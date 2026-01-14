"วีฮาจุน - พัคมินยอง" จุดประกายเคมีร้อนแรงใน "Siren’s Kiss" เกมรักที่เดิมพันด้วยชีวิต

“พัคมินยอง” และ “วีฮาจุน” จุดประกายเคมีร้อนแรงในเกมรักระทึกขวัญที่เดิมพันด้วยชีวิต เธอคือฆาตกรหรือเหยื่อ? ค้นหาคำตอบใน “Siren’s Kiss” ซีรีส์เรื่องใหม่ที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดอันตราย เริ่มสตรีม 2 มีนาคมนี้ ทาง Prime Video
การสืบสวนกำลังเริ่มต้น แรงดึงดูดทวีความเข้มข้น และอันตรายกำลังใกล้เข้ามา! Prime Video ประกาศเปิดตัว “Siren’s Kiss” ซีรีส์โรแมนติกระทึกขวัญเข้มข้น เรื่องราวความรักอันตรายที่อาจต้องเดิมพันด้วยชีวิต เตรียมสตรีมในวันที่ 2 มีนาคม 2569 โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นการร่วมงานกันของสองนักแสดงแนวหน้าของเกาหลีอย่าง “พัคมินยอง” (Marry My Husband, Confidence Queen) และ “วีฮาจุน” (Squid Game, The Midnight Romance in Hagwon) ในเกมไล่ล่าที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันตราย เมื่อทุกเบาะแสพาให้ดำดิ่งสู่ความหลงใหลที่ยากจะถอนตัว และความไว้ใจอาจกลายเป็นกับดักมรณะ
Siren’s Kiss บอกเล่าเรื่องราวของ ชาอูซอก (วีฮาจุน) เจ้าหน้าที่สืบสวนที่กำลังตามรอยขบวนการฉ้อโกงประกันภัยซึ่งเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตอย่างลึกลับหลายคดี ก่อนจะพบว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับ ฮันซอลอา (พัคมินยอง) หญิงสาวผู้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าอาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมด ยิ่งเขาขุดลึกเข้าไปในความลับของเธอมากเท่าไร เขาก็ยิ่งถลำลึกสู่แรงดึงดูดอันตรายที่อาจต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเอง ด้วยเคมีชวนหลงใหลระหว่างนักแสดงนำทั้งสอง ที่ผสานความโรแมนติก ระทึกขวัญ และแรงกดดันทางจิตวิทยาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ซีรีส์ตั้งคำถามสำคัญที่ยากจะมองข้าม เธอคือฆาตกรตัวจริง หรือเป็นเพียงเหยื่อที่ถูกใส่ร้ายกันแน่? และที่สำคัญกว่านั้น เขาจะมีชีวิตรอดนานพอที่จะพบคำตอบนั้นหรือไม่?
พัคมินยอง นักแสดงสาวเจ้าบทบาทที่ก่อนหน้านี้ครองใจผู้ชมในซีรีส์ Marry My Husband จะมารับบทบาทท้าทายในฐานะฮันซอลอา นักดำเนินการประมูลศิลปะสาวผู้สวยสง่าและเย้ายวน ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าผู้ดำเนินการประมูลและผู้นำทีมแห่ง Royal Auction สถาบันประมูลงานศิลปะชั้นนำของประเทศ ซอลอาดูสมบูรณ์แบบไร้ที่ติในสายตาผู้คน ทว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์อันหรูหรานั้นกลับซ่อนความลับอันน่าสะพรึง ผู้ชายทุกคนที่เคยรักเธอล้วนมีเหตุต้องจบชีวิตลง เงื่อนงำที่เชื่อมโยงการตายปริศนาทั้งหมดล้วนพุ่งเป้ามาที่ซอลอา พัคมินยองจะสะกดสายตาผู้ชมด้วยการพลิกบทบาทครั้งสำคัญที่น่าค้นหาครั้งนี้
วีฮาจุน นักแสดงหนุ่มที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกจาก Squid Game และตอกย้ำสถานะนักแสดงนำสายโรแมนติกผ่าน The Midnight Romance in Hagwon จะรับบทเป็นชาอูซอก เจ้าหน้าที่สืบสวนมือฉมังแห่งหน่วยปราบปรามการฉ้อโกงประกันภัย ด้วยสัญชาตญาณเฉียบคมและไหวพริบอันโดดเด่น อูซอกครองสถิติจับกุมคดีฉ้อโกงประกันชีวิตสูงสุดในวงการมาอย่างยาวนาน เขายึดมั่นในการโค่นล้มผู้ที่หาผลประโยชน์จากชีวิตมนุษย์ แต่แล้วความมุ่งมั่นหนักแน่นของเขากลับเริ่มสั่นคลอน เมื่อเบาะแสสำคัญชิ้นหนึ่งนำพาเขาไปพบกับฮันซอลอา
ในฐานะผู้ต้องสงสัยและผู้สืบสวน ฮันซอลอาและชาอูซอกต้องเข้ามาพัวพันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อตัวเป็นแรงดึงดูดอันตรายที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างความหมกมุ่นกับความรักเริ่มเลือนราง หาก “ไซเรน” คือหญิงสาวผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งเสน่ห์อันตรายในตำนานกรีก ซอลอาจะเป็น “ไซเรน” ยุคใหม่ ผู้ใช้ความงามและเสน่ห์ล่อลวงชายหนุ่มไปสู่ความตายจริงหรือไม่? Siren’s Kiss จะปลุกความสงสัยของผู้ชมด้วยปริศนาชวนติดตามอย่างต่อเนื่อง
ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดย คิมชอลกยู ผู้กำกับมากฝีมือที่ได้รับการยกย่องจากผลงานเด่นอย่าง Flower of Evil, Celebrity, Chicago Typewriter และ Mother ด้วยสไตล์ภาพอันเป็นเอกลักษณ์และการเล่าเรื่องเชิงจิตวิทยาที่ลุ่มลึก แนวทางการถ่ายทอดเรื่องราวที่ซับซ้อนทางศีลธรรมและบรรยากาศอันชวนดื่มด่ำของคิมชอลกยู รับประกันได้ว่าจะส่งมอบผลงานซีรีส์ระทึกขวัญที่ทั้งงดงามสะกดสายตา และทรงพลังในเชิงอารมณ์อย่างแท้จริง
เรื่องราวของเกมจิตวิทยาอันตรายและแรงดึงดูดมรณะที่ไม่อาจต้านทาน Siren’s Kiss จะเริ่มสตรีมในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ทาง Prime Video ในมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลก รับชมตอนใหม่ได้ทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์และอังคาร
