้าจึงขอโชว์สกิลปามีดช่วยซื้อชีวิตทาส โดยมีหนุ่มภณให้กำลังใจอยู่ข้างๆ

ฉากนี้เป็นฉากที่ ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) ออกมาหาซื้อของที่ตลาด และได้พบว่ามีทาสกำลังถูกทารุณจากการถูกสั่งเป็นเป้านิ่งให้ชาวบ้านนำปางนูมายิ่งใส่ ยิหวาทนไม่ได้เอ่ยปากขอร้องให้ปล่อยตัวทาส โดยขอลองปาเป้าด้วยมีดเพื่อไถ่ตัวทาส แต่เจ้าของทาสกลับไม่สนใจและเย้ยยิหวาว่าตัวเองเป็นเจ้าของทาสจะทำอะไรก็ได้ ในขณะนั้น เยี่ยม (ภณ ณวัสน์)ผ่านมาเห็นเหตุการณ์จึงได้เข้าไปสมทบกับยิหวา และยุให้พ่อค้าทาสยอมรับข้อตกลงของยิหวาจนได้ กลายเป็นอีกหนึ่งฉากที่จะได้เห็นนางเอกสาวอแมนด้าโชว์สกิลการปามีดที่ได้ฝึกเรียนมาในช่วงก่อนเปิดกล้อง ซึ่งสาวอแมนด้าก็ได้ออกสเต็ปปามีดได้อย่างสวยงาม แถมยังได้มีการเพิ่มท่าปามีดให้ดูเท่ขึ้น โดยได้พระเอกภณ ณวัสน์เป็นคนคิดท่าปามีดเพิ่มเติมและสอนเทคนิคการปามีดเพิ่มขึ้นอีก จนสาวอแมนด้าเอ่ยปากบอกว่า “วันนี้ได้ท่าปามีดเท่ๆ เพิ่มขึ้นเพราะอาจารย์ภณเลยทีเดียว” ด้านพระเอกภณตอบรับว่า “เพราะลูกศิษย์เก่งด้วย สอนไม่นานก็ได้ท่าปามีดเท่ๆ แล้ว” เรียกว่าอวยกันไปมาไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆ

ติดตามชมฉากการปามีดเท่ๆ ของอแมนด้าเพื่อไถ่ชีวิตทาสฉากนี้ พร้อมกับเคมีความฟินของ “ภณ-อแมนด้า” ได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569 ทางช่อง 3 ห้ามพลาด ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์





















“ภณ ณวัสน์” ติวเข้ม! “อแมนด้า” โชว์สกิลปามีดขั้นเทพใน “ยิหวาดาตัง”
“ภณ ณวัสน์” ติวเข้ม! “อแมนด้า” โชว์สกิลปามีดขั้นเทพใน “ยิหวาดาตัง”
“ภณ ณวัสน์” ติวเข้ม! “อแมนด้า” โชว์สกิลปามีดขั้นเทพใน “ยิหวาดาตัง”
“ภณ ณวัสน์” ติวเข้ม! “อแมนด้า” โชว์สกิลปามีดขั้นเทพใน “ยิหวาดาตัง”
“ภณ ณวัสน์” ติวเข้ม! “อแมนด้า” โชว์สกิลปามีดขั้นเทพใน “ยิหวาดาตัง”
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น