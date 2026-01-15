“พริกขิง-ท้องฟ้า” เสิร์ฟรักละมุน ส่งท้าย “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” หวานฉ่ำ

และแล้วซีรีส์ยูริ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” (Like A Palette) ผลงานของบริษัท WonderLife Entertainment ควบคุมการผลิตโดย จุ๊บแจง - วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ กำกับการแสดงโดย บอมบ์ - อัศจรรย์ สัตโกวิท นำแสดงโดย พริกขิง - สุรีย์ญะเรศ คะยะเรศ และ ท้องฟ้า - อลิชา ศรีประทักษ์ ก็ดำเนินเรื่องมาถึงอีพี 8 ซึ่งเป็นตอนจบแล้ว
บทสรุปความรักของพี่ได๋ กับ น้องเจน จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามชม
โดยอีพีนี้ จะเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านไป 3 ปี แล้ว ความสัมพันธ์ของ พี่ได๋ (พริกขิง) กับ เจนจะ (ท้องฟ้า) พัฒนาขึ้น พี่ได๋ก็เลยชวนเจนย้ายจากหอพักมาอยู่ด้วยกันที่คอนโด ใช้ชีวิตเป็นแฟนกันอย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งคู่ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันในหลาย ๆ เรื่อง มีช่วงหวานและช่วงหึงหวงกันบ้าง สุดท้ายความรักของพี่คนสวย พี่ได๋ กับ น้องเจน จะลงเอยอย่างไร ก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กัน
เบื้องหลังการถ่ายทำในตอนจบนี้ จะเน้นที่ฉากรักหวานฉ่ำของพริกขิง กับ ท้องฟ้า เน้นความละมุน น่ารักของทั้งคู่ ดูแล้วมีอิจฉากันเลยละ การใช้ชีวิตคู่กันในคอนโด ทั้งคู่แสดงออกมาได้อย่างสบาย ๆ มีอาการเขินขำกันบ้าง เอาเป็นว่า ไม่อยากบรรยายอะไรมากมาย ให้ภาพเป็นตัวเล่าความหวานก็แล้วกัน
ติดตามชมตอนจบของ “เจน(จะ)เป็นดาวสินกำ” ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม เวลา 22.25 น.ทางช่อง 3 กด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus และ ดู UNCUT VERSION ทาง WeTV เวลา 22.30 น.