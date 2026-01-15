“เรื่องเล่าอาจารย์ยอด” ส่ง “โนรี” และ “ปลิงดูดปลิง” ถ่ายทอดเรื่องราวกฎแห่งกรรม

“เรื่องเล่าอาจารย์ยอด” ส่ง 2 เรื่องราวเข้มข้น “โนรี” วิญญาณสาวทวงแค้น และ “ปลิงดูดปลิง” เมื่อคนลวงถูกลวงซ้อนแผน สะท้อนกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหนีพ้น ห้ามพลาด วันเสาร์ที่ 17 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 ทางช่อง 7HD
ซีรีส์ “เรื่องเล่าอาจารย์ยอด” ผลิตโดย ค่ายจ๊ะทิงจา ยังคงเดินหน้าถ่ายทำเรื่องราวของละครคุณธรรมส่งเสริมสังคม นอกจากเนื้อหาที่สนุกและเข้มข้นแล้ว ยังสอดแทรกเรื่องราวของ “กฎแห่งกรรม” ไว้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งในแต่ละตอนก็จะให้แง่คิดที่แตกต่างกันไป โดยในสัปดาห์นี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อ “โนรี” และตอน “ปลิงดูดปลิง” เรื่องราวของคนที่หลอกกันไปมา สุดท้ายตัวละครแต่ละตัวจะมีจุดจบอย่างไร ห้ามพลาด!
เรื่องย่อ “โนรี”
“เรือง” และ “แม้น” มีลูกด้วยกันสามคน ขณะเดินผ่านป่า ทั้งสองได้ยินเสียงเด็กร้อง เห็นเป็นเด็กผู้หญิงถูกทิ้งไว้ จึงรับเลี้ยงและตั้งชื่อว่า “โนรี” เมื่อโนรีโตขึ้นเธอกลายเป็นสาวสวยประจำหมู่บ้าน วันหนึ่งโนรีเข้าไปในเมืองกับพ่อและพี่สาว “ตี๋น้อย” ลูกชายเจ้าของร้านขายยาจีนเห็นก็ตกหลุมรักโนรีทันที เค้าให้ลูกน้องขับรถตามดูเส้นทางไปบ้านของหญิงสาว ตี๋น้อยขอคบหากับโนรี แต่เรืองให้ตี๋น้อยพิสูจน์ความจริงใจด้วยการมาทำงานที่ไร่ ทำให้ทุกคนในครอบครัวของโนรียอมรับในตัวตี๋น้อย ตี๋น้อยอยากให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ โนรี ทว่า พ่อกับแม่ของเขากลับหาลูกสะใภ้ซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนเอาไว้แล้ว ตี๋น้อยจนหนทางคิดจะฆ่าตัวตาย พ่อกับแม่ของตี๋น้อยจึงต้องยอมให้แต่งกับโนรี โนรีย้ายไปอยู่ที่บ้านกับตี๋น้อย “โกเฮง” พ่อของตี๋น้อยจ้างคนมาอุ้มโนรีไปฆ่าทิ้ง ในขณะที่ตี๋น้อยไม่อยู่บ้าน วิญญาณโนรีไปหาแม้นและบอกว่า “เกิด” กับ “ทด” ฆ่าตนเองตายในกระท่อม เรืองและแม้นเข้าแจ้งความกับตำรวจ และได้พบศพโนรีตามเบาะแสที่โนรีให้ไว้ วิญญาณโนรีกลับมาแก้แค้นคนที่ทำร้ายตน สุดท้ายเกิดโดนแทงตาย ทดโดนตำรวจจับ โกเฮงตกบันไดคอหักตาย ตี๋น้อยที่กลับมาจากกรุงเทพฯ ได้รับรู้เรื่องทั้งหมดเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากที่พ่อกับแม่เป็นคนทำร้ายผู้หญิงที่ตนรัก
เรื่องย่อ “ปลิงดูดปลิง”
“ปราโมทย์” นักร้องหนุ่มเสียงดีคบหากับ “นุช” สาวรำวงในคณะเดียวกัน ขณะทำการแสดง ปราโมทย์ได้มีเรื่องชกต่อยกับพวกนักเลงที่มาลวนลามแฟนสาวของตน จนต้องหนีมาเป็น “พระเอกลิเก” ด้วยความหล่อเหลาและเสียงไพเราะจึงเริ่มมีชื่อเสียง มีแม่ยกมาติดพันอยู่หลายคน แม้เขาจะไปมีผู้หญิงคนอื่น นุชก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าหึงหวง แต่กลับสนับสนุนเพราะเงินทุกบาทที่ได้มาปราโมทย์มอบให้นุชทั้งหมด แต่แล้วปราโมทย์ก็ต้องถูกไล่ออกจากคณะลิเกอีกครั้ง เพราะเหล่าแม่ยกจับได้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วซึ่งก็คือนุชที่โกหกว่าเป็นน้องสาวของเขา ปราโมทย์ไปเป็นนักร้องในไนต์คลับ ได้เจอกับ “นิภา” แม่หม้ายสาวใหญ่ที่รับมรดกจากสามีที่เพิ่งตายจากไป นุชวางแผนให้ปราโมทย์ปอกลอกนิภาจนหมดตัวและทิ้งไปอย่างไม่ไยดี ปราโมทย์หวังจะใช้เงินที่หลอกมาได้อยู่ร่วมกับนุชอย่างมีความสุข แต่ก็ได้พบความจริงว่านุชมีสามีอยู่แล้วตั้งแต่ที่เป็นสาวรำวง ซึ่งก็คือนักเลงที่มาลวนลามนุชและมีเรื่องชกต่อยกับตนเองในวันนั้น ปราโมทย์ที่เสียใจอย่างหนักดื่มเหล้าจนไม่ทำการทำงาน ในที่สุดชาวบ้านก็พบศพปราโมทย์นอนตายอยู่ในวัด
ติดตามชมซีรีส์ #เรื่องเล่าอาจารย์ยอด ตอน “โนรี” ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 17.00 - 18.00 น. และตอนพิเศษ “ปลิงดูดปลิง” วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 18.00 - 20.00 น. ทางช่อง 7HD
