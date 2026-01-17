ช่อง 7HD รีรันละคร “พรหมพิศวาส & ฮักหลายมายเลดี้”

ช่อง 7HD มอบความสุขให้แฟนละคร ด้วยการนำ 2 ละครขวัญใจแฟนๆ กลับมาออกอากาศอีกครั้ง “พรหมพิศวาส” ในช่วงละครดังที่คิดถึง และ “ฮักหลายมายเลดี้” ในละครรีรันบ่าย เริ่มตอนแรกพร้อมกันในวันที่ 16 มกราคม 2569 นี้
เริ่มต้นความเข้มข้นในช่วง “ละครดังที่คิดถึง” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.40 น. พบกับละครแนวโรแมนติกดราม่าเรื่อง “พรหมพิศวาส” นำแสดงโดย บูม กิตตน์ก้อง, พิม พิมประภา, เกรท สพล และ ชิงชิง คริษฐา กับเรื่องราวความรักของ ปพล (บูม กิตตน์ก้อง) และ ปานตะวัน (พิม พิมประภา) ที่กลับต้องพังทลายลงเพียงเพราะความจริงที่ว่า ปานตะวันคือลูกของ รพีพร (เจี๊ยบ โสภิตนภา) แม่เลี้ยงที่เขาแสนเกลียดชัง จากเจ้าสาวที่โชคดีที่สุด กลับกลายเป็นเชลยแค้นที่เขากักขัง ทั้งตัวและหัวใจ เรื่องราวจะจบลงด้วยความสูญเสีย หรือ การให้อภัย ต้องติดตามลุ้นไปพร้อมกันอีกครั้ง
ต่อเนื่องความสนุกในช่วง “ละครรีรันบ่าย” ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 14.25 น. และพฤหัสบดี –ศุกร์ เวลา 14.40 น. สนุกไปกับละครแนวโรแมนติกคอเมดี เรื่อง “ฮักหลายมายเลดี้” นำแสดงโดย ยูโร ยศวรรธน์, พระพาย รมิดา, แทน แทนตะวัน และ จีน เฌอตินท์นารา เล่าเรื่องราวของ ลลิน (พระพาย รมิดา) ดีไซเนอร์สาวไฮโซ สวย เริ่ด เชิ่ด หยิ่ง ที่ขาดความรักจากครอบครัว เธอตัดสินใจขโมยกุญแจตู้เซฟของแม่ พร้อมภาพถ่ายครอบครัว ออกตามหาพ่อที่แท้จริง แต่ระหว่างทางถูกคนลอบทำร้าย ทำให้เธอได้เจอกับ ปีย์ (ยูโร ยศวรรธน์) หนุ่มหล่อ ผมยาว เจ้าของไร่ เฮือนฮักแพง ที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน เรื่องราววุ่น ๆ เกิดขึ้นเมื่อกุญแจตู้เซฟที่เธอขโมยมานั้นหายไป ทำให้เธอต้องจำใจใช้ชีวิตอยู่ที่ไร่ จนนำไปสู่เรื่องราวสุดอลวน ชวนอมยิ้มและประทับใจ
ติดตามความสนุกของละครทั้งสองเรื่อง พร้อมอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube : Ch7HD
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์