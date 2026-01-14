“มิ้นชิ” ปล่อยพลังดราม่า “แผนรักฉบับร้าย” เติมสกิลการแสดง

ได้เวลาน้ำตาฉ่ำ ดราม่าหนัก “มิ้นชิ เสฏฐนันท์” เปิดใจบท “ใบชา” คาแร็กเตอร์ซับซ้อน วอนคนดูอย่าเพิ่งตัดสิน พร้อมการันตี “แผนรักฉบับร้าย” เข้มข้นหนักหน่วงขึ้นทุกตอน
กำลังเข้มข้นจนคนดูแทบหยุดหายใจ สำหรับละคร “แผนรักฉบับร้าย” จากค่าย ปรากฏการณ์ดี ที่ออกอากาศทางช่อง 7HD นำแสดงโดย มิกค์ ทองระย้าประกบคู่ พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอนล่าสุดเส้นเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครเรื่มปะทุ โดยเฉพาะคู่เพื่อนรักที่ความใกล้ชิดเกินเลยคำว่าเพื่อน ระหว่าง อาโป รับบทโดย ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์และ ใบชารับบทโดย มิ้นชิ เสฏฐนันท์ ทองสมบุญซึ่งกลายเป็นชวนดราม่าหนัก
งานนี้ มิ้นชิ ขอเปิดใจถึงการรับบทใบชาว่าสุดท้าทาย พร้อมเล่าเบื้องหลังการทำงานว่า “ฟีดแบ็กดีเลยค่ะ มีพี่ๆ คอมเมนต์เข้ามา ส่วนใหญ่จะบ่นว่าทำไมใบชาไม่สนใจคนรอบข้างเลย ทำไมใบชาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของ พี่ดิน (มิกค์ ทองระย้า) ที่เราพยายามทำทุกอย่างไม่ให้เขาสมหวังกับคุณ ซาร่า (พิ้งค์พลอย ปภาวดี) ทั้งเรื่องที่เคยไปเสนอขอให้เขาหย่ากัน จนเรื่องล่าสุดที่พอรู้ว่าตัวเองท้อง ใบชาก็พยายามหาทางออกให้กับตัวเองอีก ในมุมหนึ่งที่เราแสดงบทนี้ก็รู้สึกเหมือนกับทุกคนว่า ใบชาเป็นคนที่มองความรู้สึกตัวเองเป็นหลักจริงๆ แต่ในอีกมุมที่พอเราทำความเข้าใจพื้นฐานของตัวละครนี้ ใบชาคือคนที่โตมากับพี่ชายแค่ 2 คน และก็ชอบตัวพี่ดินมาตั้งแต่เด็กแล้ว อาโปคือเพื่อน ดังนั้นสิ่งที่ใบชาทำ คือสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแล้วในเวลานั้น ไม่อยากให้รีบตัดสินใบชากันเร็วเกินไปนะคะ เพราะหลังจากนี้ใบชาก็จะต้องเจอกับเรื่องราวที่หนักมากๆ
สำหรับการทำงาน เรื่องนี้บทหนักค่ะ เป็นบทที่ท้าทายมากๆ ด้วย เพราะดราม่า ร้องไห้ฉ่ำมาก ยิ่งหลังจากนี้คือร้องไห้หนักตลอด แบบบรรยากาศในกองทุกคนเขาจะเฮฮา จะเล่นกัน แต่กับเรานี่คือตั้งแต่ออกจากบ้านไป ก็ต้องคีพคาแร็กเตอร์ของใบชาแล้ว เพราะปกติเป็นคนที่ถ้าเล่นเยอะๆ แล้ว พอจะให้เข้าคาแร็กเตอร์ตัวละครจะเข้าถึงยาก ดังนั้นจึงต้องเป็นใบชามาจากที่บ้านเลยค่ะ
ส่วนการร่วมงานกับพี่ภูมิ สนุกมาก คือมีวันหนึ่งที่ถ่ายละครแล้วหกล้ม พอมาดูภาพย้อนหลัง เห็นเลยว่าตอนนั้นพี่ภูมิพุ่งเข้ามาชาร์จเราไวมาก เขาถามว่าเป็นอะไรไหม เจ็บไหม คือพี่ภูมิเป็นคนที่ใส่ใจ เป็นห่วงทุกคนมากๆ แล้วเวลาเข้าซีนถ่ายด้วยกันก็โอเคเลยค่ะ ด้วยอายุของเราที่ไม่ห่างกันเยอะ ทำให้แทบจะไม่ต้องปรับจูนอะไรกันเท่าไหร่ เลยทำงานกันง่ายค่ะ กับพี่มิกค์คือคนที่จะต้องเข้าฉากด้วยตลอด เพราะไปหาพี่ดินทีไรจะเอาน้ำตาไปด้วยตลอด พี่มิกค์เก่งค่ะ แรกๆ เราอาจจะเกร็ง ด้วยความเกรงใจว่าเล่นดราม่ากับพี่มิกค์กลัวว่าจะทำได้ไม่ดี ทำให้ต้องเล่นหลายเทคหรือเปล่า แต่พอเข้าซีนด้วยกันจริงๆ ทำให้รู้สึกเลยว่าพี่เขาส่งให้เราเต็มที่มาก จนทำให้อารมณ์ของเรามาง่าย พี่มิกค์เล่นเก่งมากๆ ค่ะ
แผนรักฉบับร้าย นอกจากความสนุกแล้ว มิ้นมองว่าเรื่องราวตรงนี้เป็นข้อคิดให้กับทุกๆ คนได้นะคะ โดยเฉพาะเพื่อนหญิงด้วยกันว่าไม่ควรดื่มจนไม่มีสติ และยังเรื่องของความถูกต้อง กับความต้องการของตัวเอง ไม่ควรเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางทุกสิ่ง หลังจากนี้อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ใบชาด้วยนะคะ สัปดาห์นี้ทุกคนจะเห็นเราร้องไห้หนักมากๆ และจะมีเรื่องที่เข้ามาทำให้ร้องไห้หนักกว่านี้อีกค่ะ อยากให้แฟนๆ รอติดตามตอนต่อๆ ไปนะคะ
ติดตามชมละคร “แผนรักฉบับร้าย” ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35รับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
