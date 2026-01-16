“ดิว” บุกศาลเจ้าหวังลบคำสาป แต่งานเข้าถูกจับ!

ลุ้นระทึก “ดิว จิรวรรตน์” บุกศาลเจ้าลบคำสาป แต่งานเข้า! ถูกจับฐานลบหลู่ ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” 19 ม.ค.นี้ ทางช่อง GMM25
เรื่องราวของ “เมย์” (เจมี่ จุฑาพิชญ์) ยังคงตามหลอนกวนใจไม่เลิก ทำเอา “พายุ” (ดิว จิรวรรตน์) อยู่เฉยไม่ได้ เลยขอให้ “ซัทซึกิ” (Kucci) ช่วยพาตามหา “ป้ายเอมะ” ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งเพื่อลบคำสาป แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ “พายุ” พยายามหาป้ายชื่อตัวเองเพื่อตัดทำลาย จู่ๆ ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเห็นและเข้าใจผิดว่าเขากำลังลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงพยายามเข้าขัดขวางและจับกุมตัว “พายุ” ไว้ ด้าน “ซัทซึกิ” พอเห็นเหตุการณ์ถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูก แต่ต้องรีบตั้งสติเพื่อหาทางช่วยพายุให้รอดพ้นจากสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานนี้ไปให้ได้ สุดท้ายพายุจะเอาตัวรอดจากการถูกจับกุมครั้งนี้ได้อย่างไร ป้ายเอมะเจ้าปัญหาจะถูกทำลายเพื่อลบคำสาปได้ทันเวลาหรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เลิฟ ล็อก Love Lock” EP.2 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
