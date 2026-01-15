เรื่องย่อซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง”
ผู้กำกับ : กรพรหม นิยมศิลป์
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอังคาร เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวน่ารักๆ อบอุ่นหัวใจของคนและบรรดาแก๊งแมวๆ เมื่อ “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์) เจ้าหนี้หนุ่มทาสแมวหัวใจคุณธรรม ได้รับสืบทอดพลังพิเศษสามารถสื่อสารกับแมวได้จาก “เจ๊เหมียว” (เฟรช อริศรา) เจ้าของร้านคาเฟ่แมว ก่อนที่ “เจ๊เหมียว” จะเสียชีวิตเหล่าแมวๆ ขอร้องให้ “ไทเกอร์” รักษาร้านไว้จาก “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) ลูกชายของ “เจ๊เหมียว” ที่กำลังจะเซ้งร้าน และมีตัวแปรสำคัญอย่าง “เลโอ” (สตางค์ กิตติภพ) น้องชายต่างแม่ของ “ลิงซ์” กับ “หมอปอม” (เกรท สพล) สัตวแพทย์สุดหล่อ เข้ามาทำให้เกิดเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องการร่วมมือกันทำคาเฟ่แมวและความเข้าใจกันในครอบครัว ภาษาแมวจะทำให้ความรักก่อตัวและลงเอยกันอย่างไร ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูลรับบท ไทเกอร์
ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาลรับบท ลิงซ์
สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์รับบท เลโอ
เฟรช อริศรา วงษ์ชาลีรับบท เจ๊เหมียว
เจเจ ชยกร จุฑามาศรับบท กระป๊อ
เกรท สพล อัศวมั่นคงรับบท หมอปอม
