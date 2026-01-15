"เฟิร์ส-ข้าวตัง" จับมือบอกรักผ่านภาษาแมวในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” เริ่ม 20 ม.ค.69

ประเดิมต้นปีสุดฟิน! "เฟิร์ส-ข้าวตัง" ชวนทาสแมวมาอบอุ่นหัวใจ จับมือบอกรักผ่านภาษาแมวกับแก๊งเหมียวพูดได้ ในซีรีส์แฟนตาซีเรื่องใหม่ "เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง" เริ่ม 20 มกราคมนี้ ทาง GMM25
ประเดิมต้นปีกับการเติมรักจนเต็มหัวใจ ด้วยซีรีส์อารมณ์ดีสุดน่ารักชวนอบอุ่น “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง”เหนื่อยใจเติมรัก เหนื่อยนักเติมแมวจาก “GMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทยกับฝีมือการแสดงของ 2 หนุ่มฮอตมากความสามารถ ที่พลิกบทบาทมาแนวฟีลกู๊ดแฟนตาซี“เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล”และ “ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล”พร้อมจับมือกันเปิดประตูคาเฟ่แมวสุดแปลก อัปเลเวลความเหมียว ชวนบอกรักผ่านภาษาแมว ร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพที่มาร่วมสร้างสีสันอย่าง “สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, เฟรช อริศรา วงษ์ชาลี, เจเจ ชยกร จุฑามาศ, เกรท สพล อัศวมั่นคง ฯลฯ”และบรรดาแก๊งแมวๆ พูดได้สุดคิ้วท์ผลงานการกำกับฯ ของ “กรพรหม นิยมศิลป์”กับผลงานซีรีส์สุดฮิตอย่าง แฟนผมเป็นประธานนักเรียน - My School President, Ossan's Love Thailand - รักนี้ให้ “นาย” ฯลฯ ที่รับประกันความสนุกครบรส ครบอารมณ์
เรื่องราวน่ารักๆ อบอุ่นหัวใจของคนและบรรดาแก๊งแมวๆ เมื่อ “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์) เจ้าหนี้หนุ่มทาสแมวหัวใจคุณธรรม ได้รับสืบทอดพลังพิเศษสามารถสื่อสารกับแมวได้จาก “เจ๊เหมียว” (เฟรช อริศรา) เจ้าของร้านคาเฟ่แมว ก่อนที่ “เจ๊เหมียว”จะเสียชีวิตเหล่าแมวๆ ขอร้องให้ “ไทเกอร์”รักษาร้านไว้จาก “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์)ลูกชายของ “เจ๊เหมียว” ที่กำลังจะเซ้งร้าน และมีตัวแปรสำคัญอย่าง “เลโอ” (สตางค์ กิตติภพ)น้องชายต่างแม่ของ “ลิงซ์” กับ “หมอปอม” (เกรท สพล) สัตวแพทย์สุดหล่อ เข้ามาทำให้เกิดเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องการร่วมมือกันทำคาเฟ่แมวและความเข้าใจกันในครอบครัว ภาษาแมวจะทำให้ความรักก่อตัวอย่างไร แฟนๆ รอชมกันได้เลย
ติดตามชมซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” ทุกวันอังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรก 20 มกราคม 2569 อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์