“เจมส์” บีบ “แมทธิว” เลือก “กาด” หรือหัวใจ “แฟ้ม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“เจมส์” เปิดเกมแค้นเลือดเย็น บีบ “แมทธิว” ให้เลือกระหว่างพี่ชายอย่าง “กาด” หรือหัวใจที่ให้ “แฟ้ม” เมื่อความรักกลายเป็นอาวุธ ห้ามพลาด “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.4 วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.นี้ ทางช่อง 8

สัปดาห์นี้ความสัมพันธ์ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 อีพี 4 เดินทางมาถึงจุดแตกหักของทุกตัวละคร เกมความแค้นถูกเปิดหน้า และความรักเริ่มถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายกันอย่างเลือดเย็น เมื่อ “เจมส์ เพรสคอท” ในบท จิมมี่ มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ โต๋ ที่รับบทโดย “กาด พลอยสุภา” แต่แทนที่จะหยุด จิมมี่กลับเลือกส่งภาพขณะนอนอยู่บนเตียงไปยั่วอารมณ์ เต๋ ที่รับบทโดย “เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส” ความโกรธยังไม่ใช่จุดพีคที่สุด เมื่อจิมมี่เปิดเกมขู่ตรงๆ ว่า หากไม่อยากให้พี่ชายต้องเสียใจ ก็ต้องเลิกยุ่งกับ ปลายฟ้า ที่รับบทโดย “แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ” ทำให้เต๋ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ระหว่างปกป้องคนในครอบครัวกับความรู้สึกที่เริ่มจริงจังกับปลายฟ้า ด้านโต๋ที่บังเอิญได้ยินบทสนทนานั้น ก็ถึงกับช็อก เพราะไม่คิดว่าความสัมพันธ์ของตัวเองจะกลายเป็นต้นเหตุของเกมทำร้ายคนอื่น ขณะที่ปลายฟ้าเอง จากที่คิดว่ากับเต๋กำลังไปได้สวย ก็เริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปในท่าทีที่เย็นชาและห่างเหินในชั่วข้ามคืน

เบื้องหลังฉากนี้ถือเป็นฉากอารมณ์หนักของนักแสดง โดยเฉพาะการปะทะคารมระหว่างเจมส์และแมทธิว ที่สาดอารมณ์ใส่กันแบบไม่มีใครยอมใคร เจมส์ต้องถ่ายทอดความกวนและความได้เปรียบของตัวละครที่คิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่า ขณะที่แมทธิวต้องกดอารมณ์โกรธเจ็บและสับสนเอาไว้จนถึงขั้นน้ำตาคลอ ส่วนกาดก็ถ่ายทอดความเจ็บปวดของคนที่ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเพื่อไม่ให้น้องชายเป็นห่วงได้อย่างน่าสงสาร

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอีพีที่อารมณ์พุ่งแรงทุกวินาที และเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่อาจไม่มีวันเหมือนเดิม เรื่องราวความรัก ความแค้น และปมในหัวใจจะเดินหน้าไปทางไหน ห้ามพลาดชม ตามลุ้นต่อได้ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” อีพี 4 วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2659 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu / inter-national fandom รับชมผ่าน GagaOOLala

