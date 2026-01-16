“พาเวล” จับมือ “พูห์” พิสูจน์รักแท้ ไม่สนคำครหา

เมื่ออดีตพลิกผันให้ “ธูป” (พูห์ กฤติน) คือลูกฆาตกร “สิงหา” (พาเวล นเรศ) ลั่นพร้อมปกป้องไม่สนคำครหา พิสูจน์รักแท้ ฝ่าวิกฤตคดีโหด ในซีรีส์ “สิงสาลาตาย” EP.11 ศุกร์ที่ 16 ม.ค.นี้ ทางช่องวัน 31
การันตีจากกระแสยืนยัน ”สนุกทุกอีพี” สำหรับ “สิงสาลาตาย” จาก CHANGE2561 ORIGINAL ยังคงเดินหน้าด้วยความเข้มข้นต่อไป ไม่หยุดด้วยระดับความหลอนเขย่าขวัญครองกระแสโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ แฮชแท็ก #สิงสาลาตายEP10 ครองเทรนด์ X (Twitter) อันดับ 1 ในหลายประเทศ อาทิ China , Hong Kong SAR China , Chile , Argentina อันดับ 2 Singapore อันดับ 3 Thailand , Bolivia , Paraguay อันดับ 4 Worldwide , Brazil อันดับ 8 Malaysia อันดับ 8 Malaysia อันดับ 10 Ukraine อันดับ 15 Mexico , Indonesia อันดับ 18 Ecuador อันดับ 22 Vietnam อันดับ 23 United States , Puerto Rico อันดับ 32 Philippines พร้อมเสียงชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลกที่พร้อมใจกันยืนยันว่า “หลอนจริง สนุกจริง และหยุดดูไม่ได้จริงๆ” มากกว่า 1 ล้านโพสต์ นอกจากนี้ จากการเปิดขายบัตรงาน สิงสาลาตาย FINAL EPISODE ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมาก็ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีก็ SOLD OUT ไปเรียบร้อย และยังมีกระแสเรียกร้องจากบรรดาแฟนคลับเข้ามาอีกมากมาย
สิงสาลาตาย EP.11 เปิดปมสะเทือนใจ เมื่อ ธูป (พูห์ กฤติน) ได้รู้ความจริงว่าตัวเองคือลูกชายของฆาตกรในคดี “ต้นไม้เจ็ดศพ” ความจริงที่เหมือนสายฟ้าฟาดกลางหัวใจ ทำให้ธูปเต็มไปด้วยความกลัว ความสับสน และความกังวลต่อความสัมพันธ์กับ สารวัตรสิงหา (พาเวล นเรศ) ว่าจะยังสามารถเดินต่อไปได้หรือไม่
ท่ามกลางความเปราะบางทางจิตใจ สารวัตรสิงหาเลือกยืนอยู่ข้างธูปอย่างมั่นคง พร้อมปลอบใจด้วยความจริงใจว่า “เลิกคิดมากเรื่องอดีตได้แล้ว รีบทำคดีนี้ให้จบแล้วทิ้งเรื่องพวกนั้นไป” ขณะที่ธูปเองก็แสดงความห่วงใยต่อภาพลักษณ์และหน้าที่ของสิงหา เพราะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะกลายเป็นประเด็นให้ถูกสังคมโจมตี “ตำรวจจะมารักกับลูกฆาตกรได้ยังไง” ก่อนที่สิงหาจะตอบกลับด้วยประโยคที่ทำให้หัวใจคนดูพองโตว่า “ใครพูดเดี๋ยวจะไปต่อยปาก”
โมเมนต์การให้กำลังใจระหว่างสารวัตรสิงหาและธูป กลายเป็นฉากที่อบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศคดีอันตึงเครียด ทำให้เห็นถึงความเชื่อใจและความผูกพันที่แข็งแรงมากขึ้น แม้จะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากความจริงอันโหดร้าย ความรักของทั้งคู่จะยืนหยัดผ่านกำแพงอดีตได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
ในขณะเดียวกัน ฝั่งของคดีก็ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้น เมื่อ บอม (วิคเตอร์ ชัชชวิศ) หนึ่งในแก๊งยูทูปเบอร์ ซึ่งเป็นคนร้ายตัวจริง กำลังหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ และพยายามเดินหน้าทำพิธีบูชายัญครั้งใหม่ ติดตามลุ้นไปพร้อมกัน ในซีรีส์ “สิงสาลาตาย” วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมเวอร์ชัน UNCUT ที่เข้มข้นกว่าเดิมได้เฉพาะที่ iQIYI (แอปและเว็บ iQ.com) เท่านั้น
