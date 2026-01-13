เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” ตอนที่ 10 (ตอนจบ)

ลุ้นตอนจบ! “ปอนด์” รุกแรง! ชวน “ภูวินทร์” ย้ายเข้าบ้านร่วมเฟรมครอบครัว ในซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” (ตอนจบ) วันเสาร์ที่ 17 มกราคมนี้ ช่อง GMM25
ลุ้นโค้งสุดท้าย! เกิดอะไรขึ้นเมื่อ “ธีร์” (ปอนด์ ณราวิชญ์) เอ่ยปากชวน “พีช” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) และ “ลูกพลับ” (บอนนี่ ภัทราภัสร์) ให้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านของเขาอย่างเป็นทางการ เพื่อหวังจะทำหน้าที่ดูแลทั้งคู่ให้ดีที่สุดในฐานะหัวหน้าครอบครัว ซึ่งงานนี้ทำให้ “คุณมัมของคุณธีร์” (กิ๊ก มยุริญ) ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่ เพราะบ้านจะได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่เรื่องราวไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อ “พีช” กับ “ลูกพลับ” กลับตกใจจนทำตัวไม่ถูกกับข้อเสนอที่รวดเร็วเกินตั้งตัว บทสรุปของความสัมพันธ์ครั้งนี้จะลงเอยด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นอย่างที่หลายคนเอาใจช่วยหรือไม่ และความพยายามของ “ธีร์” จะชนะใจ “พีช” ได้อย่างสมบูรณ์แบบแค่ไหน? ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” EP.10 (ตอนจบ) ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ >> FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์